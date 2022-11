Pour utiliser nos applis et configurations, veuillez d'abord créer un compte ExpressVPN.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

VPN signifie réseau privé virtuel, un tunnel sécurisé entre deux appareils ou plus.

Un VPN vous protège sur internet en chiffrant votre connexion. Cela vous permet de préserver votre confidentialité, de garantir votre sécurité et d’accéder à vos contenus préférés où que vous soyez.

En savoir plus sur les VPN.

Que puis-je faire avec un VPN ?

Un VPN est un outil de survie numérique polyvalent. Vous pouvez utiliser votre VPN pour :

Cette vidéo est sous-titrée en plusieurs langues. Basculez vers votre langue en cliquant sur l’icône de la roue crantée puis sur « Sous-titres/CC » afin d’ouvrir le menu des langues.

En savoir plus sur ce que vous pouvez faire avec un VPN.

À quels services ai-je accès avec un VPN ?

Un VPN vous aide à accéder à une gamme de services de streaming en ligne, de sites de réseaux sociaux et d’actualité en toute sécurité.

Consultez la liste des services auxquels vous pouvez accéder avec ExpressVPN ici.

Un VPN ralentira-t-il ma connexion internet ?

C’est possible avec n’importe quel VPN, mais la différence est souvent imperceptible. De plus, si votre fournisseur de services internet limite certains types de trafic, l’utilisation d’un VPN pourrait au contraire améliorer votre débit. ExpressVPN exploite un réseau haut débit premium qui utilise une bande passante de fournisseurs de niveau 1.

En savoir plus sur la manière dont un VPN peut contourner les limitations des FAI.

Combien coûte ExpressVPN ?

ExpressVPN propose trois formules d’abonnement. Les abonnements coûtent 8,32 $ par mois pour une offre de 12 mois, 9,99 $ par mois pour une offfre de six mois et 12,95 $ par mois pour une offre d’un mois.

Abonnement Prix/Mois 12 mois 8,32 $ Six mois 9,99 $ Un mois 12,95 $

Chaque abonnement est accompagné d’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous pouvez donc essayer le service sans risque. Vous pouvez voir les méthodes de paiement et vous abonner à ExpressVPN ici.

Vous avez d'autres questions sur les abonnements ExpressVPN ?

Est-ce qu’ExpressVPN est gratuit ?

Non. ExpressVPN est un service VPN premium, bien qu’un essai gratuit soit disponible pour certains appareils mobiles.

De plus, tous les abonnements sont accompagnés d’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, ce qui signifie que vous pouvez essayer notre service pendant un mois sans risque si vous changez d’avis.

Comment fonctionne la garantie 30 jours satisfait ou remboursé ?

ExpressVPN est convaincu que vous bénéficierez du VPN ultra-rapide le plus fiable au monde. Si, pour une raison quelconque, votre expérience ne vous satisfait pas, vous disposez de 30 jours pour vous faire rembourser l'abonnement ExpressVPN de votre choix.

En savoir plus sur la garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

Qu’est-ce que mon abonnement inclut ?

Chaque abonnement donne accès à toutes les applis ExpressVPN et à toutes les localisations de serveur. Vous pouvez télécharger les applis ExpressVPN sur autant d’appareils que vous le souhaitez ou utiliser les instructions de configuration manuelle.

En savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans chaque abonnement ExpressVPN.

Consultez les instructions de configuration pour les applis ExpressVPN et les configurations manuelles ici.

Comment puis-je payer mon abonnement ?

ExpressVPN accepte plusieurs options de paiement.

Comment puis-je annuler mon abonnement ?

Pour savoir comment annuler votre abonnement, veuillez consulter ces instructions.

ExpressVPN offre-t-il un abonnement à vie ?

Non. Fournir un service VPN sécurisé, rapide et fiable nécessite des coûts de maintenance permanents.

Les abonnements à vie signifient que les fournisseurs doivent faire face à un manque de revenus durables. Ils font généralement face à cette situation en utilisant une infrastructure moins chère et moins sécurisée, en vendant les données d’activité ou de connexion des utilisateurs et leurs adresses IP pour obtenir un revenu supplémentaire, ou en limitant les mises à niveau de technologie et le support client pour réduire les coûts.

ExpressVPN s’engage à protéger votre confidentialité en ligne et investit des ressources en permanence pour vous garantir un service premium. Pour plus d’informations sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas d’abonnement à vie chez ExpressVPN, lisez l’intégralité de l’article de blog.

Pourquoi ExpressVPN est-il plus cher que les autres VPN ?

L’exploitation d’un réseau sécurisé et ultrarapide de la taille d’ExpressVPN est coûteuse. Contrairement aux fournisseurs de VPN low-cost, ExpressVPN investit dans une plateforme plus fiable et plus performante pour vous fournir une expérience supérieure et sécurisée. ExpressVPN représente toujours un excellent rapport qualité-prix et offre une réduction de 35 % aux clients qui choisissent un abonnement d’un an.

Vous pouvez également bénéficier du programme de parrainage d’ExpressVPN et gagner 30 jours gratuits pour chaque ami que vous parrainez.

En savoir plus sur les avantages d’un VPN payant qui offre un service premium.

Serai-je notifié si mon abonnement est résilié ?

ExpressVPN se réserve le droit de suspendre ou de résilier ses services à tout moment, après un préavis raisonnable. Si applicable, votre paiement vous sera remboursé.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux conditions de service d’ExpressVPN.

Combien d’appareils peuvent être connectés à ExpressVPN simultanément ?

Un seul abonnement peut être utilisé simultanément sur cinq appareils, quelle que soit la plateforme (y compris les machines virtuelles). Vous pouvez installer ExpressVPN sur autant d’appareils que vous voulez, mais vous ne pouvez connecter que cinq appareils en même temps.

Découvrez comment connecter plus de cinq appareils avec un seul abonnement.

Quels appareils et plateformes sont pris en charge ?

ExpressVPN a des applis pour Windows, Mac, iOS, Android, Linux, routeurs et Kindle, ainsi que des configurations manuelles pour Linux, Chromebook, les routeurs sans fil (Sabai, DD-WRT, Asus, ou Tomato), les appareils de streaming et les consoles de jeux (Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, ou Xbox 360).

En savoir plus sur l’utilisation d’ExpressVPN sur votre appareil.

Proposez-vous des adresses IP statiques ou dynamiques ?

ExpressVPN ne fournit pas d’adresses IP dédiées ou statiques. C’est dû au fait que les adresses IP d’ExpressVPN sont régulièrement alternées. Lorsque vous vous connectez à un serveur ExpressVPN, vous obtiendrez la meilleure adresse IP disponible. Il peut s’agir d’une adresse IP à laquelle vous vous êtes déjà connecté ou d’une adresse différente. ExpressVPN alterne les adresses IP utilisées par tous les clients pour renforcer la confidentialité des utilisateurs.

Combien d’adresses IP avez-vous ?

ExpressVPN dispose de milliers de serveurs dans des dizaines de localisations à travers le monde. Chaque localisation peut disposer de centaines de serveurs, chaque serveur gérant des milliers d’adresses IP. La disponibilité du serveur varie en fonction du protocole de connexion choisi (Lightway, OpenVPN ou IKEv2). ExpressVPN ne spécifie pas le nombre d’adresses IP disponibles, car celles-ci peuvent changer en fonction de la demande et d’autres facteurs.

Pour une liste à jour de toutes nos localisations, cliquez ici.

Est-ce que vous conservez mes données d’activité et de connexion ?

ExpressVPN est une société axée sur la confidentialité. Nous ne conservons aucun journal d’activité et aucun journal de connexion. ExpressVPN ne collecte qu’un minimum d’informations sur l’utilisation de nos services afin d’identifier et de résoudre les problèmes techniques, mais ces informations ne peuvent pas être utilisées pour vous associer à une activité ou à un comportement spécifique.

Pour plus d’informations, vous pouvez lire la politique transparente d’ExpressVPN concernant la conservation des données d’activité ou de connexion, ainsi que la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation.

Est-ce qu’ExpressVPN est sûr ?

Oui ! ExpressVPN prend de nombreuses mesures pour garantir la sécurité de votre connexion VPN :

Masque l’adresse IP à l’aide de localisations de serveurs dans le monde entier

Chiffrement AES 256 bits aux normes du secteur

Network Lock (blocage d’urgence) pour une protection contre les fuites

Pas de conservation des données d’activité ou de connexion

DNS privé, sans mémoire, sur chaque serveur

Confidentialité persistante parfaite pour une confidentialité à l’épreuve du temps

Outre ces fonctionnalités standard, ExpressVPN dispose d’une équipe d’ingénieurs en sécurité qui travaille constamment afin de mettre notre réseau et nos applis à jour afin de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur votre vie privée.

Avez-vous un programme de parrainage ?

Oui ! ExpressVPN accorde 30 jours de service gratuit pour chaque parrainage réussi. Il n’y a pas de limite au nombre de parrainages que vous pouvez faire. Alors inscrivez-vous et commencez à parrainer. 🙂

En savoir plus sur le programme de parrainage ExpressVPN.

Pourquoi devrais-je choisir ExpressVPN plutôt que d’autres fournisseurs VPN ?

ExpressVPN exploite un réseau VPN premium optimisé pour le haut débit et la fiabilité. Profitez d’une bande passante illimitée et d’un choix de serveurs dans des dizaines de pays à travers le monde. ExpressVPN a mis au point les meilleures applis réseau et VPN du secteur. Vous n’êtes toujours pas convaincu ? ExpressVPN vous offre une garantie 30 jours satisfait ou remboursé avec tous les abonnements. Vous pouvez donc essayer le meilleur service VPN disponible en toute sécurité.

Quelles sont les conditions d’utilisation d’ExpressVPN ?

Pour en savoir plus sur ExpressVPN en tant que société, veuillez lire les conditions d’utilisation d’ExpressVPN ici.

Comment puis-je me connecter à mon compte ExpressVPN ?

Vous avez deux manières de vous connecter à votre compte sur le site web d’ExpressVPN.

Vous pouvez vous connecter en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe associés à votre compte ExpressVPN.

Alternativement, vous pouvez saisir l’e-mail associé à votre compte ExpressVPN et demander un lien de connexion par e-mail. Ouvrez le lien reçu dans votre e-mail pour vous connecter à votre compte.

Si vous n’avez pas de compte ExpressVPN, vous pouvez vous abonner en cliquant ci-dessous.

Comment installer ExpressVPN ?

Obtenez un abonnement à ExpressVPN Allez sur ExpressVPN.com et sélectionnez MON COMPTE en haut de page Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Sous Mes abonnements, sélectionnez Configurer ExpressVPN Sélectionnez TÉLÉCHARGER MAINTENANT pour télécharger la version appropriée sur votre appareil Suivez les instructions pour configurer ExpressVPN sur votre appareil et profitez d’internet avec une protection de la vie privée et une sécurité optimales !

Vous avez besoin d'aide ?

Contrairement aux versions mobiles, les applis d’ExpressVPN pour PC ne sont pas automatiquement mises à jour.

Pour mettre à jour votre appli, il suffit de télécharger et d’exécuter le programme d’installation de la dernière version de l’appli ExpressVPN pour Windows, Mac et Linux.

Pourquoi mon appli ExpressVPN ne m’informe-t-elle pas des nouvelles versions ?

ExpressVPN avertit les clients des nouvelles versions progressivement afin d’assurer un processus régulier de mise à jour. Pour télécharger la dernière version de toute application ExpressVPN, rendez-vous sur www.expressvpn.com/latest.

Qu’est-ce que le sélecteur de localisation ?

Le sélecteur de localisation vous permet de sélectionner la localisation de serveur VPN à laquelle vous connecter.

Dans le sélecteur de localisation, vous pouvez afficher les localisations de serveur auxquelles vous vous êtes récemment connecté, celles que vous avez marquées comme favorites et toutes les localisations de serveur disponibles. ExpressVPN recommandera également les meilleures localisations de serveur en fonction de l’endroit où vous vous trouvez.

Voir les instructions pour choisir les localisations :

Pour plus d'informations sur la sélection des localisations de serveurs, consultez ce guide ou pour obtenir de l'assistance.

Est-ce qu’ExpressVPN limite ma connexion ?

Non. Avec ExpressVPN, il n’existe pas de limite mensuelle de données ni de limitation du service par les FAI.

Découvrez comment un VPN vous permet de mettre fin aux restrictions et de télécharger vos fichiers sans aucune limitation.

Puis-je supprimer mon compte ExpressVPN ?

Vous pouvez supprimer votre compte ExpressVPN via ExpressVPN pour iOS (iPhone ou iPad) ou en contactant le support client.

À noter : avant de supprimer votre compte, assurez-vous que votre abonnement est annulé. Dans le cas contraire, vous continuerez à être facturé. Selon la méthode de votre abonnement, vous pouvez l'annuler via le site web d'ExpressVPN, Apple App Store ou Google Play Store. Vous pouvez également annuler votre abonnement en contactant le support client par messagerie instantanée ou par e-mail.

Si vous utilisez ExpressVPN pour iOS, vous pouvez supprimer votre compte dans l’application en suivant les étapes suivantes.

Si vous avez un abonnement actif :

Ouvrez l’application ExpressVPN sur votre iPhone ou iPad. Cliquez sur Options > Compte. Cliquez sur Supprimer votre compte. Cliquez sur Oui, supprimer mon compte. Cliquez sur Terminer.

Si votre abonnement est expiré :

Ouvrez l’application ExpressVPN sur votre iPhone ou iPad. Sur l’écran Abonnement expiré, cliquez sur Supprimer votre compte. Cliquez sur Oui, supprimer mon compte. Cliquez sur Terminer.

Pour les abonnements actifs et expirés, il faudra 5 à 7 jours pour que votre compte soit supprimé définitivement.

Vous avez besoin d'aide ?

J’ai encore des questions. Comment puis-je contacter le support client par messagerie instantanée ?

Pour toute autre question ou pour tout problème rencontré, veuillez contacter le support client.

Vous pouvez également utiliser un formulaire d'assistance ou envoyer un e-mail à l'équipe directement.



