In deze handleiding kunt u lezen hoe iOS in-app abonnementen werken, wat de voorwaarden van de gratis proefperiode zijn, hoe u uw abonnement kunt annuleren en uw betalingswijze kunt bijwerken.

NB: Onderstaande instructies hebben betrekking op abonnementen die zijn gekocht met in-app aankopen van iOS. Als u uw abonnement op de website van ExpressVPN hebt gekocht, raadpleeg dan deze instructies. Als u van de gratis proefperiode gebruik wil maken maar ExpressVPN in uw land niet beschikbaar is, moet u de locatie van uw App store veranderen en een betaalmethode gebruiken die overeenkomt met de nieuwe locatie.

Algemene informatie over in-app abonnementen

Om de gratis proefperiode te gebruiken of een abonnement te kopen binnen de app hebt u iOS 12 of hoger nodig, ExpressVPN voor iOS v7.3.7 of hoger, en een actieve betalingswijze. Lees hoe u iOS of de ExpressVPN app up uw apparaat kunt bijwerken.

U krijgt elke 12 maanden een rekening van de App Store, niet van ExpressVPN. Een gratis proefperiode of betaald abonnement dat u in de App Store koopt:

geeft u volledige toegang tot alle ExpressVPN apps (niet alleen iOS).

maakt het mogelijk om tot vijf apparaten tegelijk met de VPN te verbinden.

geeft u geen toegang tot het verwijs een vriend beloningsprogramma.

geeft u geen toegang tot de 30-dagen geld-terug garantie. (Het kan zijn dat u nog wel geld terug kunt krijgen maar dat is volledig ter beoordeling van Apple Support.)

wordt door de App Store (iTunes) in uw eigen valuta in rekening gebracht. (Abonnementen die u koopt op de ExpressVPN website worden in USD gefactureerd.)

Voorwaarden van de gratis proefperiode

Aan het eind van uw 7-daagse proefperiode krijgt u een rekening van de App Store ter hoogte van een 12-maands abonnement. Als u geen abonnement wilt nemen op ExpressVPN kunt u de gratis proefperiode het beste annuleren minstens 24 uur voordat deze afloopt.

Als uw abonnement eenmaal is ingegaan, krijgt u automatisch elke 12 maanden een rekening. Dit gaat door tot het abonnement wordt geannuleerd minstens 24 uur voor het eind van de facturatieperiode.

Hoe verandert u de abonnementsperiode

U kunt de duur van uw abonnement alleen in de App Store veranderen als u uw oorspronkelijke aankoop ook in de App Store hebt gedaan. (Op dezelfde manier kunt u de duur van uw abonnement alleen op de ExpressVPN website veranderen als u het op die website hebt gekocht.)

Als u bijvoorbeeld via de App Store wilt upgraden van een maandabonnement naar een 12-maanden abonnement, kan dat alleen als u het maandabonnement hebt gekocht via de App Store.

Om de abonnementsduur te veranderen op iOS:

Log in op het App Store-account waarmee u uw gratis proefperiode of abonnement hebt genomen. Open uw lijst met abonnementen. Selecteer ExpressVPN. Selecteer de abonnementsvorm die u wilt. Bevestig uw nieuwe abonnementsvoorwaarden.

Uw nieuwe abonnement begint aan het eind van de huidige factureringsperiode. Voor meer informatie kunt u uw App Store abonnementsgegevens raadplegen.

Hoe annuleert u uw gratis proefperiode of abonnement

U kunt uw gratis proefperiode of abonnement alleen via de App Store annuleren als u zich oorspronkelijk via de App Store had aangemeld. (Op dezelfde manier kunt u uw abonnement alleen op de ExpressVPN website annuleren als u het via die website had gekocht.)

Om te voorkomen dat u toch een rekening krijgt kunt u het beste annuleren minstens 24 uur voordat uw proefperiode of abonnement afloopt. Doet u dat niet, dan ontvangt u rekeningen voor uw account overeenkomstig de abonnementsvorm die u gekozen hebt.

Om uw gratis proefperiode of abonnement op iOS te annuleren:

Log in op het App Store-account waarmee u uw gratis proefperiode of abonnement hebt genomen. Open uw lijst met abonnementen. Selecteer Proefperiode annuleren of Abonnement annuleren. Bevestig dat u wilt annuleren.

Nadat u de annulering hebt doorgegeven kunt u ExpressVPN blijven gebruiken tot de einddatum.

Ik wil wel via de App Store betalen maar met een andere betalingsmethode

Zie de instructies voor het wijzigen van uw Apple ID betalingsinformatie.

Ik wil rechtstreeks een rekening ontvangen, niet via de App Store (creditcard, PayPal, Bitcoin, etc.)

Als de rekening voor uw abonnement wordt verstuurd door de App Store, maar u liever de rekening van ExpressVPN wilt ontvangen:

Annuleer uw abonnement in de App Store minstens 24 uur voor uw eerstvolgende einddatum; deze kunt u vinden in de ExpressVPN app. Nadat u hebt geannuleerd kunt u de ExpressVPN app tot de einddatum blijven gebruiken. Wanneer uw abonnement bijna is afgelopen, logt u in op uw ExpressVPN account pagina. Verleng uw ExpressVPN abonnement. U kunt nu zelf uw betalingswijze kiezen (bv. creditcard, PayPal, etc.)

Hoe lost u problemen met betalingen op

Als de App Store uw betaling niet kan verwerken, ziet u het scherm “Betaling mislukt”. Volg deze instructies voor het wijzigen van uw Apple ID betalingsinformatie.

NB: U kunt ook een andere betalingsmethode gebruiken dan die is vastgelegd bij de App Store (bv. een andere creditcard, PayPal, Bitcoin etc.)

Vóór de einddatum (ExpressVPN werkt nog)

Als u een gratis proefperiode of abonnement annuleert via de App Store maar zich nog vóór de einddatum bedenkt, dan kunt u zich nog opnieuw abonneren. Uw nieuwe abonnement gaat dan van start op de einddatum van uw geannuleerde abonnement.

Om opnieuw op ExpressVPN te abonneren op iOS:

Log in op het App Store-account waarmee u een gratis proefperiode of abonnement genomen hebt. Open uw lijst met abonnementen. Selecteer ExpressVPN. Selecteer de abonnementsvorm die u wilt. Bevestig uw nieuwe abonnementsvoorwaarden.

Binnen een paar minuten ziet u in de ExpressVPN app uw nieuwe abonnementsstatus.

Na de einddatum (ExpressVPN werkt niet meer)

Als u een gratis proefperiode of abonnement hebt geannuleerd via de App Store en de einddatum is al voorbij, dan kunt u een nieuw abonnement nemen met dezelfde inloggegevens. Uw nieuwe abonnement gaat dan direct van start.

Om opnieuw een abonnement te nemen moet u ervoor zorgen dat u bent ingelogd op het App Store-account waarmee u uw gratis proefperiode of abonnement genomen hebt.

Als u nog bent ingelogd bij de ExpressVPN app:

Selecteer Nieuw abonnement nemen. Tik op de abonnementsvorm die u wilt. Bevestig de betaling.

U kunt de ExpressVPN app weer gebruiken.

Als u niet meer bent ingelogd bij de ExpressVPN app:

Open uw lijst met abonnementen. Selecteer ExpressVPN. Selecteer de abonnementsvorm die u wilt. Bevestig uw nieuwe abonnementsvoorwaarden. Start de ExpressVPN app en log in met uw oude inloggegevens.

NB: U kunt er ook voor kiezen om de rekening te ontvangen van ExpressVPN in plaats van de App Store.

Terugbetalingen

ExpressVPN heeft geen toegang tot uw factuurinformatie wanneer u een abonnement koopt via de App Store.

Om terugbetaling te vragen voor ExpressVPN abonnementen die zijn gekocht via de App Store, neemt u contact op met Apple Support. Terugbetalingsverzoeken worden uitsluitend door Apple Support afgehandeld.

Voor alle overige vragen kunt u .

