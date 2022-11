Als u onze apps en instellingen wilt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden voor een ExpressVPN-account.

Wat is een VPN?

VPN is de afkorting van virtual private network oftewel virtueel privé netwerk, een veilige tunnel tussen twee of meer apparaten.

Als u verbindt met een VPN krijgt u een versleutelde verbinding met het internet. Zo kunt u privñe en veilig blijven, en hebt u toegang tot alle online content die u wilt – waar u ook bent.

Wat kan ik doen met een VPN?

Een VPN is een veelzijdige digitale overlevingstool. U kunt uw VPN gebruiken voor:

Tot welke diensten heb ik toegang met een VPN?

Een VPN helpt u veilig toegang te krijgen tot een breed scala aan online streaming diensten, sociale media websites en nieuws providers.

Vertraagt een VPN mijn internetverbinding?

Dat kan met elke VPN gebeuren, maar meestal is het verschil niet te merken. Sterker nog, als uw internet provider bepaalde soorten verkeer afknijpt kan het gebruiken van een VPN uw snelheid zelfs verhogen! ExpressVPN maakt gebruik van een kwaliteits hogesnelheidsnetwerk en gebruikt bandbreedte van eersteklas providers.

Wat kost ExpressVPN?

ExpressVPN biedt drie soorten abonnementen. Een abonnement kost $8.32 per maand voor een abonnement van 12 maanden, $9.99 per maand voor een abonnement van 6 maanden en $12.95 per maand voor een abonnement van 1 maand.

Abonnement Prijs per maand 12 maanden $8.32 Zes maanden $9.99 Een maand $12.95

Bij elk abonnement is een 30-dagen geld-terug garantie inbegrepen, dus u kunt onze dienst zonder risico uitproberen. U kunt hier de betalingsmethoden bekijken en ExpressVPN kopen.

Hebt u nog andere vragen over ExpressVPN abonnementen?

Is ExpressVPN gratis?

Nee. ExpressVPN is een betaalde VPN dienst, maar voor bepaalde mobiele apparaten is er wel een gratis proefperiode.

Bovendien is bij alle abonnementen een 30-dagen geld-terug garantie inbegrepen, dat betekent dat u ons ons een maand kunt uitproberen, en geen risico loopt als u van gedachten verandert.

Hoe werkt de 30-dagen geld-terug garantie?

ExpressVPN heeft er alle vertrouwen in dat u plezier zult hebben van ’s wereld meest betrouwbare supersnelle VPN. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent hebt u 30 dagen de tijd om uw geld terug te krijgen, welk ExpressVPN abonnement u ook hebt gekozen. U hoeft alleen maar .

Hier leest u meer over de 30-dagen geld-terug garantie.

Wat krijg ik bij mijn abonnement?

Bij elk abonnement krijgt u toegang tot alle ExpressVPN apps en serverlocaties. U kunt de ExpressVPN apps downloaden op net zoveel apparaten als u wilt, of gebruik maken van de instructies voor handmatig instellen.

Meer lezen over de functionaliteiten die in ieder ExpressVPN abonnement beschikbaar zijn.

Hier vindt u de instructies voor ExpressVPN apps en handmatige configuraties.

Hoe betaal ik voor mijn abonnement?

ExpressVPN accepteert veel verschillende betaalmethoden.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

Voor informatie over het opzeggen van uw abonnement kijkt u hier.

Biedt ExpressVPN ook een levenslang abonnement?

Nee. Het leveren van een veilige, snelle en betrouwbare VPN dienst vraagt voortdurende onderhoudskosten.

Een levenslang abonnement betekent dat providers een oplossing moeten vinden voor het ontbreken van vaste inkomsten. Meestal doen zij dat door goedkopere en minder veilige infrastructuur te gebruiken, gebruikerslogboeken en IP adressen te verkopen voor extra inkomsten, of door technische updates en klantondersteuning te beperken om kosten te besparen.

ExpressVPN vindt het belangrijk om uw online privacy te beschermen en is voortdurend bezig met verdere investeringen om te zorgen dat u eersteklas dienstverlening van ons krijgt. Als u meer wilt weten over de vraag waarom ExpressVPN geen levenslange abonnementen aanbiedt, kunt u de volledige blogpost lezen.

Waarom is ExpressVPN duurder dan andere VPNs?

Het draaien van een veilig en supersnel netwerk op de schaal waarop ExpressVPN dat doet is een kostbare zaak. In tegenstelling tot goedkope VPN providers investeert ExpressVPN in een beter en betrouwbaarder platform om u een superieure en veilige ervaring te bieden. ExpressVPN is nog steeds voordelig en biedt 35% korting voor klanten die een jaarabonnement nemen.

U kunt ook uw voordeel doen met het ExpressVPN verwijzingsprogramma en 30 dagen gratis krijgen voor elke verwezen vriend die zich aanmeldt.

Meer lezen over de voordelen van een hoogwaardige betaalde VPN.

Krijg ik bericht als mijn abonnement wordt beëindigd?

ExpressVPN behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te allen tijde op te schorten of te beëindigen, op een termijn die voor u redelijk is. Uw geld wordt teruggestort, als dat van toepassing is.

Voor meer informatie kunt u de ExpressVPN Leveringsvoorwaarden raadplegen.

Hoeveel apparaten kunnen tegelijkertijd met ExpressVPN verbonden zijn?

Een enkel abonnement kunt u tegelijkertijd gebruiken op vijf apparaten, ongeacht het platform (virtuele apparaten inbegrepen). U kunt ExpressVPN installeren op zoveel apparaten als u wilt, maar er kunnen er maar vijf tegelijkertijd verbonden zijn.

Kom erachter hoe u meer dan vijf apparaten met een enkel abonnement verbindt.

Welke apparaten en platforms ondersteunen jullie?

ExpressVPN heeft apps voor Windows, Mac, iOS, Android, Linux, routers en Kindle; daarnaast ook handmatige configuraties voor Linux, Chromebook, draadloze routers (Sabai, DD-WRT, Asus of Tomato), en streaming media of spelcomputers (Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 of Xbox 360).

Meer lezen over het gebruiken van ExpressVPN op uw apparaat.

Bieden jullie statische of dynamische IP’s?

ExpressVPN biedt geen dedicated oftewel statische IP’s. De reden hiervoor is dat ExpressVPN IP adressen regelmatig worden geroteerd. Wanneer u verbindt met een ExpressVPN server krijgt u het beste IP adres dat beschikbaar is. Dat kan een IP adres zijn waar u eerder mee verbonden was, maar u kunt ook een ander krijgen. ExpressVPN roteert de IP adressen die door alle klanten gebruikt worden, om hun anonimiteit te verhogen en uw privacy te waarborgen.

Hoeveel IP’s hebben jullie?

ExpressVPN heeft duizenden servers op tientallen locaties overal ter wereld. Elke locatie kan honderden servers hebben, en elke server bevat weer duizenden IP adressen. De beschikbaarheid van servers hangt af van het gekozen verbindingsprotocol (Lightway, OpenVPN of IKEv2). ExpressVPN noemt het aantal beschikbare IP adressen niet omdat dat kan verschillen afhankelijk van de vraag en andere factoren.

Voor een actuele lijst van al onze locaties kunt u hier kijken.

Loggen jullie mijn data?

ExpressVPN is een bedrijf dat zich toelegt op privacy; wij leggen geen activiteitenlogs of verbindingslogs van onze klanten vast. ExpressVPN verzamelt minimale informatie over het gebruik van onze diensten om technische problemen te kunnen opsporen en oplossen, maar deze informatie kan niet gebruikt worden om u te koppelen aan specifieke activiteiten of gedrag.

Voor meer informatie leest u ExpressVPN’s strenge beleid om geen activiteiten- of verbindingslogs te bewaren, ons Privacybeleid en onze Leveringsvoorwaarden.

Is ExpressVPN veilig?

Ja! ExpressVPN neemt allerlei maatregelen om ervoor te zorgen dat uw VPN verbinding veilig is:

Het maskeren van uw IP adres met servers overal ter wereld

Industriestandaard 256-bit AES encryptie

Network Lock (kill switch) voor superieure lekbescherming

Geen activiteiten- of verbindingslogs

Privé versleutelde DNS op elke server

Volmaakte geheimhouding naar de toekomst zodat u privacy ook in de toekomst veilig is

Behalve deze standaardfuncties heeft ExpressVPN ook een team van gespecialiseerde veiligheidstechnici die steeds bezig zijn ons netwerk en onze apps te upgraden om nieuw bedreigingen van uw privacy aan te pakken.

Hebben jullie een verwijzingsprogramma?

Ja! ExpressVPN beloont u met 30 dagen gratis dienstverlening voor elke succesvolle verwijzing die u doet. Er is geen limiet aan het aantal verwijzingen dat u kunt doen. Meld u dus aan en begin met verwijzen. 🙂

Meer lezen over het ExpressVPN verwijzingsprogramma.

Waarom moet ik liever ExpressVPN kiezen dan een andere VPN provider?

ExpressVPN gebruikt een topklasse VPN netwerk dat is geoptimaliseerd voor hoge snelheid en betrouwbaarheid. Profiteer van onbeperkte bandbreedte en servers naar keuze in tientallen landen overal ter wereld. ExpressVPN heeft het beste netwerk en de beste VPN apps gebouwd in de bedrijfstak. Nog niet overtuigd? ExpressVPN biedt een 30-dagen geld-terug garantie op alle abonnementen, dus u kunt zonder enig risico de beste VPN dienst uitproberen die er bestaat.

Wat zijn de Leveringsvoorwaarden van ExpressVPN?

Om meer te lezen over het bedrijf ExpressVPN kunt u hier de Leveringsvoorwaarden van ExpressVPN lezen.

Hoe log ik in op mijn ExpressVPN account?

Er zijn twee manieren om in te loggen op uw account op de ExpressVPN website.

U kunt inloggen met het e-mailadres en het wachtwoord dat bij uw ExpressVPN account hoort.

Maar u kunt ook een inloglink aanvragen in het e-mail account dat verbonden is met uw ExpressVPN abonnement. Open de link in uw e-mail bericht om op uw account in te loggen.

Als u nog geen ExpressVPN account hebt kunt u een abonnement kopen door hieronder te klikken:

Hoe installeer ik ExpressVPN?

Koop een ExpressVPN abonnement Ga naar ExpressVPN.com en selecteer Mijn account bovenaan op de pagina Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord Onder Mijn abonnementen kiest u ExpressVPN instellen Selecteer NU DOWNLOADEN voor de juiste versie van uw apparaat Volg de instructies voor het instellen van ExpressVPN op uw apparaat en gebruik met meer privacy en veiligheid het internet!

Nu ExpressVPN kopen

In tegenstelling tot de mobiele versie zal de ExpressVPN desktop app niet automatisch updaten.

Om uw app te updaten hoeft u alleen maar de installatiewizzard van de nieuwste versie van de ExpressVPN app voor Windows, Mac en Linux te downloaden en runnen.

Waarom waarschuwt mijn ExpressVPN app mij niet dat er een nieuwe versie beschikbaar is?

ExpressVPN waarschuwt klanten voor nieuwe releases geleidelijk aan om er voor te zorgen dat het overgangsproces soepel verloopt. Om de nieuwste versie van een ExpressVPN app te downloaden gaat u naar www.expressvpn.com/latest.

Wat is de locatiekiezer?

De locatiekiezer geeft u de mogelijkheid om te kiezen met welke VPN locatie u wilt verbinden.

In de locatiekiezer kunt u zien met welke serverlocaties u onlangs verbonden bent geweest, welke u als favoriet hebt gemarkeerd, en alle serverlocaties die beschikbaar zijn. ExpressVPN doet ook een aanbeveling voor de beste serverlocaties afhankelijk van de plaats waar u bent.

Lees de instructies voor het kiezen van een locatie:

Voor meer informatie over het kiezen van een serverlocatie kunt u deze gids raadplegen of voor ondersteuning .

Knijpt ExpressVPN mijn verbinding af?

Nee. Bij ExpressVPN bestaan er geen maandelijks datalimiet en geen afknijpen van de IP dienst.

Ontdek hoe een VPN u helpt om afknijpen te verslaan en onbeperkt te downloaden.

Kan ik mijn ExpressVPN account verwijderen?

U kunt uw ExpressVPN account verwijderen via ExpressVPN voor iOS (iPhone of iPad) of door contact op te nemen met de .

NB: Controleer of uw account is opgezegd voordat u uw account verwijdert, anders blijft u rekeningen ontvangen. Afhankelijk van de vraag waar u uw abonnement hebt gekocht, kunt u het opzeggen via de ExpressVPN website, de Apple App Store of de Google Play Store. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk via live chat of e-mail.

Als u ExpressVPN voor iOS gebruikt, kunt u uw account binnen de app verwijderen door onderstaande stappen te volgen.

Als u een actief abonnement hebt:

Open de ExpressVPN app op uw iPhone of iPad. Tik op Opties > Account. Tik op Uw account verwijderen. Tik op Ja, verwijder mijn account. Tik op Klaar.

Als uw abonnement is verlopen:

Open de ExpressVPN app op uw iPhone of iPad. Tik in het Abonnement verlopen scherm op Uw account verwijderen. Tik op Ja, verwijder mijn account. Tik op Klaar.

Zowel voor actieve als verlopen abonnementen duurt het 5 – 7 dagen voordat uw account permanent verwijderd is.

Hulp nodig?

Ik heb nog andere vragen. Hoe neem ik contact op met de live chat ondersteuning?

