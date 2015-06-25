ExpressVPN iOS uygulamasının kurulumu
- Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
- iPhone, iPad veya iPod üzerinden iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun
- 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın
- İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!
Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.
3 kolay adımda iOS üzerinden ExpressVPN'e bağlanın
1. Adım:
VPN'i kullanmak için Aç butonuna dokunun. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna dokunun.
2. Adım:
Önerilenler veya Tüm Konumlar sekmelerinden bir VPN sunucu konumu seçin.
3. Adım:
Bağlandıktan sonra, güvenli ve gizli bir şekilde gezinebilecek, video izleyebilecek ve indirebileceksiniz.
Video: iOS için ExpressVPN'in kurulumu
iPhone için ExpressVPN:
Cebinizdeki VPN koruması
Dünyanın en iyi akıllı telefonu dünyanın en iyi VPN'ine ihtiyaç duyar. iPhone'unuzun IP adresini gizlemek, sansürlenmiş web sitelerine engeli kaldırmak ve güvenli olmayan Wi-Fi ağları üzerinde verilerinizi korumak için dünya çapındaki 160 VPN sunucu konumundan birini seçin.
ExpressVPN aşağıdaki modeller ile uyumludur:
iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
ExpressVPN; Wi-Fi, LTE/4G, 3G ve tüm mobil veri operatörlerinde iPhone'unuzu korur. UDP, TCP, IKEv2 ve IPsec şifreleme protokollerinden birini kullanın veya uygulamanın sizin için en iyisini seçmesine izin verin.
Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin:
iPad için ExpressVPN:
İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman VPN
iPad'iniz siz neredeyseniz orada, VPN'iniz de öyle olmalı. iPad'inizin IP adresini gizlemek, güvenli olmayan ağlarda verilerinizi korumak ve engellenmiş siteler ile hizmetlere erişmek için iPad için ExpressVPN'i kullanın.
ExpressVPN aşağıdaki modeller ile uyumludur:
iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4
Amerika kıtaları, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika dahil olmak üzere, dünya çapındaki 160 VPN sunucu konumundan birini seçin.
Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin:
iOS için ExpressVPN'in temel özellikleri
Daha fazla VPN konumu
iPhone, iPad veya iPod cihazınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Türkçe arayüz
iOS için ExpressVPN'i Türkçe veya diğer 16 dilden biri ile deneyin.
Sınıfında en iyi şifreleme
Sınıfında en iyi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güven altına alın ve koruyun.
Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar
Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.
ExpressVPN'in neden iOS kullanıcılarının sevdiği VPN olduğunu öğrenin
puan aldı. Değerlendirmelerin olduğu site:
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Anında kurun
iOS için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Tarayıcı geçmişinin ve üstverilerin kaydedilmesini önlemek için konumunuzu ve iOS cihazınızın IP adresini gizleyin.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizlilik, güvenlik ve aşırı hızlar ile Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.