Importante: per ricevere assistenza con gli acquisti in-app effettuati tramite App Store, si prega di contattare il per ricevere assistenza con gli acquisti in-app effettuati tramite App Store, si prega di contattare il supporto Apple

Questa guida spiega come funzionano gli abbonamenti in-app di iOS, elenca i termini e le condizioni della prova gratuita e come annullare l’abbonamento e aggiornare i dettagli di pagamento.

Nota: le seguenti istruzioni si riferiscono agli abbonamenti avviati con acquisti in-app da iOS. Se hai acquistato l’abbonamento dal sito web di ExpressVPN, puoi fare riferimento a queste istruzioni. Se vuoi utilizzare la prova gratuita, ma ExpressVPN non è disponibile nel tuo paese, dovrai cambiare la posizione del tuo App Store e utilizzare un metodo di pagamento associato alla nuova posizione.

Informazioni generali sugli abbonamenti in-app

Per utilizzare la prova gratuita o acquistare un abbonamento all’interno dell’app, dovrai avere iOS 12 o versioni successive, ExpressVPN per iOS v7.3.7 o versioni successive e un metodo di pagamento attivo. Scopri come aggiornare iOS o l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo.

L’addebito avverrà tramite App Store, non ExpressVPN, ogni 12 mesi. Una prova gratuita o un abbonamento a pagamento acquistato tramite App Store:

Fornisce l’accesso completo a tutte le app di ExpressVPN (non solo per iOS).

Consente di connettere a ExpressVPN fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

Non consente di accedere al programma a premi “Invita un amico”.

Non fornisce l’accesso al rimborso garantito entro 30 giorni (potrebbero essere comunque disponibili i rimborsi, ma soltanto a discrezione del supporto Apple).

Viene fatturato dall’App Store (iTunes) nella tua valuta locale (gli abbonamenti acquistati sul sito web di ExpressVPN sono fatturati in USD).

Termini e condizioni della prova gratuita

Al termine della prova gratuita di sette giorni, ti verrà addebitato dall’App Store il costo del piano di 12 mesi. Se non desideri più iscriverti a ExpressVPN, annulla la prova gratuita almeno 24 ore prima della data di scadenza.

Una volta iniziato l’abbonamento, l’addebito verrà eseguito automaticamente ogni 12 mesi. Ciò fino a che l’abbonamento non verrà annullato almeno 24 ore prima della fine del periodo di fatturazione.

Come modificare la durata dell’abbonamento

È possibile modificare la durata dell’abbonamento attraverso l’App Store, solo se l’acquisto è stato effettuato in origine sull’App Store (allo stesso modo, è possibile modificare la durata dell’abbonamento sul sito web di ExpressVPN, solo se è stato acquistato tramite il sito web).

Ad esempio, se desideri passare dall’abbonamento di un mese a un abbonamento per 12 mesi tramite App Store, devi aver acquistato l’abbonamento di un mese dall’App Store.

Per modificare la durata del tuo abbonamento su iOS:

Accedi all’account App Store che hai utilizzato per ottenere la prova gratuita o l’abbonamento Apri il tuo elenco degli abbonamenti Seleziona ExpressVPN Seleziona l’abbonamento che desideri Conferma i tuoi nuovi termini dell’abbonamento

Il nuovo abbonamento inizierà alla fine del periodo di fatturazione corrente. Per ulteriori informazioni, è possibile dare un’occhiata alle date dell’abbonamento tramite App Store.

Come annullare la prova gratuita o l’abbonamento

È possibile annullare la prova gratuita o l’abbonamento tramite l’App Store, solo se ti sei registrato inizialmente tramite App Store (allo stesso modo, è possibile annullare l’abbonamento sul sito web di ExpressVPN solo se è stato acquistato tramite il sito web).

Per evitare addebiti, è necessario annullare almeno 24 ore prima della fine della prova gratuita o del periodo di fatturazione. Altrimenti, l’addebito verrà effettuato automaticamente sul tuo account in base al piano scelto.

Per annullare la prova gratuita o il tuo abbonamento su iOS:

Accedi all’account App Store che hai utilizzato per ottenere la prova gratuita o l’abbonamento Apri il tuo elenco degli abbonamenti Seleziona Annulla la prova gratuita o Annulla l’abbonamento Seleziona Conferma

Dopo l’annullamento, puoi continuare a utilizzare ExpressVPN fino alla data di scadenza.

Voglio che l’addebbito avvenga tramite App Store, ma con un metodo di pagamento diverso

Leggi le istruzioni per cambiare le informazioni di pagamento del tuo ID Apple .

Voglio che l’addebbito avvenga direttamente, non tramite App Store (carta di credito, PayPal, Bitcoin, ecc.)

Se possiedi un abbonamento fatturato dall’App Store e desideri invece che il pagamento sia eseguito tramite ExpressVPN, segui questi passaggi:

Annulla l’abbonamento nell’App Store almeno 24 ore prima della data di fatturazione successiva (che puoi verificare nell’app di ExpressVPN). Anche dopo l’annullamento, è possibile continuare a utilizzare ExpressVPN fino alla data di scadenza. Quando il tuo abbonamento sta per scadere, accedi alla pagina del tuo account ExpressVPN. Segui le istruzioni per rinnovare l’abbonamento. Potrai selezionare il metodo di pagamento che preferisci (ad esempio, carta di credito, PayPal, ecc.).

Come risolvere i problemi con i pagamenti

Se l’App Store non è in grado di elaborare il pagamento, verrà visualizzata la schermata “Pagamento non riuscito”. Segui queste istruzioni per aggiornare il tuo metodo di pagamento.

Nota: Puoi anche utilizzare un metodo di pagamento diverso da quello registrato nell’App Store (ad esempio, carta di credito, PayPal, Bitcoin, ecc.)

Prima della data di scadenza (ExpressVPN è ancora attivo)

Se annulli una prova gratuita o un abbonamento dall’App Store, ma cambi idea prima della data di scadenza, puoi ancora abbonarti nuovamente. Il tuo nuovo abbonamento inizierà a partire dalla data di scadenza dell’abbonamento annullato.

Per iscriverti nuovamente a ExpressVPN su iOS:

Accedi all’account App Store che hai utilizzato per ottenere la prova gratuita o l’abbonamento Apri il tuo elenco degli abbonamenti Seleziona ExpressVPN Seleziona l’abbonamento che desideri Conferma i nuovi termini dell’abbonamento

Nel giro di pochi minuti tutte le tue app di ExpressVPN rispecchieranno lo stato del nuovo abbonamento.

Dopo la data di scadenza (ExpressVPN non più attivo)

Se hai annullato una prova gratuita o un abbonamento dall’App Store e la data di scadenza è stata superata, puoi ottenere un nuovo abbonamento con le stesse credenziali. Il tuo nuovo abbonamento inizierà immediatamente.

Per iscriverti nuovamente, assicurati di aver effettuato l’accesso all’account dell’App Store utilizzato per ottenere la prova gratuita o l’abbonamento.

Se sei ancora connesso all’app di ExpressVPN:

Seleziona Ottieni un nuovo abbonamento Tocca l’abbonamento che desideri Conferma il pagamento

Puoi continuare a utilizzare l’app di ExpressVPN

Se non sei più connesso all’app di ExpressVPN:

Apri il tuo elenco degli abbonamenti Seleziona ExpressVPN Seleziona l’abbonamento che desideri Conferma i nuovi termini dell’abbonamento Avvia l’app di ExpressVPN e accedi utilizzando le stesse credenziali che hai utilizzato in precedenza

Nota: Puoi anche scegliere di procedere con l’addebito da parte di ExpressVPN, non dell’App Store.

Rimborsi

ExpressVPN non ha l’accesso ai tuoi dati di fatturazione quando acquisti un abbonamento tramite App Store.

Per richiedere un rimborso dell’abbonamento a ExpressVPN acquistato tramite App Store, contatta il supporto Apple. I rimborsi vengono emessi esclusivamente a discrezione del supporto Apple.

