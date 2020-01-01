Как узнать номера портов

Чтобы предоставить доступ к приложению или настроить протоколы брандмауэра, вам нужно знать номера портов вашей сети. С помощью них вы получаете доступ к различным сайтам и интернет-сервисам.

Чтобы найти номера портов, нужно сначала узнать IP-адрес своего роутера.

Выполните простые действия ниже и узнаете номера портов.