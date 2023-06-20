Türkiye IP adresi nedir?

Bir IP adresi, internete bağlandığınızda cihazınızı tanımlayan bir özgün numaradır. Türkiye IP adresi, Türkiye'de bulunan bir sunucuya atanmış IP adresidir.

IP adresiniz konumunuzla ve internet servis sağlayıcınızla (İSS) ilişkilendirilmiş olduğundan dolayı, VPN kullanarak IP adresinizi değiştirmek, uygulamaların ve web sitelerinin sizin hakkınızda neyi bildiği konusunda daha fazla kontrol sağlar ve sizi çevrimiçi ortamda daha anonim yapar.

Uygulamaların ve web sitelerinin IP adresinizden neyi öğrendikleri hakkında daha fazla bilgi için ExpressVPN'in IP adresi kontrolü'nü kullanın.