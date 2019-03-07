Важно! Чтобы получить помощь по вопросам выставления счетов за покупки, совершенные через App Store, пожалуйста, обратитесь в Чтобы получить помощь по вопросам выставления счетов за покупки, совершенные через App Store, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Apple

В данном руководстве объясняется, что из себя представляют подписки в приложениях для iOS, перечисляются условия бесплатного пробного периода и даются инструкции по отмене подписки и обновлению платежной информации.

Примечание. Приведенные ниже инструкции касаются только покупки подписки прямо в приложении для iOS (встроенные покупки). Если вы приобрели подписку на сайте ExpressVPN, то помощь вы найдете здесь. Если вы хотите воспользоваться бесплатным пробным периодом, но ExpressVPN недоступен в вашей стране, вам придется изменить страну в App Store и использовать способ оплаты, связанный с этой страной.

Общие сведения о подписках, оформленных через приложение

Чтобы воспользоваться бесплатным пробным периодом или оформить подписку через приложение, вам потребуются устройство с iOS 12 или выше, приложение ExpressVPN для iOS v7.3.7 или выше, а также действующий метод оплаты. Узнайте о том, как обновить iOS или приложение ExpressVPN на вашем устройстве.

Вы будете получать счет от App Store, а не от ExpressVPN, каждые 12 месяцев. Бесплатный пробный период или платная подписка через App Store:

Предоставляет вам полный доступ ко всем приложениям ExpressVPN (не только к приложению для iOS).

Позволяет одновременно подключать к VPN до пяти устройств.

Не позволяет участвовать в программе «Пригласи друга».

Не позволяет пользоваться 30-дневной гарантией возврата денег. (Денежные средства могут быть возвращены, но только по усмотрению службы поддержки Apple.)

Оплачивается через App Store (iTunes) в местной валюте. (Подписки, купленные на сайте ExpressVPN, оплачиваются в долларах США.)

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Условия бесплатного пробного периода

В конце семидневного бесплатного пробного периода вам будет выставлен счет на оплату подписки за 12 месяцев в App Store. Чтобы избежать оплаты, отмените бесплатный пробный период по крайней мере за 24 часа до истечения его срока действия.

С момента начала подписки вам будет автоматически выставляться счет каждые 12 месяцев. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы не отмените подписку по крайней мере за 24 часа до окончания расчетного периода.

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Как изменить продолжительность подписки

Вы можете изменить срок подписки через App Store, только если вы изначально купили подписку в App Store. (Если вы купили подписку на сайте ExpressVPN, то изменить срок подписки можно только на сайте.)

Например, если вы хотите перейти с ежемесячной подписки на годовую подписку через App Store, то необходимо, чтобы ежемесячная подписка была изначально куплена в App Store.

Чтобы изменить продолжительность подписки, выполните следующие действия на устройстве iOS:

Авторизуйтесь в учетной записи App Store, на которую был оформлен бесплатный пробный период или куплена подписка. Нажмите здесь, чтобы открыть список подписок. Нажмите ExpressVPN. Выберите желаемый тарифный план. Подтвердите новые условия подписки.

Новый тарифный план начнет действовать в конце текущего расчетного периода. Для получения дополнительной информации вы можете посмотреть сроки подписки в App Store.

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Как отменить бесплатный пробный период или подписку

Вы можете отменить бесплатный пробный период или подписку через App Store, только если вы изначально зарегистрировались через App Store. (Если вы купили подписку на сайте ExpressVPN, то изменить срок подписки можно только на сайте.)

Чтобы избежать оплаты, отмените по крайней мере за 24 часа до окончания бесплатного пробного периода или расчетного периода. В противном случае с вашего счета будет автоматически сниматься оплата согласно выбранному вами плану.

Чтобы отменить бесплатный пробный период или подписку на устройстве iOS:

Авторизуйтесь в учетной записи App Store, на которую был оформлен бесплатный пробный период или куплена подписка. Нажмите здесь, чтобы открыть список подписок. Нажмите Отменить пробный период или Отменить подписку. Нажмите Подтвердить.

После отмены вы можете продолжать использовать ExpressVPN до истечения срока действия.

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Я хочу получать счета через App Store, но оплачивать их другим способом

См. инструкции по изменению платежной информации для Apple ID.

Я хочу оплачивать счета напрямую, а не через App Store (кредитная карта, PayPal, Bitcoin и т. д.)

Если счет за подписку выставляется App Store, а вы хотите получать счета от ExpressVPN, выполните следующие действия:

Отмените подписку в App Store по крайней мере за 24 часа до следующей даты выставления счетов, указанной в приложении ExpressVPN. После отмены вы сможете продолжать использовать приложение ExpressVPN до истечения срока действия подписки. Когда срок действия вашей подписки будет подходить к концу, войдите в свою учетную запись на сайте ExpressVPN. Обновите подписку на ExpressVPN. Вы сможете выбрать любой способ оплаты из имеющихся (например, кредитную карту, PayPal и т. д.)

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Как решить проблемы с оплатой

Если App Store не сможет обработать ваш платеж, вы увидите сообщение «Оплата не прошла». Следуйте этим инструкциям, чтобы обновить способ оплаты.

Примечание. Вы также можете использовать другой способ оплаты, отличный от того, который зарегистрирован в App Store (например, другую кредитную карту, PayPal, Bitcoin и т. д.).

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До окончания срока действия (приложение ExpressVPN всё еще работает)

Если вы отменили бесплатный пробный период или подписку в App Store, но передумали до истечения срока действия, вы всё еще можете возобновить подписку. Ваша новая подписка начнется в день истечения срока действия вашей отмененной подписки.

Чтобы возобновить подписку на ExpressVPN на устройстве iOS:

Авторизуйтесь в учетной записи App Store, на которую оформлен бесплатный пробный период или куплена подписка. Нажмите здесь, чтобы открыть список подписок. Нажмите ExpressVPN. Выберите желаемый тарифный план. Подтвердите новые условия подписки.

Новый статус подписки отразится в вашем приложении ExpressVPN через несколько минут.

После истечения срока действия (приложение ExpressVPN больше не работает)

Если вы отменили бесплатный пробный период или подписку в App Store, и срок их действия истек, вы можете купить новую подписку с теми же учетными данными. Ваша новая подписка начнется немедленно.

Чтобы купить подписку повторно, убедитесь, что вы авторизованы в учетной записи App Store, на которую был оформлен бесплатный пробный период или куплена подписка.

Если вы всё еще авторизованы в приложении ExpressVPN:

Нажмите Купить новую подписку. Выберите желаемый тарифный план. Подтвердите оплату.

Вы можете продолжать использовать приложение.

Если вы вышли из учетной записи приложения ExpressVPN:

Нажмите здесь, чтобы открыть список подписок. Нажмите ExpressVPN. Выберите желаемый тарифный план. Подтвердите новые условия подписки. Запустите приложение ExpressVPN и войдите в учетную запись, используя свои прежние учетные данные.

Примечание. Если вы предпочитаете оплачивать счета через ExpressVPN, а не через App Store, следуйте этим инструкциям.

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Возврат денежных средств

Когда вы покупаете подписку через App Store, ExpressVPN не имеет доступа к вашей платежной информации.

Чтобы запросить возврат средств за подписки ExpressVPN, приобретенные через App Store, обратитесь в службу поддержки Apple. Возврат денежных средств производится исключительно по усмотрению службы поддержки Apple.

По любым другим вопросам .

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