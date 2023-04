Important : Pour recevoir de l’aide concernant les problèmes de facturation provenant d’achats intégrés effectués par le biais de l’App Store, veuillez contacter le Pour recevoir de l’aide concernant les problèmes de facturation provenant d’achats intégrés effectués par le biais de l’App Store, veuillez contacter le service client d’Apple

Ce guide concerne l’achat et la gestion des abonnements ExpressVPN effectués depuis l’appli iOS (achats intégrés), énonce les conditions de l’essai gratuit et explique comment annuler votre abonnement et mettre à jour vos données de paiement.

À noter : les instructions suivantes concernent les abonnements initiés depuis l’appli iOS. Si vous avez acheté votre abonnement sur le site web d’ExpressVPN, vous pouvez vous référer à ces instructions. Si vous souhaitez bénéficier de l’essai gratuit mais qu’ExpressVPN n’est pas disponible dans votre pays, vous devrez modifier la localisation de votre App Store et utiliser une méthode de paiement associée à la nouvelle localisation.

Généralités concernant les achats intégrés

Pour bénéficier de l’essai gratuit ou souscrire un abonnement dans l’application, vous aurez besoin d’iOS 12 ou d’une version plus récente, d’ExpressVPN pour iOS v7.3.7 ou d’une version plus récente, et d’une méthode de paiement active. Découvrez comment mettre à jour iOS ou l’appli ExpressVPN sur votre appareil.

Vous serez facturé par l’App Store, et non par ExpressVPN, tous les 12 mois. Un essai gratuit ou un abonnement payant depuis l’App Store :

Vous donne un accès complet à toutes les applis ExpressVPN (pas uniquement aux applis iOS).

Vous permet de connecter jusqu’à cinq appareils en même temps à ExpressVPN.

Ne vous donne pas accès au programme de parrainage.

Ne vous donne pas accès à la garantie 30 jours satisfait ou remboursé. (Des remboursements peuvent malgré tout être effectués, mais uniquement à la discrétion du support Apple.)

Est facturé par l’App Store (iTunes) dans votre devise locale. (Les abonnements via le site web ExpressVPN sont facturés en dollars US.)

Conditions générales de l’essai gratuit

À la fin de l’essai gratuit de sept jours, vous serez facturé par l’App Store pour le coût de l’abonnement de 12 mois. Si vous ne souhaitez plus vous abonner à ExpressVPN, annulez l’essai gratuit 24 heures avant la date d’expiration.

Une fois que votre abonnement a commencé, vous serez automatiquement facturé tous les 12 mois. Ceci continuera, à moins que l’abonnement soit annulé au moins 24 heures avant la fin de la période de facturation.

Comment modifier la durée de l’abonnement

Vous pouvez modifier la durée de votre abonnement par le biais de l’App Store uniquement si vous avez effectué votre achat initial sur l’App Store. (De la même façon, vous pouvez modifier la durée de votre abonnement sur le site web d’ExpressVPN uniquement si vous l’avez payé par le biais du site web.)

Par exemple, si vous souhaitez passer d’un abonnement d’un mois à un abonnement de 12 mois via l’App Store, vous devez avoir souscrit l’abonnement d’un mois depuis l’App Store.

Suivez ces étapes sur votre appareil iOS pour modifier la durée de votre abonnement :

Connectez-vous au compte App Store que vous avez utilisé pour bénéficier de votre essai gratuit ou pour vous abonner. Ouvrez la liste de vos abonnements. Cliquez sur ExpressVPN. Cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez. Confirmez vos nouvelles conditions d’abonnement.

Votre nouvel abonnement commencera à la fin de la période de facturation actuelle. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter vos dates d’abonnement dans l’App Store.

Comment annuler votre essai gratuit ou votre abonnement

Vous pouvez annuler votre essai gratuit ou votre abonnement par le biais de l’App Store uniquement si vous l’avez initialement payé depuis l’App Store. (De la même façon, vous pouvez annuler votre abonnement sur le site web d’ExpressVPN uniquement si vous l’avez payé par le biais du site web.)

Afin d’éviter d’être facturé, annulez votre abonnement au moins 24 heures avant la fin de l’essai gratuit ou de la date d’expiration. Sinon, votre compte sera automatiquement facturé en fonction du forfait que vous avez choisi.

Suivez ces étapes sur votre appareil iOS pour annuler votre essai gratuit ou votre abonnement :

Connectez-vous au compte App Store que vous avez utilisé pour bénéficier de votre essai gratuit ou pour vous abonner. Ouvrez la liste de vos abonnements. Cliquez sur Annuler l’essai ou Annuler l’abonnement. Confirmez votre souhait d’annuler.

Après avoir annulé, vous pouvez continuer à utiliser ExpressVPN jusqu’à la date d’expiration.

Je souhaite être facturé par le biais de l’App Store, mais au moyen d’une méthode de paiement différente

Voir les instructions sur la façon de modifier les informations de paiement de votre identifiant Apple.

Je souhaite être facturé directement, et non par le biais de l’App Store (carte de crédit, PayPal, Bitcoin, etc.)

Si vous avez un abonnement facturé par l’App Store et que vous souhaitez être facturé par ExpressVPN à la place, suivez ces étapes :

Annulez votre abonnement dans l’App Store au moins 24 heures avant votre prochaine date de facturation, comme indiqué dans l’appli ExpressVPN. Même après avoir annulé, vous pouvez continuer à utiliser ExpressVPN jusqu’à la date d’expiration. Lorsque votre abonnement est sur le point d’expirer, connectez-vous à la page de votre compte ExpressVPN. Renouvelez votre abonnement ExpressVPN. Vous serez en mesure de sélectionner la méthode de paiement de votre choix (par exemple : carte de crédit, PayPal, etc.)

Comment résoudre les problèmes de paiement

Si l’App Store n’est pas en mesure de traiter votre paiement, un message Échec du paiement apparaîtra sur votre écran. Suivez ces instructions pour mettre à jour votre méthode de paiement.

À noter : vous pouvez également utiliser une méthode de paiement autre que celle enregistrée avec l’App Store (par exemple : une carte de crédit différente, PayPal, Bitcoin, etc.)

Avant la date d’expiration (ExpressVPN fonctionne toujours)

Si vous annulez un essai gratuit ou un abonnement depuis l’App Store, mais que vous changez d’avis avant la date d’expiration, vous pouvez encore souscrire à nouveau. Votre nouvel abonnement commencera à la date d’expiration de votre abonnement annulé.

Suivez ces étapes sur votre appareil iOS pour souscrire à nouveau :

Connectez-vous au compte App Store que vous avez utilisé pour bénéficier de votre essai gratuit ou pour vous abonner. Ouvrez la liste de vos abonnements. Cliquez sur ExpressVPN. Cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez. Confirmez vos nouvelles conditions d’abonnement.

En quelques minutes, vos applis ExpressVPN afficheront le nouveau statut de votre abonnement.

Après la date d’expiration (ExpressVPN ne fonctionne plus)

Si vous avez annulé un essai gratuit ou un abonnement depuis l’App Store et que la date d’expiration est passée, vous pouvez obtenir un nouvel abonnement avec les mêmes identifiants. Votre nouvel abonnement commencera immédiatement.

Pour souscrire à nouveau, assurez-vous que vous êtes connecté au compte App Store que vous avez utilisé pour bénéficier de votre essai gratuit ou pour vous abonner.

Si vous êtes encore connecté à l’appli ExpressVPN :

Sélectionnez Prendre un nouvel abonnement. Cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez. Confirmez le paiement.

Vous pouvez continuer à utiliser l’application ExpressVPN.

Si vous n’êtes plus connecté à l’appli ExpressVPN :

Ouvrez la liste de vos abonnements. Cliquez sur ExpressVPN. Cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez. Confirmez vos nouvelles conditions d’abonnement. Lancez l’appli ExpressVPN et connectez-vous avec vos identifiants précédents.

À noter : Vous pouvez également choisir d’être facturé par ExpressVPN, et non par l’App Store.

Remboursements

ExpressVPN n’a pas accès à vos informations de facturation lorsque vous achetez un abonnement par le biais de l’App Store.

Pour demander un remboursement des abonnements ExpressVPN payés par le biais de l’App Store, contactez le support Apple. Les remboursements sont effectués uniquement à la discrétion du support Apple.

