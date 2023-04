Viktig: For hjelp med kjøp i app gjort gjennom App Store, vennligst kontakt For hjelp med kjøp i app gjort gjennom App Store, vennligst kontakt Apple kundestøtte

Denne veiledningen vil forklare hvordan kjøp i iOS-appen fungerer, liste opp vilkår og betingelser for gratis prøveperiode og hvordan du sier opp abonnementet ditt og oppdaterer betalingsinformasjonen din.

Merk: De følgende instruksjonene er for abonnementer igangsatt gjennom kjøp i iOS-appen. Hvis du kjøpte abonnementet ditt fra ExpressVPNs nettsted, kan du sjekke disse instruksjonene. Hvis du vil bruke den gratis prøveperioden, men ExpressVPN ikke er tilgjengelig i ditt land, må du bytte App Store-land og bruke en betalingsmetode assosiert med det nye landet.

Generelle detaljer om i app-abonnementer

For å bruke den gratis prøveperioden eller kjøpe et abonnement i appen, må du ha iOS 12 eller nyere, ExpressVPN for iOS v7.3.7 eller nyere, samt en aktiv betalingsmetode. Les om hvordan du oppdaterer iOS eller ExpressVPN-appen på enheten din.

Du faktureres av App Store, ikke av ExpressVPN, hver 12. måned. En gratis prøveperiode eller betalt abonnement fra App Store:

gir deg full tilgang til alle ExpressVPN-appene (ikke bare iOS)

lar deg koble til opptil fem enheter til ExpressVPN samtidig

gir deg ikke tilgang til verv-en-venn-belønningsprogrammet

gir deg ikke tilgang til 30-dagers pengene-tilbake-garanti (refusjoner kan fremdeles være tilgjengelige, men dette er helt opp til Apple kundestøtte)

faktureres av App Store (iTunes) i din lokale valuta (abonnementer kjøpt på ExpressVPNs nettsted faktureres i USD)

Vilkår og betingelser for gratis prøveperiode

På slutten av den syv-dagers gratis prøveperioden vil du faktureres av App Store prisen av en 12-måneders plan. Hvis du ikke lenger ønsker å abonnere på ExpressVPN, må du avbryte den gratis prøveperioden minst 24 timer før den utløper.

Så snart abonnementet ditt er påstartet, vil du faktureres automatisk hver 12. måned. Dette vil fortsette å løpe, med mindre abonnementet avbrytes minst 24 timer før slutten av faktureringsperioden.

Hvordan bytte abonnementer

Du kan bare endre varigheten på abonnementet ditt via App Store om du gjorde ditt opprinnelige kjøp i App Store. (Likeledes kan du bare endre varigheten på abonnementet ditt på ExpressVPNs nettsted om du kjøpte det via nettstedet.)

Om du for eksempel ønsker å oppgradere fra et 1-måneds abonnement til et 12-måneders abonnement via App Store, må du ha kjøpt 1-måneds abonnementet i App Store.

For å endre abonnementets varighet på iOS-enheten din:

Logg inn på App Store-kontoen du brukte for å skaffe deg din gratis prøveperiode eller abonnement. Åpne listen over abonnementene dine. Velg ExpressVPN. Velg abonnementsplanen du ønsker. Bekreft de nye abonnementsvilkårene dine.

Den nye abonnementsplanen din vil begynne på slutten av den nåværende faktureringsperioden. Se abonnementdatoene dine i App Store for mer informasjon.

Hvordan avslutte den gratis prøveperioden eller abonnementet ditt

Du kan bare avslutte den gratis prøveperioden eller abonnementet ditt via App Store hvis du opprinnelig registrerte deg via App Store. (Likeledes kan du bare avslutte abonnementet ditt på ExpressVPNs nettsted hvis du kjøpte det via nettstedet.)

For å unngå å bli belastet, avbryt minst 24 timer før slutten av den gratis prøveperioden eller den neste faktureringsdatoen. Ellers vil kontoen din faktureres automatisk basert på planen du valgte.

For å avslutte den gratis prøveperioden eller abonnementet ditt på iOS-enheten din:

Logg inn på App Store-kontoen du brukte for å skaffe deg din gratis prøveperiode eller abonnement. Åpne listen over abonnementene dine. Velg Avbryt prøveperiode eller Avbryt abonnement. Velg Bekreft.

Etter at du har avbrutt, kan du fortsette å bruke ExpressVPN til utløpsdatoen.

Jeg ønsker å faktureres via App Store, men med en annen betalingsmetode

Se instruksjoner for å endre betalingsinformasjonen i Apple-ID-en.

Jeg ønsker å faktureres direkte, ikke via App Store (kredittkort, PayPal, Bitcoin osv.)

Hvis du har et abonnement som faktureres av App Store og ønsker å faktureres av ExpressVPN i stedet:

Avbryt abonnementet ditt i App Store minst 24 timer før din neste faktureringsdato (som du kan finne i ExpressVPN-appen). Etter du avbryter, kan du fortsette å bruke ExpressVPN til utløpsdatoen. Når abonnementet ditt er i ferd med å utløpe, logg inn på ExpressVPN-kontoen din. Forny ExpressVPN-abonnementet ditt. Du vil kunne velge betalingsmetoden du foretrekker (f.eks. kredittkort, PayPal, etc.)

Hvordan løse betalingsproblemer

Hvis App Store ikke kan fullføre betalingen din, vil du se en «betaling mislyktes»-skjerm. Følg disse instruksjonene for å oppdatere betalingsmetoden din.

Merk: Du kan også bruke en annen betalingsmetode enn den som er registrert i App Store (f.eks. et annet kredittkort, PayPal, Bitcoin osv.)

Før utløpsdatoen (ExpressVPN fungerer fortsatt)

Hvis du avbryter en gratis prøveperiode eller et abonnement fra App Store, men ombestemmer deg før utløpsdatoen, kan du fremdeles gjenoppta abonnementet. Det nye abonnementet ditt vil begynne på utløpsdatoen til abonnementet du sa opp.

For å gjenoppta abonnementet på ExpressVPN på iOS-enheten din:

Logg inn på App Store-kontoen du brukte for å skaffe deg din gratis prøveperiode eller abonnement. Åpne listen over abonnementene dine. Velg ExpressVPN. Velg abonnementsplanen du ønsker. Bekreft de nye abonnementsvilkårene dine.

Den nye abonnementsstatusen din blir reflektert i alle ExpressVPN-appene din i løpet av få minutter.

Etter utløpsdatoen (ExpressVPN er inaktiv)

Hvis du avbrøt en gratis prøveperiode eller et abonnement i App Store og utløpsdatoen er passert, kan du skaffe deg et nytt abonnement med den samme påloggingsinformasjonen. Det nye abonnementet ditt vil startes umiddelbart.

For å gjenoppta abonnementet ditt, forsikre deg om at du er pålogget App Store-kontoen du brukte for å skaffe deg din gratis prøveperiode eller abonnement.

Hvis du fortsatt er pålogget ExpressVPN-appen:

Trykk på Skaff et nytt abonnement Trykk på abonnementsplanen du ønsker. Bekreft betaling.

Du kan forsette å bruke ExpressVPN-appen.

Hvis du ikke lenger er pålogget ExpressVPN-appen:

Åpne listen over abonnementer. Velg ExpressVPN. Trykk på abonnementsplanen du ønsker. Bekreft de nye abonnementsvilkårene dine. Start ExpressVPN-appen og logg inn ved å bruke den samme påloggingsinformasjonen du har brukt tidligere.

Merk: Du kan velge å faktureres av ExpressVPN, ikke App Store.

Refusjoner

ExpressVPN har ikke tilgang til faktureringsinformasjonen din når du kjøper et abonnement gjennom App Store.

For å be om en refusjon for ExpressVPN-abonnementer kjøpt gjennom App Store, kontakt Apple kundestøtte. Refusjoner utstedes utelukkende på skjønn av Apple kundestøtte.

