Önemli: App Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alımlarla ilgili yardım için lütfen App Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alımlarla ilgili yardım için lütfen Apple Destek ile iletişime geçin.

Bu kılavuz iOS uygulama içi aboneliklerin nasıl çalıştığını açıklar, ücretsiz deneme hüküm ve koşullarını içerir ve aboneliğinizi iptal etmek ve ödeme bilgilerinizi güncellemek için yönergeler sunar.

Not: Aşağıdaki yönergeler iOS uygulama içi satın alım üzerinden başlatılan abonelikler içindir. Aboneliğinizi ExpressVPN web sitesi üzerinden satın aldıysanız bu yönergeleri kullanın. Ücretsiz denemeyi kullanmak istiyorsanız ancak ExpressVPN ülkenizde kullanılamıyorsa App Store’unuzun konumunu değiştirmeniz ve yeni konumla ilişkili bir ödeme yöntemi kullanmanız gerekecektir.

Uygulama içi abonelikler ile ilgili genel bilgiler

Ücretsiz denemeyi kullanmak veya uygulama içinde bir abonelik satın almak için iOS 12 veya üzeri, iOS için ExpressVPN v7.3.7 veya üzeri ve aktif bir ödeme yöntemine sahip olmanız gerekir. iOS‘u veya cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasını nasıl güncelleyeceğinizi öğrenin.

12 ayda bir, App Store tarafından, ExpressVPN tarafından değil, faturalandırılacaksınız. App Store’dan satın alınan ücretsiz deneme veya ücretli abonelik:

Tüm ExpressVPN uygulamalarına erişim sağlar (sadece iOS uygulamasına değil).

ExpressVPN’e aynı anda beş cihazla sınırlı bağlantı kurmanıza izin verir.

Arkadaşına öner ödül programı‘na erişim sağlamaz.

30 günlük para iade garantisi‘ne erişim sağlamaz. (Yine de para iadesi alınabilir, ancak bu tamamen Apple Destek‘in takdirindedir.)

App Store (iTunes) tarafından yerel para biriminiz cinsinden ücretlendirilir. (ExpressVPN web sitesi üzerinden satın alınan abonelikler USD cinsinden ücretlendirilir.)

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Ücretsiz deneme hüküm ve koşulları

Yedi günlük ücretsiz deneme sonunda, 12 aylık ücret planına göre App Store tarafından ücretlendirileceksiniz. ExpressVPN aboneliğine devam etmek istemiyorsanız ücretsiz denemeyi sona erme tarihinden en az 24 saat önce iptal edin.

Abonelik başladıktan sonra, 12 ayda bir otomatik olarak ücretlendirileceksiniz. Bu, faturalandırma döneminin bitiminden en az 24 saat önce abonelik iptal edilmediği takdirde devam edecektir.

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Abonelik planı nasıl değiştirilir

Aboneliğinizin süresini sadece satın alımı App Store üzerinden yaptıysanız App Store üzerinden değiştirebilirsiniz. (Benzer şekilde, aboneliğin süresini sadece ExpressVPN web sitesi üzerinden satın aldıysanız web sitesi üzerinden değiştirebilirsiniz.)

Örneğin, App Store üzerinden bir aylık aboneliği 12 aylık aboneliğe yükseltmek istiyorsanız bir aylık aboneliği App Store’dan satın almış olmanız gerekmektedir.

Abonelik süresini değiştirmek için iOS cihazınızda şu adımları izleyin:

Ücretsiz denemeyi veya aboneliği edinmek için kullandığınız App Store hesabına giriş yapın. Abonelikler listesini açın. ExpressVPN‘e tıklayın. Tercih ettiğiniz abonelik planına tıklayın. Yeni abonelik koşullarını onaylayın.

Yeni abonelik planınız geçerli faturalandırma döneminin sonunda başlayacaktır. Daha fazla bilgi için App Store abonelik tarihlerinize göz atabilirsiniz.

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Ücretsiz deneme veya abonelik nasıl iptal edilir

Ücretsiz denemenizi veya aboneliğinizi sadece ilk başta App Store üzerinden kaydolduysanız App Store üzerinden iptal edebilirsiniz. (Benzer şekilde, Aboneliğinizi ExpressVPN web sitesi üzerinden satın aldıysanız web sitesi üzerinden iptal edebilirsiniz.)

İstenmeyen ücretlendirmelerden kaçınmak için ücretsiz deneme veya faturalandırma döneminin bitiminden en az 24 saat önce iptal edin. Aksi halde, seçtiğiniz plana göre otomatik olarak ücretlendirileceksiniz.

Ücretsiz denemenizi veya aboneliğinizi iptal etmek için iOS cihazınızda şu adımları izleyin:

Ücretsiz denemeyi veya aboneliği edinmek için kullandığınız App Store hesabına giriş yapın. Abonelikler listesini açın. Denemeyi İptal Et veya Aboneliği İptal Et‘i seçin. Onayla‘yı seçin.

İptal ettikten sonra ExpressVPN’i sona erme tarihine kadar kullanabilirsiniz.

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App Store üzerinden ama farklı bir ödeme yöntemi ile ücretlendirilmek istiyorum

Apple ID ödeme bilgilerini değiştirme ile ilgili yönergelere göz atın.

App Store yerine doğrudan ücretlendirilmek istiyorum (kredi kartı, PayPal, Bitcoin, vs.)

App Store üzerinden ücretlendirildiğiniz bir aboneliğiniz varsa ve bunun yerine ExpressVPN tarafından ücretlendirilmek istiyorsanız şu adımları izleyin:

Bir sonraki faturalandırma döneminden (bu bilgiyi ExpressVPN uygulamasından bulabilirsiniz) en az 24 saat önce App Store’dan aboneliğinizi iptal edin. İptal ettikten sonra ExpressVPN’i sona erme tarihine kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Aboneliğiniz sona ermek üzere olduğunda ExpressVPN hesap sayfasına giriş yapın. ExpressVPN aboneliğinizi yenileyin. Tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçebileceksiniz (örneğin kredi kartı, PayPal, vs.)

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Ödeme sorunları nasıl giderilir

App Store ödeme işlemini gerçekleştiremezse “Ödeme Başarısız Oldu” ekranını göreceksiniz. Ödeme yöntemini güncelleme yönergelerini takip edin.

Not: App Store’da kayıtlı ödeme yönteminden farklı bir ödeme yöntemi de kullanabilirsiniz (örneğin farklı bir kredi kartı, PayPal, Bitcoin, vs.)

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Sona erme tarihinden önce (ExpressVPN hâlâ çalışıyor)

App Store üzerinden bir ücretsiz denemeyi veya aboneliği iptal ettiyseniz ama sona erme tarihinden önce fikrinizi değiştirdiyseniz tekrar abone olabilirsiniz. Yeni aboneliğiniz, iptal ettiğiniz aboneliğin sona erme tarihinde başlayacaktır.

Yeniden abone olmak için iOS cihazınızda şu adımları izleyin:

Ücretsiz denemeyi veya aboneliği edinmek için kullandığınız App Store hesabınıza giriş yapın. Abonelikler listesini açın. ExpressVPN‘i seçin. Tercih ettiğiniz abonelik planını seçin. Yeni abonelik koşullarını onaylayın.

Birkaç dakika içinde, tüm ExpressVPN uygulamalarınız yeni abonelik durumunuzu güncelleyecektir.

Sona erme tarihinden sonra (ExpressVPN artık çalışmıyor)

App Store üzerinden bir ücretsiz denemeyi veya aboneliği iptal ettiyseniz ve sona erme tarihi geçtiyse aynı kimlik bilgileri ile yeni bir abonelik edinebilirsiniz. Yeni aboneliğiniz anında başlayacaktır.

Yeniden abone olmak için ücretsiz denemeyi veya aboneliği edinmek için kullandığınız App Store hesabına giriş yaptığınızdan emin olun.

ExpressVPN uygulamasında hâlâ giriş yapmış durumdaysanız:

Yeni Abonelik Edinin‘e dokunun. Tercih ettiğiniz abonelik planını seçin. Ödemeyi doğrulayın.

ExpressVPN uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.

ExpressVPN uygulamasından çıkış yapmışsanız:

Abonelikler listesini açın. ExpressVPN‘i seçin. Tercih ettiğiniz abonelik planı seçin. Yeni abonelik koşullarını onaylayın. ExpressVPN uygulamasını başlatın ve önceki kimlik bilgileriniz ile giriş yapın.

Not: App Store yerine ExpressVPN tarafından ücretlendirilmeyi de tercih edebilirsiniz.

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Para iadeleri

ExpressVPN, App Store üzerinden bir abonelik satın aldığınızda faturalandırma bilgilerinize erişemez.

App Store üzerinden satın alınan ExpressVPN abonelikleri için para iadesi talebinde bulunmak için Apple Destek ile iletişime geçin. Para iadeleri sadece Apple Destek’in takdirindedir.

Diğer sorularınız için .

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