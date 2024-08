2024–25 카라바오컵 (EFL 컵) 생중계 시청 방법

VPN으로 카라바오컵 생중계를 시청하려면 몇 가지 간단한 단계를 따라야 합니다:

ExpressVPN을 구독하세요. 시청하고자 하는 방송사와 일치하는 VPN 서버 위치에 연결하세요. 예를 들어, 영국 팬들은 ITVX에서 선택된 카라바오컵 경기를 시청하기 위해 영국의 안전한 서버에 연결할 수 있습니다. 경기를 즐기세요!

컴퓨터에서 시청 중이신가요? 최상의 스트리밍 경험을 위해 Chrome, Firefox, 또는 Edge용 ExpressVPN 브라우저 확장 프로그램을 사용하세요.

카라바오컵 무료 시청하는 방법

영국

ITVX

ITVX는 2024-25 카라바오컵 준결승 이후의 경기를 영국 팬들에게 무료로 생중계를 제공합니다.

참고: 유효한 영국 우편번호(예: W4 5HZ, KT6 4EU)가 필요할 수 있습니다.

무료 체험으로 2024–25 EFL 컵 (카라바오컵) 시청하기

미국

DirecTV Stream

채널: CBS Sports Network

CBS Sports Network에서 선택된 카라바오컵 경기를 DirecTV Stream으로 시청하세요! 특정 경기만 시청하고 싶다면, 5일 무료 체험을 활용해 보세요.

참고: DirecTV Stream을 구독하려면 미국 신용/직불 카드가 필요할 수 있습니다.

Fubo

채널: CBS Sports Network

미국 팬들은 CBS Sports Network를 통해 Fubo로 선택된 카라바오컵 생중계를 시청할 수 있습니다. 7일 무료 체험이 제공됩니다.

참고: Fubo를 구독하려면 미국 신용 카드가 필요합니다.

Hulu + Live TV

채널: CBS Sports Network

Hulu + Live TV는 CBS Sports Network에서 선택된 카라바오컵 경기를 시청할 수 있는 또 다른 방법입니다. 이제 3일 무료 체험이 가능합니다!

참고: 유효한 미국 우편번호(예: 10012, 48104)와 신용 카드를 제공해야 할 수 있습니다.

Paramount Plus

미국 축구 팬들에게는 좋은 소식입니다: Paramount Plus에서 이제 카라바오컵 경기가 생중계됩니다. 새로운 구독자는 Paramount Plus의 7일 무료 체험을 활용할 수 있습니다!

참고: Paramount Plus를 구독하려면 미국 신용 카드가 필요합니다.

YouTube TV

채널: CBS Sports Network

YouTube TV는 미국에서 선택된 카라바오컵 경기를 방송하는 CBS Sports Network를 제공합니다. 좋은 소식: YouTube TV도 무료 체험을 제공합니다.

참고: YouTube TV를 구독하려면 미국 신용 카드가 필요합니다. 신용 카드가 없는 경우 Google Pay를 통해 구독할 수 있습니다.

기타 EFL 컵 (카라바오컵) 시청 방법

캐나다

DAZN

캐나다 팬들은 2024-25 시즌 동안 DAZN에서 카라바오컵 생중계를 시청할 수 있습니다. DAZN은 캐나다에서 여러 축구 리그 및 대회를 시청할 수 있는 허브입니다. DAZN은 더 이상 무료 체험을 제공하지 않습니다.

참고: 캐나다 신용/직불 카드와 우편번호(예: G1X 2W1, V9N 9C5)가 필요할 수 있습니다. 카드가 없는 경우 PayPal을 통해 구독할 수 있습니다. DAZN 구독은 캐나다에만 고정되며, 여행 중에도 다른 국가로 변경할 수 없습니다.

큰 화면에서 보고 싶으신가요? ExpressVPN을 TV에서 사용하는 모든 방법을 알아보세요.

영국

NOW

영국 팬들은 NOW에서 무료 체험을 통해 카라바오컵 생중계를 시청할 수 있습니다. NOW는 계약 없이 온라인으로 11개의 Sky Sports 채널을 시청할 수 있는 최적의 방법입니다. Sky Sports는 시즌 중 1,000개 이상의 카라바오컵 경기를 중계할 예정이며, 특정 경기만 보고 싶다면 NOW의 일일 패스도 좋은 옵션입니다.

참고: 구독하려면 영국 결제 수단이 필요할 수 있습니다. 그렇지 않으면 PayPal을 사용하세요.

Sky Sports

Sky Sports는 2024-25 시즌 동안 영국 팬들을 위해 1,000개 이상의 카라바오컵 경기를 방송할 예정입니다. 그러나 TV 방송을 시청하려면 특수 장비가 필요합니다. 또한 유효한 우편번호와 영국/아일랜드 신용 또는 직불 카드를 제공해야 합니다. 이미 Sky 구독이 있는 경우, Sky Go를 통해 온라인에서 해당 콘텐츠를 스트리밍할 수 있습니다.

참고: 구독하려면 영국 결제 수단이 필요할 수 있습니다.