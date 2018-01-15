Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu rehber, ExpressVPN’in en yeni versiyona nasıl güncelleneceğini gösterecektir. Düzenli güncellemeler, cihazınıza yüklediğiniz uygulamanın en yeni özelliklere ve güvenlik yükseltmelerine sahip olmasını sağlar.

Not: Cihazınızda uygulamayı güncellemeden önce uygulamayı silmeniz gerekmez.

Windows veya Mac üzerinde ExpressVPN uygulamasını güncelleyin

Bir uygulama güncellemesi mevcut olduğunda uygulama ekranının en üstünde bir başlık göreceksiniz. Uygulamayı güncellemek için şu adımları izleyin:

Şimdi Güncelleyin‘e veya Şimdi İndirin‘e tıklayın. ExpressVPN web sitesinde, sağ taraftaki İndir butonuna tıklayın. Yönergeleri takip edin.

Uygulamayı güncellemenizi isteyen bir başlık göremiyorsanız hâlihazırda uygulamanın en yeni versiyonunu kullanıyorsunuzdur. En yeni versiyonu kullandığınızdan emin olmak isterseniz uygulamayı web sitesinden indirebilirsiniz:

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iOS üzerinde ExpressVPN uygulamasını güncelleyin

Uygulama, varsayılan olarak en yeni versiyona otomatik olarak güncelleyecektir.

Bir güncellemenin olup olmadığını manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Bunun için:

App Store‘u açın. ExpressVPN kelimesini aratın. Bir güncelleme varsa Güncelle butonunu göreceksiniz. Güncelle‘ye dokunun.

Uygulamayı güncelleyemezseniz:

Apple destek makalesine başvurun, veya

ExpressVPN’i indirmek için kullandığınız Apple Kimliği’ni kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Herhangi bir iOS uygulamasını güncellemek için daha öncesinde uygulamayı güncellemek için kullandığınız Apple Kimliği’ni kullmanız gerekmektedir.

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Android üzerinde ExpressVPN uygulamasını güncelleyin

ExpressVPN’i Google Play’den veya ona denk bir uygulama mağazasından indirdiyseniz varsayılan olarak en yeni versiyona otomatik olarak güncelleyecektir.

Bir güncellemenin olup olmadığını manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Bunun için:

Cihazınızdaki uygulama mağazasını açın. ExpressVPN kelimesini aratın. Bir güncelleme varsa Güncelle butonunu göreceksiniz. Güncelle‘ye dokunun.

ExpressVPN’i daha öncesinde APK dosyası kullanarak yüklediyseniz ExpressVPN web sitesinde bulunan APK dosyasının en yeni versiyonunu manuel olarak yükleyerek güncellemeniz gerekecektir.

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Linux üzerinde ExpressVPN uygulamasını güncelleyin

Bir uygulama güncellemesi mevcut olduğunda, aşağıdakileri göreceksiniz:

Terminalde herhangi bir ExpressVPN komutunu girdiğinizde metin bildirimi.

Grafiksel masaüstü ortamınızda bir sistem bildirimi.

ExpressVPN tarayıcı eklentisini Chrome veya Firefox için kurduysanız bir banner bildirimi.

Uygulamayı güncellemek için:

Ubuntu, Debian, Fedora, Raspberry Pi ve Linux Mint

Uygulamayı güncellemek için “expressvpn status” komutu ile paket yöneticinizden verilen talimatları takip edin veya en son uygulama sürümünü manuel olarak indirin.

Arch Linux

En son uygulama sürümünü manuel olarak indirin.

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Yönlendirici üzerinde ExpressVPN’i güncelleyin

Yönlendiriciniz:

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ExpressVPN tarayıcı uzantısını güncelleyin

ExpressVPN tarayıcı uzantısı, bir güncelleme mevcut olduğunda otomatik olarak güncelleyecektir.

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