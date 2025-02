So sehen Sie 2025 den Oscars-Livestream

Die Oscar-Verleihung 2025 rückt näher und Sie können live auf Joyn (ProSieben) dabei sein, wenn die herausragendsten Filme und die brillantesten Stars des letzten Jahres gefeiert werden. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihren Lieblingsfilmen und -schauspielern die Daumen zu drücken – unser Guide zum Oscars-Livestream hält Sie auf dem Laufenden!

Springen Sie zu:

Oscars-Livestream in Europa anschauen

Oscars-Livestream in den USA anschauen

Oscars-Livestream in Kanada anschauen

Oscars-Livestream in Australien anschauen

Oscars-Livestream in Asien anschauen

Oscars 2025 kostenlos anschauen

Kann ich ein VPN verwenden, um die Oscars in einem anderen Land zu sehen?

Auch wenn Sie die Oscars sehen können, indem Sie sich mit einem VPN-Serverstandort in einem anderen Land als Ihrem eigenen verbinden, kann dies gegen das Urheberrecht sowie die Nutzungsbedingungen Ihres Streamingdienstes sowie die Servicebedingungen von ExpressVPN verstoßen. ExpressVPN ist ein Tool für Sicherheit und Datenschutz und nicht für die Umgehung von Urheberrechten gedacht. ExpressVPN ist so konzipiert, dass niemand sehen oder kontrollieren kann, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN-Service verbunden sind – nicht einmal wir. Es liegt daher in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie den Dienst unter Einhaltung aller geltenden Bestimmungen und Gesetze nutzen.

Wo Sie 2025 den Oscars-Livestream in Europa sehen können

ProSieben

Preis: kostenlos

Kostenlose Probeversion: keine

Der deutsche Sender ProSieben wird die Zeremonie live übertragen und auf seinem kostenlosen Online-Streaming-Dienst zeigen. Sie müssen ein kostenloses ProSieben-Konto erstellen, um auf die Inhaltsbibliothek zuzugreifen und die Oscar-Verleihung 2025 anzusehen. Deutsche Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten einen deutschen Serverstandort auswählen.

RTÉ Player

Preis: Kostenlos

Kostenlose Probeversion: Keine

Der RTÉ Player aus Irland wird die Oscars 2025 live streamen. Der Dienst ist kostenlos und Sie müssen kein Konto erstellen, um ihn zu nutzen. Irische Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten einen irischen Serverstandort auswählen.

Movistar Plus+

Preis: ab 14 EUR/Monat

Kostenlose Probeversion: keine



Spaniens Movistar Plus+ ist eine großartige Option für Spanier, um die Oscars 2025 online live zu streamen. Spanier, die mit ExpressVPN schauen, sollten einen spanischen Serverstandort für das beste Streamingerlebnis auswählen.

GoPlay

Preis: Kostenlos

Kostenlose Probeversion: keine



Belgiens Play6 wird die Oscars 2025 kostenlos auf seinem GoPlay-Streamingdienst übertragen. Sie müssen ein kostenloses Konto erstellen, um die Verleihung auf GoPlay zu streamen. Beachten Sie, dass der Stream auf GoPlay möglicherweise nicht auf Englisch ist. Belgier, die mit ExpressVPN schauen, sollten sicherstellen, dass sie einen Serverstandort in Belgien für das beste Streamingerlebnis auswählen.

ITVX

Preis: kostenlos

Kostenlose Probeversion: keine

Die Übertragung der Oscars 2025 wird im Vereinigten Königreich von ITV übernommen und ist über ITVX als Stream verfügbar, was britischen Zuschauern die perfekte Gelegenheit bietet, die glamouröse Veranstaltung kostenfrei zu genießen. Bei der Registrierung für ein Konto ist es erforderlich, eine gültige Postleitzahl aus Großbritannien anzugeben, wie zum Beispiel LL32 8PR oder NN3 2BZ. Britische Zuschauer, die mit ExpressVPN schauen, sollten sicherstellen, dass sie einen UK-Serverstandort auswählen.

Wo Sie 2025 den Oscars-Livestream in den USA sehen können

Sehen Sie die Oscars mit ExpressVPN, um Drosselungsbeschränkungen in Ihrem Netzwerk zu umgehen – einschließlich Schulen und Büros – und sicher in atemberaubendem HD von überall zu streamen. Hier sind alle Möglichkeiten, die Serie online zu sehen!

ABC

Preis: kostenlos

Kostenlose Probeversion: keine



ABC ist in den USA über Antenne kostenlos empfangbar. Wenn Sie Kabel haben, können Sie die Oscar-Verleihung 2025 live über die ABC-Website oder auf Oscars.org streamen. Sie müssen sich jedoch mit Ihrem TV-Anbieter anmelden. Amerikanische Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten einen Serverstandort in den USA wählen.

Hulu

Preis: ab 8 USD/Monat

Kostenlose Probeversion: siebentägige kostenlose Probeversion (nur reguläres Hulu)

Hulu bietet einige Möglichkeiten, die Oscars zu streamen. Hulu + Live TV-Abonnenten können das Ereignis auf dem Dienst live und nach dessen Abschluss auf Abruf streamen, während reguläre Hulu-Abonnenten es auf Abruf streamen können. Möglicherweise müssen Sie eine gültige US-Postleitzahl (z. B. 30301 oder 11222) und eine Kreditkarte angeben, um sich für Hulu anzumelden.

Für Oscar-nominierte Filme wie The Creator und Flamin’ Hot gibt es auch Streams auf Hulu. Amerikanische Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten sicherstellen, dass sie einen Serverstandort in den USA auswählen.

YouTube TV

Preis: ab 73 USD/Monat

Kostenlose Probeversion: 14 Tage kostenlos testen

YouTube TV bietet ABC, sodass Sie die Oscars 2025 live verfolgen können, wie sie ausgestrahlt werden. Beachten Sie, dass die Show im Nachhinein nicht auf Abruf verfügbar sein wird. Wenn Sie neu bei YouTube TV sind, nutzen Sie unbedingt deren großzügige kostenlose Testphase. Möglicherweise müssen Sie eine gültige US-Postleitzahl (z. B. 30301 oder 11222) bei der Anmeldung angeben. Amerikanische Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten sicherstellen, dass sie einen Serverstandort in den USA auswählen.

Fubo

Preis: ab 75 USD/Monat

Kostenlose Probeversion: 7 Tage kostenlos testen

Der Cable-Cutting-Dienst Fubo bietet ebenfalls ABC an, was es zu einer weiteren großartigen Option macht, um die Oscars 2025 live zu sehen. Beachten Sie, dass die Show im Nachhinein nicht auf Abruf verfügbar sein wird. Möglicherweise müssen Sie eine gültige US-Postleitzahl (z. B. 30301 oder 11222) für die Anmeldung angeben. Amerikanische Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten sicherstellen, dass sie einen Serverstandort in den USA auswählen.

DirecTV Stream

Preis: ab 75 USD/Monat

Kostenlose Probeversion: 5 Tage kostenlos testen

DirecTV Stream ist eine weitere fantastische Möglichkeit, die Oscars 2025 live zu streamen. Die Verleihung wird zur gleichen Zeit live gestreamt, wie sie auf ABC ausgestrahlt wird. Möglicherweise müssen Sie eine gültige US-Adresse und Kreditkarte bei der Anmeldung angeben. Amerikanische Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten sicherstellen, dass sie einen Serverstandort in den USA auswählen.

Wo Sie 2025 den Oscars-Livestream in Kanada sehen können

CTV

Preis: kostenlos

Kostenlose Probeversion: keine

CTV wird die Oscars 2025 in Kanada übertragen und live streamen. Kanadier können die Oscars kostenlos auf der Website von CTV streamen. Wenn Sie in Kanada sind und mit ExpressVPN schauen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen kanadischen Serverstandort auswählen.

Wo Sie 2025 den Oscars-Livestream in Australien sehen können

7plus

Preis: kostenlos

Kostenlose Probeversion: keine

In Australien wird Channel 7 die Übertragung der Oscars 2025 übernehmen. Wer das Ereignis live streamen möchte, kann dies ohne Kosten auf der Plattform 7plus tun. Um den Livestream zu nutzen, ist lediglich die Erstellung eines kostenfreien 7plus-Kontos notwendig. Australische Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten sicherstellen, dass sie einen australischen Serverstandort auswählen.

Wo Sie 2025 den Oscars-Livestream in Asien sehen können

WOWOW

Preis: ab 2300 JPY/Monat

Kostenlose Probeversion: keine

Streamen Sie die Oscars 2025 in Japan über den Streaming-Dienst WOWOW. Japanische Zuschauer, die mit ExpressVPN schauen, sollten sicherstellen, dass sie einen japanischen Serverstandort für das beste Streamingerlebnis auswählen.

Disney+ Hotstar

Preis: ab Rs. 299/Monat

Kostenlose Probeversion: Keine

Wenn Sie sich in Indien oder Indonesien befinden, können Sie die Oscars 2025 auf Disney Plus Hotstar live streamen. Wenn Sie die Oscars auf Disney Plus Hotstar mit ExpressVPN streamen, wählen Sie unbedingt einen Serverstandort aus Ihrem Land für das beste Erlebnis aus.

Wie Sie 2025 den Oscars-Livestream kostenlos sehen können

Glück gehabt! Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Oscars 2025 kostenlos zu streamen; hier sind die besten:

ProSieben : Deutsche können die Oscars 2025 online auf ProSieben kostenlos sehen. Einfach einen deutschen Serverstandort verbinden und losstreamen.

ITVX : Briten können die Oscars 2025 kostenlos auf ITVX streamen. Einfach ein kostenloses ITVX-Konto erstellen, einen britischen Serverstandort verbinden und losstreamen!

CTV : Für Kanadier die beste Wahl, um die Oscars 2025 kostenlos zu streamen. Einfach einen kanadischen Serverstandort verbinden und losstreamen!

7plus : In Australien? Die Oscars kostenlos auf 7Plus sehen, indem man sich mit einem australischen Serverstandort verbindet.

RTÉ Player : Der RTÉ Player aus Irland streamt die Oscars 2025 kostenlos, und man braucht kein Konto, um den Stream zu erreichen. Einfach einen irischen Serverstandort verbinden und losstreamen!

Reisen Sie und machen sich Sorgen, dass Sie diese Dienste nicht von zu Hause aus nutzen können? Keine Sorge! Verbinden Sie sich einfach mit einem Serverstandort aus Ihrem Heimatland, um auf Ihren bevorzugten Streamingdienst zuzugreifen. Zum Beispiel können Briten, die unterwegs sind, die Oscars 2025 kostenlos auf ITVX sehen, indem sie sich mit einem britischen Serverstandort verbinden.

Streamen Sie die Oscars 2025 in 3 einfachen Schritten

Melden Sie sich bei ExpressVPN an und genießen Sie den blitzschnellen Service. Verbinden Sie sich mit einem VPN-Server in einem von 105 Ländern. Wenn Sie beispielsweise ein amerikanischer Fan sind und die Show streamen möchten, verbinden Sie sich mit einem sicheren VPN-Server in den USA . Beginnen Sie mit dem Streaming und genießen Sie!

Warum Sie ExpressVPN zum Streamen verwenden sollten

Ein Premium-VPN wie ExpressVPN ist die perfekte Möglichkeit, Ihre Lieblingssendungen sicher zu streamen. ExpressVPN bietet für Streaming und Sicherheit optimierte Hochgeschwindigkeits-Server in 105 Ländern und gibt Ihnen die Möglichkeit, auf all Ihren Geräten zu streamen, sogar auf Ihren Smart-TVs und Spielekonsolen.

Die wichtigsten Funktionen:

für Geschwindigkeit und Sicherheit optimierte Hochgeschwindigkeits-Server in 105 Ländern weltweit

bis zu 8 gleichzeitige Verbindungen

5-Sterne-Support mit Live-Chat rund um die Uhr

strikte Datenschutzrichtlinie: Keine Aktivitätsprotokolle und keine Verbindungsprotokolle

umfassende Support-Seite mit zahlreichen DIY-Artikeln zur Fehlerbehebung, praktischen Video-Tutorials und mehr

TrustedServer, die branchenweit fortschrittlichste VPN-Servertechnologie, löscht bei jedem Neustart die Daten

unser innovativer Thread Manager schützt Ihr Smartphone vor Malware und anderen verdächtigen Tracking-Apps

das Lightway-Protokoll der nächsten Generation bietet besonders für mobile Geräte höhere Geschwindigkeiten sowie mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit

Wann sind die Oscars 2025?

Die Oscarverleihung 2025 findet am 2. März um 19:00 Uhr ET statt.

Wer moderiert die Oscars 2025?

Der Komiker und Fernsehautor Conan O’Brien wird zum ersten Mal die Oscar-Verleihung moderieren.

Die komplette Liste der Oscar-Nominierungen 2025

Bester Film

Anora, Regie: Sean Baker

The Brutalist, Regie: Brady Corbet

A Complete Unknown, Regie: James Mangold

Conclave, Regie: Edward Berger

Dune – (Dune: Part Two), Regie: Denis Villeneuve

Emilia Pérez, Regie: Jacques Audiard

Für immer hier (Ainda Estou Aqui), Regie: Walter Salles

Nickel Boys, Regie: RaMell Ross

The Substance, Regie: Coralie Fargeat

Wicked, Regie: Jon M. Chu

Beste Regie

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

Coralie Fargeat – The Substance

James Mangold – A Complete Unknown

Hauptdarsteller

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – Für immer hier (Ainda Estou Aqui)

Nebendarsteller

Jurij Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Nebendarstellerin

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldana – Emilia Pérez

Adaptiertes Drehbuch

Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius und Nicolas Livecchi – Emilia Pérez

Greg Kwedar, Clint Bentley, Clarence Maclin und John “Divine G” Whitfield – Sing Sing

James Mangold e Jay Cocks – A Complete Unknown

RaMell Ross e Joslyn Barnes – Nickel Boys

Peter Straughan – Conclave

Originaldrehbuch

Sean Baker – Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum und Alex David – September 5

Brady Corbet und Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Coralie Fargeat – The Substance

Kamera

Jarin Blaschke – Nosferatu

Lol Crawley – The Brutalist

Greig Fraser – Dune: Part Two

Paul Guilhaume – Emilia Pérez

Edward Lachman – Maria

Originalsong

The Journey (Text und Musik: Diane Warren) – The Six Triple Eight

Like a Bird (Text und Musik: Abraham Alexander, Adrian Quesada) – Sing Sing

El mal (Text: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard – Musik: Clément Ducol, Camille) – Emilia Pérez

My Way (Text und Musik: Clément Ducol, Camille) – Emilia Pérez

Never Too Late (Text und Musik: Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt, Bernie Taupin) – Elton John: Never Too Late

Kostümdesign

Lisy Christl – Conclave

Linda Muir – Nosferatu

Arianne Phillips – A Complete Unknown

Paul Tazewell – Wicked

Janty Yates e Dave Crossman – Gladiator II

Visuelle Effekte

Eric Barba, Nelson Sepúlveda-Fauser, Daniel Macarin und Shane Mahan – Alien: Romulus

Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk und Paul Corbould – Wicked

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe und Gerd Nefzer – Dune: Teil Zwei

Luke Millar, David Clayton, Keith Herft und Peter Stubbs – Better Man

Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story und Rodney Burke – Planet der Affen: Königreich

Ton

Simon Hayes, Nancy Nugent Titel, Jack Dolman, Andy Nelson und John Marquis – Wicked

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett und Doug Hemphill – Dune: Teil Zwei

Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz und Niels Barletta – Emilia Pérez

Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey und David Giammarco – Ein völlig Unbekannter

Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo und Leff Lefferts – Der wilde Roboter

Originalmusik

Volker Bertelmann – Conclave

Daniel Blumberg – Der Brutalist

Kris Bowers – Der wilde Roboter

Camille und Clement Ducol – Emilia Perez

John Powell und Stephen Schwartz – Wicked

Kurzspielfilm

A Lien, Regie: Sam e David Cutler-Kreutz

Anuja, Regie: Adam J. Graves

Čovjek koji nije mogao šutjeti, Regie: Nebojša Slijepčević

I’m not a robot, Regie: Victoria Warmerdam

The Last Ranger, Regie: Cindy Le

Animierter Kurzfilm

Amedama, Regie: Daisuke Nishio

Beautiful Men, Regie: Nicolas Keppens

Beurk!, Regie: Loïc Espuche

Dar sāye sarv, Regie: Hossein Molayemi und Shirin Sohani

Wander to Wonder, Regie: Nina Gantz

Dokumentarfilm

Black Box Diaries, Regie: Shiori Itō

No Other Land, Regie: Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor und Hamdan Ballal

Porcelain War, Regie: Brendan Bellomo und Slava Leont’jev

Soundtrack to a Coup d’Etat, Regie: Johan Grimonprez

Sugarcane, Regie: Julian Brave NoiseCat und Emily Kassie

Kurzdokumentarfilm

Death by Numbers, Regie: Kim A. Snyder

I Am Ready, Warden, Regie: Smriti Mundhra

Incident, Regie: Bill Morrison

Instruments of a Beating Heart, Regie: Ema Ryan Yamazaki

The Only Girl in the Orchestra, Regie: Molly O’Brien

Internationaler Spielfilm

Emilia Pérez, Regie: Jacques Audiard (Frankreich)

Flow – A World to Save (Straume), Regie: Gints Zilbalodis (Lettland)

Für immer hier (Ainda estou aqui), Regie: Walter Salles (Brasilien)

Pigen med nålen, regia di Magnus von Horn (Dänemark)

Der Samen der heiligen Feige (Dāne-ye anjīr-e ma’ābed), Regie: Mohammad Rasoulof (Deutschland)

Animierter Spielfilm

Flow – A World to Save (Straume), Regie: Gints Zilbalodis

Inside Out 2, Regie: Kelsey Mann

Memoir of a Snail, Regie: Adam Elliot

Der wilde Roboter (The Wild Robot), Regie: Chris Sanders

Wallace & Gromit: Die wilde Rache, Regie: Nick Park und Merlin Crossingham

Make-up und Frisuren

Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier und Jean-Christophe Spadaccini – Emilia Pérez

Frances Hannon, Laura Blount und Sarah Nuth – Wicked

Mike Marino, David Presto und Crystal Jurado – A Different Man

Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon und Marilyne Scarselli – Die Substanz

David White, Traci Loader und Suzanne Stokes-Munton – Nosferatu

Produktionsdesign

Judy Becker (Bühnenbild) und Patricia Cuccia (Möbel) – Der Brutalist

Nathan Crowley (Bühnenbild) und Lee Sandales (Bühnendekoration) – Wicked

Suzie Davies (Bühnenbild) und Cynthia Sleiter (Möbel) – Conclave

Craig Lathrop (Bühnenbild) und Beatrice Brentnerová (Bühnendekoration) – Nosferatu

Patrice Vermette (Produktionsdesign) und Shane Vieau (Möbel) – Dune: Teil Zwei

Filmschnitt

Sean Baker – Anora

Dávid Jancsó – The Brutalist

Nick Emerson – Conclave

Myron Kerstein – Wicked

Juliette Welfling – Emilia Pérez