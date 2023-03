Uzyskaj bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji i usług, których potrzebujesz do pracy, streamingu oraz rozrywki.

Tak. Właściwie dokonywanie płatności online z VPN jest bardzo zalecane. Korzystanie z VPN do zakupów online zapewnia ochronę przed przechwyceniem danych poprzez dodanie warstwy szyfrowania . Pomaga to zachować prywatność Twoich danych osobowych i finansowych.

VPN , czyli wirtualna sieć prywatna, odblokowuje PayPal, dając Ci inny adres IP i sprawiając wrażenie, że znajdujesz się w innym kraju. Jeśli podróżujesz za granicę, VPN może pomóc Ci utrzymać połączenie z serwerami w Twoim kraju, dzięki czemu możesz nadal bez przeszkód korzystać ze swoich usług bankowych i płatniczych. Jeśli przeprowadzasz się za granicę – tymczasowo lub na stałe – konieczne będzie utworzenie nowego konta PayPal w nowej lokalizacji. Korzystając z VPN, możesz obejść rządową, biurową i szkolną cenzurę nałożoną za pomocą filtrów lub zapory sieciowej. Dzięki temu możesz swobodnie korzystać ze stron internetowych, aplikacji i serwisów streamingowych. Dzięki serwerom VPN w 94 krajach na całym świecie ExpressVPN pomaga Ci uzyskać dostęp do usługi PayPal bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Zastępuje również Twój adres IP i szyfruje Twój ruch , dzięki czemu możesz bezpiecznie i prywatnie korzystać z Internetu.

Ze względu na zasady i przepisy finansowe obowiązujące w niektórych krajach, wprowadzono pewne ograniczenia dotyczące korzystania z systemu PayPal. Co więcej, PayPal może być również blokowany w sieciach szkolnych lub biurowych ze względu na politykę IT, która ogranicza dostęp do pewnych witryn i usług.

PayPal to system płatności online i jedna z najczęściej używanych platform płatniczych na świecie, posiadająca nieco poniżej pół miliarda aktywnych użytkowników na całym świecie. Oferowany jest jako jedna z opcji przez większość sprzedawców detalicznych na świecie i może być wykorzystywany do zakupów online , płacenia rachunków i transferu pieniędzy. Klienci PayPal mogą dokonywać płatności na platformie za pomocą salda konta PayPal, PayPal Credit, kont bankowych, salda nagród oraz kart kredytowych i debetowych.

Co to jest PayPal?

