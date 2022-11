Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

O que é uma VPN?

VPN significa rede privada virtual, um túnel seguro entre dois ou mais dispositivos.

Conectar-se a uma VPN fornece uma conexão criptografada com a Internet. Isso permite que você proteja sua privacidade, mantenha-se seguro e acesse o conteúdo online que deseja, não importa onde você esteja.

Saiba mais sobre o que é uma VPN.

O que posso fazer com uma VPN?

Uma VPN é uma ferramenta polivalente de sobrevivência digital. Você pode usar sua VPN para:

Este vídeo está legendado em diferentes idiomas. Mude para o seu idioma selecionando o ícone de engrenagem e, em seguida, “Legendas/CC” para abrir o menu de idiomas.

Saiba mais sobre o que uma VPN pode fazer.

Quais serviços posso acessar com uma VPN?

Uma VPN ajuda você a acessar uma variedade de serviços de streaming, sites de mídia social e provedores de notícias com segurança.

Veja uma lista de serviços que você pode acessar com a ExpressVPN aqui.

Uma VPN vai tornar mais lenta minha conexão com a Internet?

Isso é possível com qualquer VPN, mas a diferença é geralmente imperceptível. Além disso, se o seu provedor de Internet estiver restringindo certos tipos de tráfego, o uso de uma VPN pode aumentar sua velocidade. A ExpressVPN opera uma rede premium de alta velocidade usando largura de banda dos provedores de camada 1.

Saiba mais sobre como uma VPN pode impedir a restrição de velocidade pelo provedor de Internet.

Quanto custa a ExpressVPN?

A ExpressVPN oferece três planos de assinatura padrão. As assinaturas custam US$ 8,32 por mês para um plano de 12 meses, US$ 9,99 por mês para um plano de seis meses e US$ 12,95 por mês para um plano de um mês.

Plano de assinatura Preço/mês 12 meses US$ 8,32 Seis meses US$ 9,99 Um mês US$ 12,95

Cada assinatura vem com uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar o serviço sem compromisso. Você pode ver os métodos de pagamento e baixar a ExpressVPN aqui.

Tem mais perguntas sobre assinaturas da ExpressVPN? .

A ExpressVPN é gratuita?

Não. A ExpressVPN é um serviço de VPN premium, embora uma avaliação gratuita esteja disponível para determinados dispositivos móveis.

Além disso, todas as assinaturas vêm com uma garantia de reembolso de 30 dias, o que significa que você pode testar nosso serviço sem nenhum compromisso caso você mude de ideia.

Como funciona a garantia de reembolso de 30 dias?

A ExpressVPN está confiante de que você vai gostar da VPN ultrarrápida e mais confiável do mundo. Se, por algum motivo, você não estiver satisfeito com sua experiência, você tem 30 dias para ser reembolsado em qualquer plano ExpressVPN escolhido. Basta .

Leia mais sobre a garantia de reembolso de 30 dias aqui.

O que eu obtenho com minha assinatura?

Cada assinatura vem com acesso a todos os aplicativos e localizações de servidor ExpressVPN. Você pode baixar os aplicativos ExpressVPN em quantos dispositivos desejar ou usar as instruções de configuração manual.

Saiba mais sobre os recursos disponíveis em todas as assinaturas da ExpressVPN.

Veja as instruções de configuração para os aplicativos ExpressVPN e as configurações manuais aqui.

Como faço para pagar minha assinatura?

A ExpressVPN aceita uma série de opções de pagamento.

Como cancelo minha assinatura?

Para obter instruções sobre como cancelar sua assinatura, consulte aqui.

A ExpressVPN oferece uma assinatura vitalícia?

Não. Fornecer um serviço VPN seguro, rápido e confiável requer custos de manutenção contínuos.

As assinaturas vitalícias significam que os provedores não terão um fluxo contínuo de receita. Para enfrentar esse problema, eles geralmente usam uma infraestrutura mais barata e menos segura, vendem logs de usuários e endereços IP para obter uma renda extra, ou limitam as atualizações de tecnologia e o suporte ao cliente para cortar custos.

A ExpressVPN está comprometida em proteger sua privacidade online e investe continuamente recursos para garantir que você obtenha o melhor serviço da categoria. Para saber mais sobre por que não há assinatura vitalícia para a ExpressVPN, leia a postagem completa do blog.

Por que a ExpressVPN é mais cara que outras VPNs?

Operar uma rede segura e ultrarrápida na escala que a ExpressVPN faz é caro. Ao contrário dos provedores de VPN de baixo custo, a ExpressVPN investe em uma plataforma melhor e mais confiável para fornecer a você uma experiência superior e segura. A ExpressVPN ainda apresenta um ótimo custo-benefício e oferece um desconto de 35% para os clientes que se inscrevem em um pacote de um ano.

Você também pode aproveitar o programa de indicações da ExpressVPN e ganhar 30 dias grátis para cada amigo que você indicar e se inscrever.

Saiba mais sobre os benefícios de uma VPN premium paga.

Serei notificado se minha assinatura acabar?

A ExpressVPN reserva-se o direito de suspender ou terminar os serviços a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável ao cliente. Quando aplicável, o seu pagamento será reembolsado.

Para mais informações, você pode consultar os Termos de Serviço da ExpressVPN.

Quantos dispositivos podem ser conectados à ExpressVPN simultaneamente?

Uma única assinatura pode ser usada simultaneamente em cinco dispositivos, independentemente da plataforma (incluindo máquinas virtuais). Você pode instalar a ExpressVPN em um número ilimitado de dispositivos, mas somente cinco dispositivos podem ser conectados ao mesmo tempo.

Saiba como se conectar a mais de cinco dispositivos com uma assinatura.

Quais dispositivos e plataformas vocês suportam?

A ExpressVPN possui aplicativos para Windows, Mac, iOS, Android, Linux, roteadores e Kindle, assim como configurações manuais para Linux, Chromebook, roteadores sem fio (Sabai, DD-WRT, Asus ou Tomato), e dispositivos de streaming ou consoles de jogos (Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 ou Xbox 360).

Saiba mais sobre como usar o ExpressVPN no seu dispositivo.

Vocês oferecem IPs estáticos ou dinâmicos?

A ExpressVPN não fornece IPs dedicados ou estáticos. Isso ocorre porque os endereços IP da ExpressVPN são rotacionados regularmente. Quando você se conecta a um servidor ExpressVPN, você recebe o melhor IP possível disponível. Pode ser um endereço IP ao qual você conectou antes, ou você pode obter um IP diferente. A ExpressVPN altera os endereços IP usados por todos os clientes para aumentar o anonimato do usuário e proteger sua privacidade.

Quantos IPs vocês têm?

A ExpressVPN possui milhares de servidores em dezenas de locais em todo o mundo. Cada localização pode ter centenas de servidores, com cada servidor contendo milhares de IPs. A disponibilidade do servidor varia de acordo com o protocolo de conexão escolhido (Lightway, OpenVPN ou IKEv2). A ExpressVPN não especifica o número de IPs disponíveis, pois isso pode mudar, dependendo da demanda e de outros fatores.

Para uma lista atualizada de todas as nossas localizações, veja aqui.

Vocês mantêm registros dos meus dados?

A ExpressVPN é uma empresa focada em privacidade que não armazena registros de atividades ou de conexão de nossos usuários. A ExpressVPN coleta informações mínimas sobre o uso de nossos serviços para identificar e resolver problemas técnicos, mas essas informações não podem ser usadas para vinculá-lo a qualquer atividade ou comportamento específico.

Para obter mais informações, você pode ler a rígida política da ExpressVPN para não manter registros de atividade ou conexão, bem como a Política de Privacidade e Termos de Serviço.

A ExpressVPN é segura?

Sim! A ExpressVPN toma várias medidas para garantir que sua conexão VPN esteja segura e protegida:

Mascaramento de IP usando localizações de servidor em todo o mundo

Criptografia AES de 256 bits padrão do setor

Network Lock (kill switch) para garantir uma proteção superior contra vazamentos

Nenhum registro de atividade ou conexão

DNS privado, de conhecimento zero em cada servidor

Sigilo de encaminhamento perfeito para assegurar proteção futura de privacidade

Além desses recursos padrão, a ExpressVPN possui uma equipe dedicada de engenheiros de segurança que trabalha constantemente para atualizar nossa rede e aplicativos para impedir novas ameaças à sua privacidade.

Vocês têm um programa de indicação?

Sim! A ExpressVPN oferece 30 dias de serviço gratuito para cada indicação que se transformar em uma assinatura. Não há limites para quantas indicações você pode fazer. Inscreva-se e comece a indicar amigos. 🙂

Saiba mais sobre o programa de indicação da ExpressVPN.

Por que devo escolher a ExpressVPN em vez de outros provedores de VPN?

A ExpressVPN opera uma rede VPN premium otimizada para alta velocidade e confiabilidade. Desfrute de largura de banda ilimitada e escolha servidores em dezenas de países ao redor do mundo. A ExpressVPN criou os melhores aplicativos de rede e VPN do mercado. Ainda não está convencido? A ExpressVPN oferece uma garantia de reembolso de 30 dias em todos os planos para que você possa experimentar o melhor serviço de VPN disponível sem nenhum compromisso.

Quais são os Termos de Serviço da ExpressVPN?

Para ler mais sobre a ExpressVPN como empresa, leia os Termos de Serviço da ExpressVPN aqui.

Como faço login na minha conta ExpressVPN?

Há duas maneiras de você fazer o login na sua conta no site da ExpressVPN.

Você pode entrar com o email e a senha associados à sua conta ExpressVPN.

Como alternativa, você pode inserir o e-mail associado à sua conta ExpressVPN e solicitar um link de login por email. Abra o link em seu email para concluir o login em sua conta.

Se você não tiver uma conta ExpressVPN, você poderá obter uma assinatura clicando abaixo:

Como eu instalo a ExpressVPN?

Assine a ExpressVPN Visite ExpressVPN.com e selecione MINHA CONTA no topo da página Faça o login usando seu nome de usuário e senha Em Minhas Assinaturas, selecione Configurar a ExpressVPN Selecione BAIXAR AGORA para a versão apropriada do seu dispositivo Siga as instruções para configurar a ExpressVPN em seu dispositivo e desfrute da Internet com maior privacidade e segurança!

Precisa de ajuda? Por favor, .

Ao contrário das versões para dispositivos móveis, os aplicativos de área de trabalho da ExpressVPN não são atualizados automaticamente.

Para atualizar seu aplicativo, basta baixar e executar o instalador da versão mais recente do aplicativo ExpressVPN para Windows, Mac e Linux.

Por que o meu aplicativo ExpressVPN não me avisa que uma nova versão está disponível?

A ExpressVPN alerta os clientes sobre novas versões gradualmente para garantir um processo de transição suave. Para baixar a versão mais recente de qualquer aplicativo ExpressVPN, visite www.expressvpn.com/latest.

O que é o seletor de localização?

O seletor de localização permite selecionar a localização de servidor VPN a qual se conectar.

No seletor de localização, você pode ver as localizações de servidor as quais você se conectou recentemente, as que você marcou como favoritas e todas as localizações de servidor disponíveis. A ExpressVPN também recomendará as principais localizações de servidor com base em onde você está.

Veja as instruções para escolher localizações:

Para obter mais informações sobre como escolher localizações de servidor, consulte este guia ou para obter ajuda.

A ExpressVPN reduz a velocidade da minha conexão?

Não. Com a ExpressVPN, não há limite de dados mensais nem redução de velocidade pelo provedor de Internet.

Descubra como uma VPN ajuda a evitar a redução de largura de banda e a baixar arquivos sem limitações.

Posso excluir minha conta da ExpressVPN?

Você pode excluir sua conta ExpressVPN via ExpressVPN para iOS (iPhone ou iPad) ou entrando em contato com a .

Nota: Antes de excluir sua conta, certifique-se de que sua assinatura foi cancelada. Caso contrário, você continuará sendo cobrado. Dependendo de onde você comprou sua assinatura, você pode cancelá-la pelo site da ExpressVPN, Apple App Store ou Google Play Store. Você também pode cancelar entrando em contato com o suporte via chat ao vivo ou email.

Se você estiver usando a ExpressVPN para iOS, poderá excluir sua conta no aplicativo seguindo as etapas abaixo.

Se você tiver uma assinatura ativa:

Abra o aplicativo ExpressVPN no seu iPhone ou iPad. Toque em Opções > Conta. Toque em Excluir sua conta. Toque em Sim, excluir minha conta. Toque em Feito.

Se sua assinatura expirou:

Abra o aplicativo ExpressVPN no seu iPhone ou iPad. Na tela Assinatura Expirada, toque em Excluir sua conta. Toque em Sim, excluir minha conta.. Toque em Feito.

Para assinaturas ativas e expiradas, sua conta levará de 5 a 7 dias para ser excluída permanentemente.

Precisa de ajuda? .

Eu ainda tenho perguntas. Como posso entrar em contato com o suporte via chat ao vivo?

Para qualquer outra pergunta ou problema encontrado, .

Você também pode criar um ticket de suporte ou enviar um e-mail para a equipe usando o email:



