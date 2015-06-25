iPhone için ExpressVPN:

Cebinizdeki VPN koruması

Dünyanın en iyi akıllı telefonu dünyanın en iyi VPN'ine ihtiyaç duyar. iPhone'unuzun IP adresini gizlemek, sansürlenmiş web sitelerine engeli kaldırmak ve güvenli olmayan Wi-Fi ağları üzerinde verilerinizi korumak için dünya çapındaki 160 VPN sunucu konumundan birini seçin.

ExpressVPN aşağıdaki modeller ile uyumludur:

iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

ExpressVPN; Wi-Fi, LTE/4G, 3G ve tüm mobil veri operatörlerinde iPhone'unuzu korur. UDP, TCP, IKEv2 ve IPsec şifreleme protokollerinden birini kullanın veya uygulamanın sizin için en iyisini seçmesine izin verin.

Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin: