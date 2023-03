PayPal : c'est quoi ?

PayPal est un système de paiement en ligne et une des plateformes de paiement les plus utilisées au monde, avec presque 500 millions d'utilisateurs actifs. PayPal est offert comme une option de paiement par la plupart des détaillants dans le monde et peut aussi être utilisé pour les achats en ligne, le paiement de factures et les transferts d'argent. Les clients PayPal peuvent effectuer des paiements sur la plateforme via la balance de leur compte PayPal, PayPal Credit, les comptes bancaires, PayPal Rewards, les cartes de crédit et les cartes de débit.