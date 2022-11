For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Har du et spørgsmål? Få svar her!

Brug for hjælp med at sætte ExpressVPN op på din enhed? Se venligst opsætningsvejledningerne.

Se venligst opsætningsvejledningerne. Har du problemer med at bruge ExpressVPN på din enhed? Se venligst problemløsningsguiden.

Brug for livechat-support? Du kan også .

Hvad er en VPN?

VPN står for virtuelt privat netværk, en sikker tunnel imellem to eller flere enheder.

At oprette forbindelse til en VPN giver dig en krypteret forbindelse til internettet. Det gør at du kan holde dig privat, sikker og få adgang til alt det online indhold du har lyst til—uanset hvor du er henne.

Lær mere om hvad en VPN er.

Hvad kan jeg gøre med en VPN?

En VPN et multifunktions overlevelsesværktøj. Du kan bruge din VPN til at:

Denne video er tekstet på forskellige sprog. Skift til dit sprog ved at vælge tandhjulsikonet og derefter “Undertekster/CC” for at åbne sprogmenuen.

Lær mere om hvad en VPN kan gøre.

Hvilke servicer kan jeg benytte med en VPN?

En VPN hjælper dig med at få adgang til en række online streamingservicer, sociale mediesider og nyhedssider sikkert.

Se en liste over servicer du kan få adgang til med ExpressVPN her.

Vil en VPN sænke hastigheden på min internetforbindelse?

Dette er muligt med enhver VPN, men forskellen er ofte umærkelig. Derudover, hvis din internetudbyder begrænser visse typer trafik, så kan brug af en VPN faktisk forbedre din hastighed. ExpressVPN har et premium hurtigt netværk ved hjælp af båndbredde fra Tier-1 udbydere.

Lær mere om hvordan en VPN kan besejre internetudbyderbegrænsninger.

Hvad koster ExpressVPN?

ExpressVPN tilbyder tre standard abonnementsplaner. Abonnementer koster $12,95 per måned for månedsplanen, $9,99 per måned for 6-månedersplanen og $8,32 per måned for en 12-månedersplan.

Abonnementsplan Pris/Måned 12 måneder $8,32 Seks måneder $9,99 En måned $12.95

Hvert abonnement kommer med en 30-dages pengene tilbage garanti, så du kan prøve servicen risikofrit. Du kan se betalingsmetoderne og få ExpressVPN her.

Har du flere spørgsmål om ExpressVPN abonnementer? .

Er ExpressVPN gratis?

Nej. ExpressVPN er en premium VPN-service, selvom der er en gratis prøver tilgængelig for visse mobile enheder.

Derudover, så kommer alle abonnementer med en 30-dages pengene tilbage garanti, hvilket betyder at du kan prøve os i en måned uden risiko hvis du ændrer mening.

Hvordan fungerer 30-dages pengene tilbage garantien?

ExpressVPN er helt sikker på at du vil nyde at have verdens mest pålidelige ultra-hurtige VPN. Hvis du er utilfreds med dine oplevelse af nogen som helst årsag, så har du hele 30 dage til at få dine penge tilbage for enhver ExpressVPN plan du vælger. Bare .

Læs mere om vores 30-dages pengene tilbage garanti her.

Hvad får jeg med mit abonnement?

Hvert abonnement kommer med adgang til alle ExpressVPN apps og serverplaceringer. Du kan downloade ExpressVPN apps på lige så mange enheder som du vil, eller benytte instruktionerne om manuelle konfigurationer.

Lær mere om de tilgængelige funktioner i ethvert ExpressVPN abonnement.

Se opsætningsinstruktionerne til ExpressVPN apps og manuelle konfigurationer her.

Hvordan betaler jeg for mit abonnement?

ExpressVPN accepterer en række betalingsmuligheder.

Hvordan afmelder jeg mit abonnement?

For instruktioner til at afmelde dit abonnement, se venligst her.

Tilbyder ExpressVPN et livstidsabonnement?

Nej. At sørge for en sikker, hurtig og pålidelig VPN-service har løbende vedligeholdelsesomkostninger.

Livstidsabonnement betyder at udbydere skal håndtere en mangel på løbende indkomst. De håndterer som regel dette ved at bruge billigere og mindre sikker infrastruktur, sælge brugerlogge og IP-adresser for ekstra indkomst, eller ved at begrænse opgraderinger af teknologien og kundesupport for at spare.

ExpressVPN har forpligtet sig til at beskytte dit online privatliv og investerer løbende i at sikre at du får service i topklasse. For mere om hvorfor der ikke findes noget livstidsabonnement på ExpressVPN, læs hele blogindlægget.

Hvorfor er ExpressVPN dyrere end andre VPN’er?

Det er dyrt at køre et sikkert og ultrahurtigt netværk i ExpressVPN’s størrelsesorden. I modsætning til VPN-udbydere, så investerer ExpressVPN i en bedre og mere pålidelig platform for at give dig en overlegen og sikker oplevelse. ExpressVPN er stadig et godt tilbud og tilbyder 35% rabat for kunder der tilmelder sig et årsabonnement.

Du kan også benytte dig af ExpressVPN’s henvisningsprogram og optjen 30 gratis dage for hver ven du henviser der tilmelder sig.

Lær mere om fordelene ved en premium, betalt VPN.

Får jeg besked, hvis mit abonnement opsiges?

ExpressVPN forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige tjenester til enhver tid, med rimelig varsel til dig. Hvor det er relevant, vil din betaling blive refunderet til dig.

For yderligere oplysninger, kan du se ExpressVPN’s servicevilkår.

Hvor mange enheder kan være forbundet til ExpressVPN på samme tid?

Et enkelt abonnement kan bruges på samme tid på fem enheder, uanset platform (inklusive virtuelle maskiner). Du kan installere ExpressVPN på lige så mange enheder du vil, men kun fem enheder kan forbindes på en gang.

Hvis du gerne vil bruge abonnementet på mere end fem enheder på en gang, så kan du:

Køb en ekstra licens.

Sæt en VPN router op og opret forbindelse til ligeså mange enheder som du vil.

Hvilken enheder og platforme understøtter I?

ExpressVPN har apps til Windows, Mac, iOS, Android, Linux, routere og Kindle, samt manuelle konfigurationer til Linux, Chromebook, trådløse routere (Sabai, DD-WRT, Asus, eller Tomato), og streaming medier- eller spillekonsoller (Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 eller Xbox 360).

Lær mere om at bruge ExpressVPN på din enhed.

Tilbyder I statiske eller dynamiske IP’er?

ExpressVPN har ikke dedikerede, eller statiske, IP’er. Det er fordi ExpressVPN IP adresser bliver roteret regelmæssigt. Når du opretter forbindelse til en ExpressVPN server, vil du blive givet listen over de bedst mulige IP’er der er tilgængelige. Det kan være en IP-adresse du har været forbundet til tidligere, eller du kan få en ny en. ExpressVPN roterer IP-adresserne der bruges af alle kunder for at øge anonymiteten og sikre dit privatliv.

Hvor mange IP’er har I?

ExpressVPN har tusindvis af servere på mange placeringer i hele verden. Hver placering kan have hundredevis af servere, og hver server har tusindvis af IP’er. Servertilgængelighed varierer alt efter forbindelsesprotokollen, der er valgt (Lightway, OpenVPN eller L2TP/IPSec). ExpressVPN specificerer ikke antallet af tilgængelige IP’er, da det kan ændre sig alt efter efterspørgsel og and faktorer.

For en opdateret liste over alle vores placeringer, kan du klikke her.

Logger I mine data?

ExpressVPN er et privatlivsfokuseret firma der ikke gemmer aktivitetslogge fra vores brugere. ExpressVPN indsamler minimale oplysninger om brug af vores service for at identificere og håndtere tekniske problemer, men disse oplysninger kan ikke bruges til at forbinde dig til nogen specifik aktivitet eller opførsel.

For flere oplysninger kan du læse ExpressVPN’s strenge politik om ikke at gemme nogen aktivitets- eller forbindelseslogge, samt Privatlivspolitikken og vores Servicevilkår.

Er ExpressVPN sikker?

Ja! ExpressVPN tager forskellige forholdsregler for at sørge for at din VPN-forbindelse er sikker:

IP-maskering ved brug af serverplaceringer verden rundt

Industri-standard 256-bit AES kryptering

Network Lock (kill switch) for overlegen lækagebeskyttelse

Ingen aktivitetslogge og ingen forbindelseslogge

Privat, zero-knowledge DNS på hver server

Perfekt fremadrettet sikkerhed for at holde privatliv sikre i fremtiden

Udover disse standardfunktioner, så har ExpressVPN et dedikeret hold af sikkerhedsingeniører der arbejder på hele tiden at opgradere vores netværk og apps for at håndtere nye trusler imod dit privatliv.

Har I et henvisningsprogram?

Ja! ExpressVPN giver 30 dages gratis service for hver succesfuld henvisning. Der er ingen begrænsninger på hvor mange henvisninger du kan give. Så tilmeld dig og kom i gang med at henvise. 🙂

Find ud af mere om ExpressVPN’s henvisningsprogram.

Hvorfor skulle jeg vælge ExpressVPN i stedet for andre VPN-udbydere?

ExpressVPN har et premium VPN netværk der er optimeret for at give høj hastighed og pålidelighed. Nyd godt af ubegrænset båndbredde og frit valg imellem servere i dusinvis af lande verden rundt. ExpressVPN hasr bygget det bedste netværk og de bedste VPN apps i industrien. Stadig ikke overbevist? ExpressVPN kommer med 30 dages pengene tilbage garanti på alle planer, så du kan prøve en bedste VPN-tjeneste der kan fås, uden nogen risiko.

Hvad er ExpressVPN’s Servicevilkår?

For at læse mere om firmaet ExpressVPN, læs venligst ExpressVPN’s Servicevilkår her.

Hvordan logger jeg ind på min ExpressVPN-konto?

Du kan logge ind på din ExpressVPN-konto her, med det brugernavn og den adgangskode du brugte da du tilmeldte dig ExpressVPN.

Hvis du ikke har en ExpressVPN-konto, så kan du få dig et abonnement ved at klikke herunder:

Hvordan installerer jeg ExpressVPN?

Få et ExpressVPN abonnement Gå til ExpressVPN.com og vælg MIN KONTO øverst på siden Log ind med dit brugernavn og adgangskode Under Mine abonnementer, vælg Sæt ExpressVPN op Vælg DOWNLOAD NU ud for den korrekte version af din enhed Følg instruktionerne for at sætte ExpressVPN op på din enhed og kom i gang med at nyde godt af internettet mere privat og sikkert!

Brug for hjælp? .

I modsætning til de mobile versioner, så opdateres ExpressVPN computerapps ikke automatisk.

For at opdatere din app, bare download og kør installeren for den nyeste version af ExpressVPN apps til Windows, Mac og Linux.

Hvorfor fortæller min ExpressVPN app mig ikke når der er en ny version?

ExpressVPN giver kunder besked om nye versioner gradvist for at sikre en glat overgangsproces. For at downloade den nyeste version af enhver ExpressVPN app, gå til www.expressvpn.com/latest.

Hvad er placeringsvælgeren?

Placeringsvælgeren lader dig vælge hvilken VPN-serverplacering der skal oprettes forbindelse til.

Fra placeringsvælgeren kan du se serverplaceringerne du har oprettet forbindelse til for nylig, dem du har markeret som dine favoritter og alle de tilgængelige serverplaceringer. ExpressVPN vil også anbefale nogle top serverplaceringer alt efter hvor du er henne.

Se instruktioner til at vælge placeringer:

For flere oplysninger om at vælge serverplaceringer, se denne guide eller for hjælp.

Begrænser ExpressVPN min forbindelse?

Nej. Med ExpressVPN, er der ingen månedlig datagrænse og ingen internetudbyderbegrænsninger.

Find ud af hvordan en VPN hjælper dig med at stoppe begrænsninger og downloade uden grænser.

Kan jeg slette min ExpressVPN-konto?

Du kan slette din ExpressVPN-konto via ExpressVPN til iOS (iPhone eller iPad) eller ved at kontakte ExpressVPN-supportteamet.

Bemærk: Før du sletter din konto, skal du sikre dig, at dit abonnement er blevet annulleret. Ellers vil du fortsat blive opkrævet. Afhængigt af hvor du har købt dit abonnement, kan du annullere det via ExpressVPN-webstedet, Apple App Store eller Google Play Store. Du kan også annullere ved at kontakte support via live chat eller e-mail.

Hvis du bruger ExpressVPN til iOS, kan du slette din konto i appen ved at bruge nedenstående trin.

Hvis du har et aktivt abonnement:

Åbn ExpressVPN-appen på din iPhone eller iPad. Tryk på Indstillinger > Konto. Tryk på Slet din konto. Tryk på Ja, slet min konto. Tryk på Udført.

Hvis dit abonnement er udløbet:

Åbn ExpressVPN-appen på din iPhone eller iPad. Tryk på Slet min konto på siden Abonnement udløbet. Tryk på Ja, slet min konto. Tryk på Udført.

For både aktive og udløbne abonnementer vil din konto tage 5 til 7 dage at blive slettet permanent.

Brug for hjælp? .

Jeg har stadig spørgsmål. Hvordan kan jeg kontakte livechat-support?

For alle andre spørgsmål, eller hvis du har nogle problemer, .

Du kan også oprette en supportticket eller e-maile holdet direkte på:



