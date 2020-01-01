Oyun oynamak için en iyi Google Stadia VPN'ini edinin
VPN ile Google Stadia oyunlarını oynamak, oyun deneyiminizi arttıracak en iyi yoldur.
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Google Stadia'yı VPN ile kullanarak 3 kolay adımda nasıl oyun oynanır
1. Adım
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2. Adım
Google Stadia'nın mevcut olduğu bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Gizli, güvenli bir şekilde ve yavaşlatma olmadan oyun oynayın.
Google Stadia nedir?
Google Stadia, 19 Kasım 2019 tarihinde sınırlı olarak piyasaya sürülen bulut-tabanlı bir oyun hizmetidir. Müşteri hesaplarının ve oyun geçmişinin çevrimiçi olarak kaydedilmesi sayesinde, Google Stadia herhangi bir konsolun veya oyun diskinin gerekmeyeceği konusunda söz veriyor. İhtiyacınız olan tek şey, Chromecast Ultra ile TV'ye bağlanabilecek bir bilgisayar veya bununla uyumlu bir taşınır cihaz. Chromecast Ultra'yı kullanırken, Stadia Controller gerekir.
Google Stadia ücreti ve oyunları
Google iki tür abonelik duyurdu. 2020'de devreye sokulacak temel Stadia aboneliği, ücretsiz olacak ama yine de oyuncular her oyun için bir ücret ödeyecek. Mevcut Stadia Pro üyeliği ise aylık 9.99 ABD doları abonelik ücreti içeriyor ve satın alınacak her oyun için ek ücret ödemek gerekiyor. Stadia Pro, Chromecast Ultra üzerinden oynatıldığında, daha yüksek grafik ve ses kalitesi sunuyor.
Ancak, piyasaya ilk sürülme sürecinde oyun oynamak isteyen kişilerin, bir Chromecast Ultra, bir kol ve üç aylık Stadia Pro hizmeti içeren 129,99 ABD doları değerindeki Premiere Edition paketini satın almaları gerekir.Oyuncuların, Premiere Edition için para ödemeden Google Stadia'ya ne zaman erişebilecekleri net değildir.
Google Stadia, oyun listesini hızlı bir şekilde arttırıyor ve bu listede Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus ve Assassin’s Creed Odyssey gibi başarılı yapımlar yer alıyor.
Google Stadia'nın olduğu ülkeler
Google Stadia; Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler'de mevcuttur ve bunun zamanla daha fazla bölgeye yayılması beklenmektedir.
Abonelerin, hizmetin mevcut olduğu bir ülkede fatura adresine sahip olması gerekir. Bazı ülkelerden, Google Stadia'nın sunduğu tüm oyunlara erişim sağlanamayacağı beklenmektedir. Bu da başka ülkeye seyahat eden abonelerin, kendi ülkelerinde satın aldıkları oyunlara seyahat ettikleri yerde erişemeyecekleri anlamına gelir.
VPN başka bir ülkedeymişsiniz gibi gözükmenize yardımcı olabilir, böylece her nerede olursanız olun, hesabınıza erişebilir ve istediğiniz oyunları oynayabilirsiniz.
SSS: VPN ile Google Stadia'da nasıl oyun oynanır
VPN ücretsiz bir şekilde Google Stadia kullanmamı sağlar mı?
Hayır. Google Stadia aboneliği için kaydolmanız gerekmektedir. Eğer bunu hâlâ yapmadıysanız, ücretsiz hizmetin 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ücretsiz sürüm kullansanız dahi, her oyun için yine para ödemeniz gerekecektir. Piyasaya ilk sürülme sürecinde, kullanıcıların bir Chromecast Ultra, bir kol ve üç aylık hizmet içeren ve 129,99 ABD doları değerindeki Premiere Edition paketini almaları gerekir. Oyuncuların, Premiere Edition için para ödemeden Google Stadia'ya ne zaman erişebilecekleri net değildir.
ExpressVPN dilediğiniz tüm oyunları, İSS yavaşlatması olmadan oynamanızı sağlamak için Google Stadia aboneliğinizi tamamlar.
Google Stadia oyunlarını ExpressVPN ile hangi cihazlarda oynayabilirim?
Şu an, Windows veya Mac bilgisayarlarda Google Chrome tarayıcısı üzerinden ExpressVPN'i kullanarak Google Stadia oyunları oynayabilirsiniz. Chrome OS çalıştıran tabletler de ExpressVPN Android uygulamasıyla uyumludur. Cep telefonları bakımından, yalnızca Google Pixel kullanıyorsanız bu oyun hizmetinden faydalanabilirsiniz. Stadia'nın iOS cihazlar (iPhone ve iPad) gibi diğer mobil cihazlara da gelmesi bekleniyor.
Chromecast Ultra kullanarak, bilgisayarınızda veya mobil cihazlarınızda oynadığınız oyunlar TV'ye aktarılabilir.
VPN ile Google Stadia kullanmak bağlantımı yavaşlatacak mı?
Tüm VPN hizmetleri, bağlantınızı yavaşlatma potansiyeline sahip bir şifreleme katmanı ekler. Ancak, ExpressVPN oldukça hızlı olan ve sürekli olarak optimize edilen bir ağa sahiptir, böylece büyük ihtimalle hiçbir fark hissetmeyeceksiniz.
İSS'nizin çevrimiçi oyun deneyiminizi aksattığı biliniyor ise, Google Stadia'da oyun oynamak için bir VPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir.
VPN pingi nasıl azaltır?
Oyun sunucusu ve konumunuz arasındaki kısa bağlantı rotaları sayesinde, kasma ve toplam gecikme azalır. Böylece, oyun sunucusu ve bilgisayarınız arasındaki veri paketleri daha hızlı hareket eder ve sonuç olarak oyunda yaptığınız hareketlerde meydana gelebilecek, gözle görülür herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırır - ve size avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu verecektir.
VPN DDoS saldırılarına karşı nasıl koruma sağlar?
DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırıları, çevrimiçi oyunlara müdahale edebilecek ve adaletsiz durumlar yaratabilecek gecikme ve aksamalar yaratır. ExpressVPN gerçek IP adresinizi maskeleyerek oyun bağlantınızı bu saldırılardan korur.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
Çevrimiçi oyunlar oynamak için hangi platformu kullanırsanız kullanın, ExpressVPN size yardımcı olur. ExpressVPN yönlendirici uygulaması ile korunabilir ve doğrudan VPN yükleyemeyeceğiniz PlayStation ve Xbox gibi konsolları kullanırken bile konumunuzu değiştirebilirsiniz. ExpressVPN, Netflix, Amazon Prime Video ve BBC iPlayer gibi çervrimiçi video izleme hizmetleriyle de çalışır. Yani, internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur.
Oyun oynamak için neden ExpressVPN kullanmalı?
94 ülkede sunucu
Güvenli VPN sunucuları Hindistan, Meksika, Birleşik Krallık, Avustralya ve diğer birçok konumda bulunmaktadır.
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