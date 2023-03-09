Как VPN разблокирует PayPal?

VPN (от англ. virtual private network — виртуальная частная сеть) позволит получить доступ к PayPal, предоставив вам новый IP-адрес и представив вас выходцем из другой страны мира. Если вы путешествуете за рубежом, VPN поможет вам подключиться к серверам в родной стране и продолжать использовать банковские и платежные сервисы без каких-либо проблем. Если же вы переехали в другую страну (навсегда или лишь на время), то вам потребуется создать новую учетную запись PayPal в соответствующем регионе.

С помощью VPN вы можете обойти сетевые экраны и блокировки, установленные властями, а также сетевыми администраторами вашего офиса или учебного заведения. Так вы сможете вернуть себе свободный доступ к сайтам, приложениям и онлайн-кинотеатрам.

Мы предлагаем доступ к локациям VPN-серверов, расположенных в 94 странах мира. ExpressVPN поможет вам работать с PayPal, где бы вы ни были. Также мы сменим ваш IP-адрес и зашифруем трафик, чтобы вы могли работать онлайн приватно и под надежной защитой.