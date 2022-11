Per utilizzare le nostre app e configurazioni, prima devi aprire un nuovo account su ExpressVPN.

Hai una domanda? Ecco le risposte!

Hai bisogno d’aiuto in chat dal vivo? Puoi anche .

Cos’è una VPN?

VPN sta per Virtual Private Network, un tunnel sicuro tra due o più dispositivi.

Collegandoti a una VPN, potrai crittografare la tua connessione internet. Ciò ti consente di restare privato, sicuro e accedere ai contenuti online che desideri, indipendentemente da dove ti trovi.

Scopri di più sulla VPN.

Cosa posso fare con una VPN?

Una VPN è uno strumento di sopravvivenza digitale multiuso. Puoi utilizzare la tua VPN per:

Questo video è sottotitolato in diverse lingue. Passa alla tua lingua selezionando prima l’icona a forma di ingranaggio, poi “Sottotitoli” per aprire il menu con le lingue disponibili.

Scopri cos’altro può fare una VPN.

A quali servizi posso accedere con una VPN?

Una VPN ti consente di accedere a una vasta gamma di programmi TV online, social media e news provider in modo sicuro e protetto.

Visualizza l’elenco dei servizi a cui puoi accedere con ExpressVPN.

La VPN rallenterà la mia connessione internet?

Qualsiasi VPN può farlo, ma la differenza è spesso impercettibile. Inoltre, se il tuo ISP sta limitando il tuo traffico, utilizzare una VPN potrebbe addirittura aumentare la velocità di connessione. ExpressVPN gestisce una rete premium ad alta velocità, utilizzando la larghezza di banda di provider di prima classe.

Scopri di più su come una VPN può sconfiggere la limitazione dell’ISP.

Quanto costa ExpressVPN?

ExpressVPN offre tre abbonamenti standard. L’abbonamento mensile ha un costo di 12,95$ al mese, l’abbonamento semestrale ha un costo di 9,99$ al mese e infine, l’abbonamento annuale ha un costo di 8,32$ al mese.

Abbonamento Prezzo/Mese 12 mesi 8,32$ 6 mesi 9,99$ 1 mese 12,95$

Ogni abbonamento è dotato di una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così puoi provare il servizio senza correre rischi. Puoi visualizzare i metodi di pagamento e ottenere ExpressVPN qui.

Hai ulteriori domande a proposito degli abbonamenti a ExpressVPN? .

ExpressVPN è gratis?

No. ExpressVPN è un servizio VPN premium, ma è disponibile una prova gratuita per determinati dispositivi mobile.

Inoltre, tutti gli abbonamenti sono forniti di una garanzia di rimborso entro 30 giorni, il che significa che puoi provare il servizio per un mese, senza rischi se cambi idea.

Come funziona la garanzia di rimborso entro 30 giorni?

ExpressVPN è sicuro che apprezzerai la VPN più veloce e affidabile del mondo. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto della tua esperienza, hai 30 giorni di tempo per farti rimborsare qualsiasi abbonamento a ExpressVPN che tu abbia scelto. Basta .

Scopri di più sulla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Cosa ottengo con il mio abbonamento?

Ogni abbonamento viene offerto con l’accesso a tutte le app e le posizioni server di ExpressVPN . Puoi scaricare le app di ExpressVPN su quanti dispositivi desideri, o utilizzare le istruzioni per la configurazione manuale.

Scopri di più sulle funzionalità disponibili per ogni abbonamento a ExpressVPN.

Leggi le istruzioni per l’installazione delle app e per la configurazione manuale di ExpressVPN.

Come pago il mio abbonamento?

ExpressVPN accetta diverse opzioni di pagamento.

Come annullo il mio abbonamento?

Per istruzioni sull’annullamento dell’abbonamento, leggi qui.

ExpressVPN offre un abbonamento a vita?

No. Questo perché fornire un servizio VPN sicuro, veloce e affidabile richiede continui costi di manutenzione.

Un abbonamento a vita, significa che i provider dovrebbero gestire una mancanza di entrate sicure. Di solito, riescono a far fronte a questa situazione utilizzando un’infrastruttura meno costosa e meno sicura, vendendo informazioni e indirizzi IP degli utenti per un’entrata extra o limitando gli aggiornamenti tecnologici e l’assistenza ai clienti per ridurre i costi.

ExpressVPN s’impegna a proteggere la tua privacy online e investe continuamente risorse, per assicurarti il miglior servizio della categoria. Per ulteriori informazioni sul motivo per cui non esiste un abbonamento a vita per ExpressVPN, leggi il post completo sul blog.

Perché ExpressVPN è più costoso di altre VPN?

Gestire una rete sicura e ultra veloce su scala mondiale come fa ExpressVPN, è costoso. Rispetto ai provider VPN più economici, ExpressVPN investe in una piattaforma migliore e più affidabile, per fornire un’esperienza superiore e sicura. ExpressVPN offre comunque ottimi affari, grazie ad uno sconto del 35% per i clienti che decidono di abbonarsi per 1 anno.

Inoltre, puoi usufruire del programma di affiliazione di ExpressVPN e guadagnare 30 giorni gratis per ogni amico che si iscrive.

Scopri di più a proposito dei benefici offerti da una VPN premium a pagamento.

Riceverò una notifica se il mio abbonamento è terminato?

ExpressVPN si riserva il diritto di sospendere o interrompere i servizi in qualsiasi momento, previo ragionevole preavviso. Ove applicabile, il pagamento verrà rimborsato.

Per maggiori informazioni, puoi fare riferimento ai Termini di servizio di ExpressVPN.

Quanti dispositivi possono essere collegati a ExpressVPN contemporaneamente?

Un singolo abbonamento può essere utilizzato contemporaneamente su cinque dispositivi, indipendentemente dalla piattaforma (comprese le macchine virtuali). Puoi installare ExpressVPN su tutti i dispositivi che desideri, ma solo cinque dispositivi possono essere collegati contemporaneamente.

Scopri come connettere più di cinque dispositivi con un abbonamento.

Quali dispositivi e piattaforme sono supportati?

ExpressVPN offre app per Windows, Mac, iOS, Android, Linux, router e Kindle, così come le configurazioni manuali per Linux, Chromebook, router wireless (Sabai, DD-WRT, Asus, o Tomato), e dispositivi di media streaming o console di gioco (Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 o Xbox 360).

Scopri di più sull’utilizzo di ExpressVPN sul tuo dispositivo.

Offrite IP statici o dinamici?

ExpressVPN non fornisce IP dedicati o statici. Questo perché gli indirizzi IP di ExpressVPN vengono ruotati su base regolare. Quando ti connetti a un server di ExpressVPN, ti verrà assegnato il miglior IP possibile disponibile. Potrebbe trattarsi di un indirizzo IP a cui ti sei collegato in precedenza o uno completamente diverso. ExpressVPN ruota gli indirizzi IP utilizzati da tutti i clienti al fine di migliorare il loro anonimato e salvaguardare la privacy.

Quanti IP offrite?

ExpressVPN offre migliaia di server in dozzine di sedi in tutto il mondo. Ogni posizione può avere centinaia di server, ed ogni server contenere migliaia di IP. La disponibilità del server varia in base al protocollo di connessione scelto (Lightway, OpenVPN o IKEv2). ExpressVPN non fornisce un numero specifico degli IP disponibili, poiché potrebbe variare in base alla richiesta e altri fattori.

Per l’elenco aggiornato di tutte le nostre posizioni, clicca qui.

Registrate i miei dati?

ExpressVPN è una società focalizzata sulla privacy, che non registra le attività o le connessioni degli utenti. ExpressVPN raccoglie informazioni minime sull’utilizzo dei suoi servizi, al fine di identificare e risolvere problemi tecnici, ma queste informazioni non possono essere utilizzate per identificarti in termini di attività o comportamenti specifici.

Per maggiori dettagli, puoi leggere la rigorosa politica di ExpressVPN per non registrare attività o connessioni, nonché la Politica sulla privacy e i Termini di servizio.

ExpressVPN è sicuro?

Sì! ExpressVPN adotta numerose misure per garantire che la connessione VPN sia sicura e protetta:

Mascheramento IP tramite server in tutto il mondo

Crittografia AES a 256 bit

Network lock (kill switch) per una protezione superiore contro l’esposizione dei dati

Nessun registro delle attività o delle connessioni

DNS privato e a conoscenza zero su ogni server

Segretezza perfetta per una maggiore privacy in futuro

Oltre a queste funzionalità standard, ExpressVPN dispone di un team dedicato di ingegneri della sicurezza, che lavorano per aggiornare costantemente la nostra rete e le nostre applicazioni per affrontare nuove minacce alla tua privacy.

Avete un programma di affiliazione?

Sì! ExpressVPN ti premia con 30 giorni di servizio gratis, per ogni amico che consigli e si iscrive. Non c’è limite al numero di amici che puoi consigliare. Per cui iscriviti e inizia a consigliare. 🙂

Scopri di più sul programma di affiliazione di ExpressVPN.

Perché dovrei scegliere voi e non altri provider VPN?

ExpressVPN gestisce una rete VPN premium ottimizzata per l’alta velocità e l’affidabilità. Goditi una larghezza di banda illimitata e un server a tua scelta, tra quelli di oltre 90 paesi in tutto il mondo. ExpressVPN ha realizzato la rete e le app VPN migliori del settore. Non sei ancora convinto? ExpressVPN offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni su tutti gli abbonamenti, per cui puoi provare il miglior servizio VPN disponibile al mondo, senza rischi.

Quali sono i Termini di servizio di ExpressVPN?

Per maggiori informazioni su ExpressVPN come azienda, leggi i Termini di servizio di ExpressVPN qui.

Come posso accedere al mio account di ExpressVPN?

Esistono due modi per accedere al tuo account sul sito di ExpressVPN.

Puoi accedere con l’email e la password associate al tuo account ExpressVPN.

In alternativa, puoi inserire l’email associata al tuo account di ExpressVPN e richiedere un link di accesso tramite email. Apri il link nella tua email per completare l’accesso al tuo account.

Se non disponi di un account per ExpressVPN, puoi ottenere un abbonamento facendo clic sul collegamento qui di seguito:

Come installo ExpressVPN?

Ottieni un abbonamento a ExpressVPN Vai all’indirizzo ExpressVPN.com e seleziona IL MIO ACCOUNT nella parte superiore della pagina Accedi usando il tuo nome utente e password Ne I miei abbonamenti, scegli Installa ExpressVPN Seleziona SCARICA ADESSO per la versione appropriata del tuo dispositivo Segui le istruzioni per configurare ExpressVPN sul tuo dispositivo e goditi internet in modo privato e sicuro!

Hai bisogno di aiuto? .

A differenza delle versioni mobile, le app per desktop di ExpressVPN non si aggiornano automaticamente.

Per aggiornare l’app, basta scaricare ed eseguire il programma di installazione della nuova versione dell’app di ExpressVPN per Windows, Mac e Linux.

Perché la mia applicazione di ExpressVPN non mi avvisa che è disponibile una nuova versione?

ExpressVPN avvisa i clienti delle nuove versioni gradualmente, per garantire un processo di transizione agevole. Per scaricare l’ultima versione di qualsiasi app di ExpressVPN, ti preghiamo di visitare la pagina www.expressvpn.com/latest.

Che cos’è il Location picker?

Il Location picker ti consente di selezionare la posizione del server VPN a cui connetterti.

Dal Location picker, puoi visualizzare le posizioni del server a cui ti sei collegato di recente, le tue preferite e tutte le posizioni server disponibili. ExpressVPN consiglia anche le posizioni server migliori basandosi sulla tua posizione.

Vedi le istruzioni per la scelta delle posizioni:

Per maggiori informazioni sulla scelta delle posizioni dei server, dai un’occhiata a questa guida o per ricevere aiuto.

ExpressVPN limita la mia connessione?

No. Con ExpressVPN, non c’è alcun limite mensile dei dati e nessuna limitazione del servizio ISP.

Scopri come una VPN ti aiuta a sconfiggere la limitazione e scaricare senza limiti.

Posso eliminare il mio account ExpressVPN?

Puoi eliminare il tuo account ExpressVPN tramite ExpressVPN per iOS (iPhone o iPad) o contattando il .

Nota: prima di eliminare il tuo account, assicurati di aver annullato il tuo abbonamento. In caso contrario, continuerai a pagare. A seconda di dove hai acquistato il tuo abbonamento, lo puoi annullare tramite il sito web ExpressVPN, Apple App Store, o Google Play Store. Puoi annullarlo anche contattando il supporto tramite live chat o email.

Se utilizzi ExpressVPN per iOS, puoi eliminare il tuo account all’interno dell’app seguendo questi passaggi.

Se hai un abbonamento attivo:

Apri l’app ExpressVPN sul tuo iPhone o iPad. Tocca Opzioni > Account. Tocca Elimina il tuo account. Tocca Sì, elimina il mio account. Tocca Fatto.

Se il tuo abbonamento è scaduto:

Apri l’app ExpressVPN sul tuo iPhone o iPad. Nella schermata Abbonamento scaduto, tocca Elimina il tuo account. Tocca Sì, elimina il mio account. Tocca Fatto.

Sia per gli abbonamenti attivi che scaduti, saranno necessari dai 5 ai 7 giorni per eliminare il tuo account in modo permanente.

Hai bisogno d’aiuto? .

Ho altre domande. Come posso contattare l’assistenza in chat dal vivo?

Per qualsiasi altra domanda o per eventuali problemi riscontrati, ti preghiamo di .

Puoi anche creare un ticket di supporto o inviare un’email al team direttamente all’indirizzo:



