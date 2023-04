Importante: Para obter ajuda com compras no aplicativo feitas na App Store, entre em contato com o : Para obter ajuda com compras no aplicativo feitas na App Store, entre em contato com o Suporte da Apple

Este guia explicará como as assinaturas no aplicativo iOS funcionam, lista os termos e condições do teste gratuito e como cancelar sua assinatura e atualizar seus dados de pagamento.

Nota: As instruções a seguir são para assinaturas iniciadas em compras no aplicativo iOS. Se você adquiriu sua assinatura no site ExpressVPN, pode consultar estas instruções. Se você quiser usar o teste gratuito, mas a ExpressVPN não estiver disponível em seu país, você terá que alterar a localização da sua App Store e usar um método de pagamento associado ao novo local.

Informações gerais sobre assinaturas no aplicativo

Para usar a avaliação gratuita ou comprar uma assinatura no aplicativo, você precisará ter o iOS 12 ou superior, a ExpressVPN para iOS v7.3.7 ou superior e uma forma de pagamento ativa. Saiba como atualizar o iOS ou o aplicatico da ExpressVPN no seu dispositivo.

Você será cobrado pela App Store, não pela ExpressVPN, a cada 12 meses. Uma avaliação gratuita ou uma assinatura paga e comprada na App Store:

Dá a você acesso total a todos aplicativos da ExpressVPN (não apenas iOS).

Permite conectar até cinco dispositivos ao mesmo tempo à ExpressVPN.

Não lhe dá acesso ao programa de recompensas por indicação de amigos.

Não lhe dá acesso à garantia de reembolso de 30 dias. (Os reembolsos ainda podem estar disponíveis, mas isso fica a critério exclusivo do Suporte da Apple.)

É cobrada pela App Store (iTunes) na sua moeda local. (As assinaturas compradas no site da ExpressVPN são cobradas em dólares americanos.)

Termos e condições da avaliação gratuita

No final da avaliação de sete dias, você será cobrado pela App Store pelo custo do plano de 12 meses. Se você não quiser mais assinar a ExpressVPN, cancele a avaliação pelo menos 24 horas antes da data de vencimento.

Após o início da sua assinatura, você será cobrado automaticamente a cada mês ou 12 meses. A cobrança continuará, a menos que a assinatura seja cancelada pelo menos 24 horas antes do final do período de cobrança.

Como alterar a duração da assinatura

Você pode alterar a duração da sua assinatura através da App Store apenas se tiver feito sua assinatura na App Store. (Da mesma forma, você pode alterar a duração da sua assinatura no site da ExpressVPN somente se a tiver comprado através do site.)

Por exemplo, se você deseja atualizar de uma assinatura de um mês para uma assinatura de 12 meses através da App Store, você deve ter comprado a assinatura de um mês na App Store.

Para alterar a duração da sua assinatura no iOS:

Faça login na conta da App Store que você usou para obter seu teste gratuito ou assinatura. Abra sua lista de assinaturas. Selecione ExpressVPN. Selecione o plano de assinatura que você deseja. Confirme seus novos termos de assinatura.

Seu novo plano de assinatura começará no final do período de cobrança atual. Para mais informações, você pode procurar as datas de assinatura da App Store.

Como cancelar sua avaliação ou assinatura gratuita

Você pode cancelar sua avaliação gratuita ou assinatura através da App Store apenas se você se inscreveu inicialmente na App Store. (Da mesma forma, você pode cancelar sua assinatura no site da ExpressVPN somente se a tiver comprado através do site.)

Para evitar cobranças, cancele pelo menos 24 horas antes do final do período de avaliação gratuita ou de cobrança. Caso contrário, sua conta será cobrada automaticamente com base no plano que você selecionou.

Para cancelar sua avaliação gratuita ou assinatura no iOS:

Faça login na conta da App Store que você usou para obter seu teste gratuito ou assinatura. Abra sua lista de assinaturas. Toque em Cancelar Avaliação ou Cancelar Assinatura. Selecione Confirmar.

Após o cancelamento, você poderá continuar usando a ExpressVPN até a data de vencimento

Quero ser cobrado pela App Store, mas por um método de pagamento diferente

Consulte as instruções sobre como alterar as informações de pagamento do seu ID Apple.

Quero ser cobrado diretamente, não através da App Store (cartão de crédito, PayPal, Bitcoin, etc.)

Se você possui uma assinatura cobrada pela App Store e deseja ser cobrado pela ExpressVPN:

Cancele sua assinatura na App Store pelo menos 24 horas antes da sua próxima data de cobrança (conforme mostrado no aplicativo da ExpressVPN). Após o cancelamento, você pode continuar usando a ExpressVPN até a data de expiração. Quando sua assinatura estiver prestes a expirar, entre na página da sua conta ExpressVPN. Renove sua assinatura da ExpressVPN. Você poderá selecionar a forma de pagamento de sua escolha (por exemplo, cartão de crédito, PayPal, etc.)

Como resolver problemas de pagamento

Se a App Store não puder processar seu pagamento, você verá uma tela “Falha no Pagamento”. Siga estas instruções para atualizar seu método de pagamento.

Nota: Você pode usar uma forma de pagamento diferente da registrada na App Store (por exemplo, um cartão de crédito diferente, PayPal, Bitcoin, etc.)

Antes da data de expiração (a ExpressVPN ainda está funcionando)

Se você cancelar uma avaliação gratuita ou assinatura da App Store, mas mudar de ideia antes da data de expiração, você ainda poderá assinar novamente. Sua nova assinatura começará na data de vencimento da sua assinatura cancelada.

Para assinar novamente a ExpressVPN no iOS:

Faça login na conta da App Store que você usou para obter seu teste gratuito ou assinatura. Abra sua lista de assinaturas. Selecione ExpressVPN. Selecione o plano de assinatura que você deseja. Confirme seus novos termos de assinatura.

Dentro de alguns minutos, todos os seus aplicativos ExpressVPN refletirão seu novo status de assinatura.

Após a data de expiração (a ExpressVPN está inativa)

Se você cancelou uma avaliação gratuita ou assinatura da App Store e a data de expiração venceu, é possível obter uma nova assinatura com as mesmas credenciais. Sua nova assinatura começará imediatamente.

Para assinar novamente, verifique se você está conectado à conta correta da App Store que você usou para obter a avaliação gratuita ou assinatura,

Se você ainda estiver conectado ao aplicativo ExpressVPN:

Selecione Obter Nova Assinatura. Toque no plano de assinatura que você deseja. Confirme o pagamento.

Você pode continuar usasndo o aplicativo ExpressVPN

Se você não estiver mais conectado ao aplicativo ExpressVPN:

Abra sua lista de assinaturas. Selecione ExpressVPN. Selecione o plano de assinatura que você deseja. Confirme os termos da nova assinatura. Inicie o aplicativo ExpressVPN e entre usando as credenciais que você usou antes.

Nota: Você também pode escolher ser cobrado pela ExpressVPN, não pela App Store.

Reembolsos

A ExpressVPN não tem acesso às suas informações de cobrança quando você compra uma assinatura pela App Store.

Para solicitar um reembolso pelas assinaturas ExpressVPN adquiridas na App Store, entre em contato com o Suporte da Apple. Os reembolsos são realizados a critério exclusivo do Suporte da Apple.

Para outras dúvidas, .

