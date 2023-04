Vigtigt: For hjælp med betalingsproblemer fra køb i app foretaget via App Store skal du kontakte For hjælp med betalingsproblemer fra køb i app foretaget via App Store skal du kontakte Apple Support

Denne vejledning forklarer, hvordan abonnementer i iOS-appen fungerer, angiver vilkårene og betingelserne for gratis prøveversion, og hvordan du annullerer dit abonnement og opdaterer dine betalingsoplysninger.

Bemærk! Følgende instruktioner gælder for abonnementer, der startes via køb i appen på iOS. Hvis du har købt dit abonnement fra ExpressVPN-websitet, kan du gå til denne vejledning. Hvis du vil bruge den gratis prøveperiode, men ExpressVPN ikke er tilgængelig i dit land, skal du ændre din App Stores placering og bruge en betalingsmetode, der er knyttet til den nye placering.

Generelle oplysninger om abonnementkøb i app

For at bruge den gratis prøveperiode eller købe et abonnement i appen, skal du have iOS 12 eller senere, ExpressVPN til iOS v7.3.7 eller senere samt en aktiv betalingsmetode. Lær, hvordan du opdaterer iOS eller ExpressVPN-appen på din enhed.

Du vil blive faktureret af App Store, ikke af ExpressVPN, hver 12. måned. En gratis prøveperiode eller et betalt abonnement købt i App Store:

Giver dig fuld adgang til alle ExpressVPN-apps (ikke kun iOS).

Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til ExpressVPN på op til fem enheder på samme tid.

Giver dig ikke adgang til belønningsprogrammet for henvisning af venner.

Giver dig ikke adgang til 30 dages fuld returret (refunderinger kan være tilgængelige alligevel, men det afhænger af Apple Supports beslutning).

Faktureres af App Store (iTunes) i din lokale valuta (abonnementer købt på ExpressVPN-hjemmesiden faktureres i USD).

Vilkår og betingelser for gratis prøveperiode

Ved udgangen af den 7-dages gratis prøve bliver du faktureret af App Store. For at undgå opkrævninger skal du afmelde den gratis prøve mindst 24 timer inden udløbsdatoen.

Når dit abonnement er begyndt, bliver du automatisk faktureret hver 12. måned afhængig af dit valgte abonnement. Det vil fortsætte, medmindre abonnementet bliver afmeldt mindst 24 timer inden udgangen af betalingsperioden.

Sådan ændrer du abonnementet

Du kan kun ændre varigheden af dit abonnement igennem App Store hvis du foretog dit originale køb i App Store. (På samme måde, så kan du kun ændre varigheden af dit abonnement på ExpressVPN hjemmesiden hvis du har købt det igennem hjemmesiden).

Hvis du f.eks. opgradere fra et 12-månedersabonnement via App Store, så skal du købe abonnementet fra App Store.

Følg disse trin på din iOS enhed for at ændre dit abonnements varighed:

Log ind på den App Store-konto, du brugte til at få din gratis prøveperiode eller abonnement. Klik her for at åbne listen over dine abonnementer. Klik på ExpressVPN. Klik på det abonnement, du vil have. Bekræft dine nye abonnementsvilkår.

Dit nye abonnement begynder ved udgangen at den nuværende betalingsperiode. For yderligere oplysninger kan du slå dine App Store abonnementsdatoer op.

Hvordan du afmelder din gratis prøve eller dit abonnement

Du kan kun afmelde din gratis prøve eller dit abonnement igennem App Store hvis du oprindeligt tilmeldte dig igennem App Store. (På samme måde, så kan du kun afmelde dit abonnement på ExpressVPN hjemmesiden hvis du oprindeligt købte det igennem hjemmesiden).

For at undgå at blive opkrævet, afmeld mindst 24 timer inden udgangen af den gratis prøve eller betalingsperioden. Ellers bliver din konto automatisk opkrævet hver tolvte måned, alt efter hvilket abonnement du har valgt.

Følg disse trin på din iOS enhed for at afmelde din gratis prøve eller dit abonnement:

Log ind på den App Store-konto, du brugte til at få din gratis prøveperiode eller abonnement. Klik her for at åbne listen over abonnementer. Klik på Afmeld prøveperiode eller Afmeld abonnement. Vælg Bekræft.

Efter du har afmeldt, så kan du fortsætte med at bruge ExpressVPN indtil udløbsdatoen.

Jeg vil gerne betale igennem App Store, men med en anden betalingsmetode

Se instruktioner for at ændre dine Apple ID-betalingsoplysninger.

Jeg vil gerne betale direkte og ikke via App Store (kreditkort, PayPal, Bitcoin, osv.)

Hvis du har et abonnement, der opkræves af App Store, og du gerne vil opkræves af ExpressVPN i stedet, så følg disse trin:

Afmeld dit abonnement i App Store mindst 24 timer inden din næste opkrævningsdato (som vist i ExpressVPN-appen). Efter du har afmeldt, kan du fortsætte med at bruge ExpressVPN indtil udløbsdatoen. Når dit abonnement er ved at udløbe, så log ind på ExpressVPN-kontoside. Forny dit ExpressVPN-abonnement. Du har muligheden for at vælge din foretrukne betalingsmetode (f.eks. betalingskort, PayPal og mere).

Hvordan du løser betalingsproblemer

Hvis App Store ikke kan gennemføre din betaling, vil du se en besked med “Betaling mislykkedes” på skærmen

Bemærk! Du kan også bruge en anden betalingsmetode end den, der er registreret hos App Store (f.eks. et andet kreditkort, PayPal, Bitcoin, osv.)

Inden udløbsdatoen (ExpressVPN virker stadig)

Hvis du afmelder en gratis prøv eller abonnement fra App Store, men skifter mening inden udløbsdatoen, så kan du stadig aktivere dit abonnement igen. Dit nye abonnement begynder ved udløbsdatoen af dit afmeldte abonnement.

Følg disse trin, hvis du vil abonnere på ExpressVPN igen:

Log ind på den App Store-konto, du brugte til at få din gratis prøveperiode eller abonnement. Klik her for en liste over abonnementer. Klik på ExpressVPN. Klik på det abonnement, du vil have. Bekræft dine nye abonnementsvilkår.

Inden for et par minutter viser alle dine ExpressVPN-apps din nye abonnementsstatus.

Efter udløbsdatoen (ExpressVPN virker ikke længere)

Hvis du afmelder en gratis prøveperiode eller et abonnement fra App Store, og udløbsdatoen er udløbet, kan du få et nyt abonnement med de samme oplysninger. Dit nye abonnement begynder med det samme.

For at abonnere igen skal du sørge for at være logget ind på den App Store-konto, du brugte til at få din gratis prøveperiode eller dit abonnement.

Hvis du stadig er logget ind på ExpressVPN-appen:

Klik på Få nyt abonnement. Klik på det abonnement, du vil have. Bekræft betaling.

Du kan fortsætte med at bruge ExpressVPN-appen

Hvis du ikke længere er logget ind på ExpressVPN-appen:

Klik her for listen med abonnementer. Klik på ExpressVPN. Klik på det abonnement, du vil have. Bekræft dine nye abonnementsvilkår. Start ExpressVPN-appen, og log ind med dine gamle oplysninger.

Bemærk: Følg disse instruktioner, hvis du foretrækker at blive opkrævet af ExpressVPN og ikke via App Store.

Refunderinger

ExpressVPN har ikke adgang til dine betalingsoplysninger, når du køber dit abonnement igennem App Store.

For at bede om en refundering for ExpressVPN abonnementer købt igennem App Store, kontakt Apple Support. Refunderinger gives udelukkende efter skøn af Apple Support.

For andre spørgsmål skal du kontakt ExpressVPN-supportteamet.

