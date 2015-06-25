    iOS (iPhone ve iPad)
    için ExpressVPN'i indirin

    • iOS 13, 12, 11 ve 10 için oluşturuldu
    • iPhone 11, iPhone XS ve XR, iPad Pro ve diğer tüm iOS ürünlerinde çalışır
    • Ultra güvenli iPad/iPhone VPN koruması ile gizlice gezinin
    • Stressiz 30 günlük para iade garantisi
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    iPhone veya iPad için risksiz VPN ile internetinizi geri kazanın.


    iOS arayüzü için ExpressVPN
    Bir çift iOS cihazı, iPad ve iPhone.

    ExpressVPN iOS uygulamasının kurulumu

    1. Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
    2. iPhone, iPad veya iPod üzerinden iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun
    3. 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın
    4. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

    Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.

    3 kolay adımda iOS üzerinden ExpressVPN'e bağlanın

    1. Adım:

    ExpressVPN uygulama arayüzü (iOS): VPN kapalı.

    VPN'i kullanmak için Aç butonuna dokunun. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna dokunun.

    2. Adım:

    ExpressVPN uygulaması kullanıcı arayüzü (iOS): VPN sunucusu seçimi.

    Önerilenler veya Tüm Konumlar sekmelerinden bir VPN sunucu konumu seçin.

    3. Adım:

    ExpressVPN uygulama arayüzü (iOS): VPN açık.

    Bağlandıktan sonra, güvenli ve gizli bir şekilde gezinebilecek, video izleyebilecek ve indirebileceksiniz.

    Video: iOS için ExpressVPN'in kurulumu

    iPhone X üzerinde VPN sunucu konumu listesini gösteren ExpressVPN kullanıcı arayüzü.

    iPhone için ExpressVPN:
    Cebinizdeki VPN koruması

    Dünyanın en iyi akıllı telefonu dünyanın en iyi VPN'ine ihtiyaç duyar. iPhone'unuzun IP adresini gizlemek, sansürlenmiş web sitelerine engeli kaldırmak ve güvenli olmayan Wi-Fi ağları üzerinde verilerinizi korumak için dünya çapındaki 160 VPN sunucu konumundan birini seçin.

    ExpressVPN aşağıdaki modeller ile uyumludur:

    iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

    ExpressVPN; Wi-Fi, LTE/4G, 3G ve tüm mobil veri operatörlerinde iPhone'unuzu korur. UDP, TCP, IKEv2 ve IPsec şifreleme protokollerinden birini kullanın veya uygulamanın sizin için en iyisini seçmesine izin verin.

    Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin:

    Apple App Store butonu

    iPad üzerinde VPN bağlandı ekranını gösteren ExpressVPN kullanıcı arayüzü.

    iPad için ExpressVPN:
    İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman VPN

    iPad'iniz siz neredeyseniz orada, VPN'iniz de öyle olmalı. iPad'inizin IP adresini gizlemek, güvenli olmayan ağlarda verilerinizi korumak ve engellenmiş siteler ile hizmetlere erişmek için iPad için ExpressVPN'i kullanın.

    ExpressVPN aşağıdaki modeller ile uyumludur:

    iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4

    Amerika kıtaları, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika dahil olmak üzere, dünya çapındaki 160 VPN sunucu konumundan birini seçin.

    Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin:

    Apple App Store butonu

    iOS için ExpressVPN'in temel özellikleri

    Daha fazla VPN konumu

    iPhone, iPad veya iPod cihazınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Türkçe arayüz

    iOS için ExpressVPN'i Türkçe veya diğer 16 dilden biri ile deneyin.

    Sınıfında en iyi şifreleme

    Sınıfında en iyi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güven altına alın ve koruyun.

    Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

    Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

    ExpressVPN Edinin


    En iyi VPN kurdelesi ile iOS cihazlar.

    ExpressVPN'in neden iOS kullanıcılarının sevdiği VPN olduğunu öğrenin

    Sansüre karşı harika bir iş çıkarıyor. Son engellemelerden sonra iOS'ta stabilite arttırılmış.
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    ExpressVPN aynı zamanda bir uygulama. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kapsamlı olarak kullanıyorum. iPad üzerinde harika.
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    Harika Trustpilot ratings 5star 4400 değerlendirmede 5 üzerinden 4,7
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    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Anında kurun

    iOS için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

    Web gezintinizi anonimleştirin

    Tarayıcı geçmişinin ve üstverilerin kaydedilmesini önlemek için konumunuzu ve iOS cihazınızın IP adresini gizleyin.

    Video izleyin ve müzik dinleyin

    Gizlilik, güvenlik ve aşırı hızlar ile Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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    iPhone ve iPad için risksiz VPN

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Uğraş yok. iOS için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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