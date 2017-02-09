Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu kılavuz, ExpressVPN aboneliğinizi nasıl yenileyebileceğinizi gösterecektir.

Belirli ödeme yöntemleriyle satın alınan abonelikler (kredi kartı, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Apple uygulama içi satın alımları ve Google Play uygulama içi satın alımları) varsayılan olarak otomatik yenilenir.

Kredi kartı, PayPal, Apple Pay veya Google Pay ile satın alınan abonelikler

Kredi kartı, PayPal, Apple Pay veya Google Pay ile satın alınan abonelikler mevcut abonelik süresi dolduğunda varsayılan olarak otomatik yenilenir. Daha önce otomatik yenilemeyi devre dışı bıraktıysanız bunu hesap panonuzdan yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Eğer aboneliğinizin süresi dolmak üzereyse aşağıdaki adımları takip ederek manuel olarak yenileyebilirsiniz:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Şimdi yenile seçeneğini seçin. (Bu buton yalnızca aboneliğinizin sona ermesine az bir süre kaldığında görünür.) Bir plan ve ödeme yöntemi seçin. Şimdi Sipariş Ver seçeneğine tıklayın.

Aboneliğinizin süresi dolduysa aşağıdaki adımları takip ederek yenileyebilirsiniz:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Yeni Abonelik Satın Al seçeneğini seçin. Bir plan ve ödeme yöntemi seçin. Şimdi Sipariş Ver seçeneğine tıklayın.

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Apple uygulama içi satın alımlarıyla yapılan abonelikler

App Store üzerinden satın alınan abonelikler, mevcut aboneliğinizin süresi dolduğunda otomatik olarak yenilenir.

App Store uygulama içi satın alımlarıyla yapılan abonelikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Google Play Store uygulama içi satın alımlarıyla yapılan abonelikler

Google Play Store üzerinden satın alınan abonelikler, mevcut aboneliğinizin süresi dolduğunda otomatik olarak yenilenir.

Google Play Store uygulama içi satın alımlarıyla yapılan abonelikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

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