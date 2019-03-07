重要：App Store（iTunes）を通したアプリ内購入の請求に関する問題へのサポートは、 App Store（iTunes）を通したアプリ内購入の請求に関する問題へのサポートは、 Appleサポート にご連絡ください。

このガイドは、iOSでアプリ内購入されたサブスクリプションの動作、無料トライアル期間と条件、サブスクリプションのキャンセル方法、支払い情報の更新方法をご説明いたします。

注意：下記のインストラクションは、iOSアプリ内購入で実行されたサブスクリプション向けです。ExpressVPNのウェブサイトで購入された場合には、こちらのインストラクションをご覧ください。無料トライアルを使用したいのに、お住まいの国でExpressVPNが利用できない場合は、App Storeのロケーションを変更し、新しいロケーションに関連付けられた支払い方法を使用する必要があります。

アプリ内購入サブスクリプションに関する基本情報

無料トライアルを使う、またはアプリ内でサブスクリプションを購入するには、iOS 12以降、 ExpressVPNの iOS v7.3.7以降、有効な支払い方法が必要です。 お使いのデバイスで iOSまたはExpressVPをNアプリをアップデートする方法を知りましょう。

ユーザーは、ExpressVPNではなく、App Storeから12ヶ月毎に請求されます。無料トライアル、またや有料サブスクリプションはApp Storeから購入します。

（iOSだけではなく）ExpressVPNアプリへのフルアクセス。

最大5台のデバイスを同時にVPNに接続可能。

お友達紹介プログラムへのアクセスはできません。

30日間返金保証へのアクセスはできません。（返金は可能な場合もありますが、Appleサポートの裁量に拠ります）

App Store（iTunes）から現地通貨で請求されます。（ExpressVPNウェブサイトからサブスクリプションを購入した場合には米ドルで請求されます。）

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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無料トライアル利用規約

7日間の無料トライアルが終了すると、App Storeから請求されます。ExpressVPNサブスクリプションを継続しない場合は、課金を避けるために、無料トライアル終了日の少なくとも24時間前までにキャンセルしてください。

サブスクリプションが開始すると、12ヶ月毎に請求されます。 これは、請求期間終了の少なくとも24時間以上前にサブスクリプションをキャンセルするまで続きます。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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サブスクリプションプランの変更方法

App Storeでサブスクリプションを購入した場合にのみ、サブスクリプションの期間変更をApp Storeを通して行えます。（同様に、ExpressVPNのウェブサイトでサブスクリプションを購入した場合には、サブスクリプションの期間変更はウェブサイトで行えます。）

例えば、App Storeを通して1ヶ月のサブスクリプションから12ヶ月のサブスクリプションにアップグレードしたい場合、1ヶ月のサブスクリプションはApp Storeから購入している必要があります。

iOSデバイスでサブスクリプション期間を変更する方法：

無料トライアルかサブスクリプションの購入に使用したApp Storeアカウントでサインインします。 サブスクリプションリストを開きます。 ExpressVPNをタップします。 希望するサブスクリプションプランをタップします。 新しいサブスクリプション期間を確認します。

新しいサブスクリプションプランは現在の請求期間の終了時から開始します。更なる情報は、App Storeサブスクリプションをご確認ください。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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無料トライアルまたはサブスクリプションのキャンセル方法

最初の登録をApp Storeでした場合には、App Storeから無料トライアルまたはサブスクリプションをキャンセルできます。（同様に、ExpressVPNのウェブサイトでサブスクリプションを購入した場合には、サブスクリプションのキャンセルはウェブサイトで行えます。）

課金を避けるには、無料トライアルまたは請求期間終了日の少なくとも24時間前にキャンセルしてください。そうしない場合、選択したプランに基づいて毎月、または12ヶ月毎に、自動でアカウントに請求されます。

iOSデバイスで無料トライアルまたはサブスクリプションをキャンセルするには、下記のステップに従ってください。

無料トライアルかサブスクリプションの購入に使用したApp Storeアカウントでサインインします。 サブスクリプションリストを開きます。 トライアルをキャンセルまたはサブスクリプションをキャンセルを選択します。 確認を選択します。

キャンセル後も、期限までExpressVPNを継続してご利用いただけます。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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App Storeを通して、別の支払い方法で請求を受けたい

Apple ID支払い情報の変更方法をご確認ください。

App Storeからではなく（クレジットカード、PayPal、Bitcoinなど）直接請求を受けたい

ExpressVPNからではなく、App Storeから請求を受けるサブスクリプションを持っている場合には次のステップに従ってください。

ExpressVPNアプリに示されているように、次の請求日（ExpressVPNアプリでご確認いただけます）の少なくとも24時間以上前にApp Storeでサブスクリプションをキャンセルしてください。キャンセルした後も、期限までExpressVPNを継続してご利用いただけます。 サブスクリプションが期限切れ間近になったら、ExpressVPNアカウントページにサインインしてください。 ExpressVPNサブスクリプションを更新してください。支払い方法を自由に選択できます（クレジットカード、PayPalなど）。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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お支払いに関する問題の解決方法

App Storeがお支払いを処理できない場合、「支払いエラー」画面が表示されます。こちらの支払い方法更新インストラクションに従ってください。

注意：App Storeで登録したのとは異なる支払い方法を利用できます（異なるクレジットカード、PayPal、Bitcoinなど）。

ヘルプが必要ですか？

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期限切れ前（ExpressVPN稼働中）

無料トライアルまたはサブスクリプションをApp Storeでキャンセルした後、アカウント有効期限切れ前に考えを改めた場合、再度サブスクライブすることが可能です。新しいサブスクリプションはキャンセルしたサブスクリプションの失効日から開始します。

iOSでExpressVPNを再度サブスクライブする方法：

無料トライアルかサブスクリプションの購入に使用したApp Storeアカウントでサインインします。 サブスクリプションリストを開きます。 ExpressVPNをタップします。 希望するサブスクリプションプランをタップします。 新しいサブスクリプション期間を確認します。

数分でExpressVPNアプリが新しいサブスクリプションステータスを反映します。

期限切れ後（ExpressVPN稼働停止）

無料トライアルまたはサブスクリプションをApp Storeでキャンセルした後、有効期限を過ぎた場合には、同じ個人情報で新しいサブスクリプションを購入することが可能です。新しいサブスクリプションはすぐに開始します。

再度サブスクライブするには、無料トライアルかサブスクリプションの購入に使用したApp Storeアカウントでサインインします。

ExpressVPNアプリにサインインしている場合：

新規サブスクリプションを取得を選択します。 希望するサブスクリプションプランをタップします。 支払い方法を確認します。

ExpressVPNアプリにの使用を継続できます。

ExpressVPNアプリにサインインしていない場合：

サブスクリプションリストを開きます。 ExpressVPNをタップします。 希望するサブスクリプションプランをタップします。 新しいサブスクリプション期間を確認します。 ExpressVPNアプリを実行し、以前使用したの個人情報を使ってサインインします。

注意：App StoreからではなくExpressVPNから請求を受けるよう選択することもできます。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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返金

App Storeを通じてサブスクリプションを購入した場合には、ExpressVPNは請求情報へのアクセス権を持ちません。

App Storeを通して購入したExpressVPNサブスクリプションの返金を受けるには、Appleサポートに連絡してください。返金はAppleサポートの裁量に拠ります。

その他の質問は、 にご連絡ください。

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