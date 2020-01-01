Как узнать номера портов
Чтобы предоставить доступ к приложению или настроить протоколы брандмауэра, вам нужно знать номера портов вашей сети. С помощью них вы получаете доступ к различным сайтам и интернет-сервисам.
Чтобы найти номера портов, нужно сначала узнать IP-адрес своего роутера.
Выполните простые действия ниже и узнаете номера портов.
Как найти номера портов в Windows
- Откройте окно командной строки
- Введите ipconfig
- Затем выполните команду netstat -a и увидите список номеров портов
Как найти номера портов на Mac
- Откройте Системные настройки
- Выберите Сеть, затем нажмите кнопку Дополнительно
- Выберите вкладку Port Scan (Сканирование портов) и введите IP-адрес для сканирования
Что такое номер порта?
Номер порта используется для идентификации конкретного сообщения при его пересылке на сервер. В зависимости от типа сервиса будет использован порт UDP или порт TCP.
В чем разница между портами UDP и TCP?
Порты TCP: при использовании протокола TCP (англ. Transmission Control Protocol — протокол управления передачей) перед отправкой данных устанавливается соединение, что делает его более надежным.
Порты UDP: при использовании протокола UDP (англ. User Datagram Protocol — протокол пользовательских датаграмм) пакеты данных отправляются без предварительного установления соединения, благодаря чему скорость передачи данных увеличивается.
Зачем вам знать номера портов?
Определенные программы могут использовать разные типы портов, поэтому при настройке брандмауэров или предоставлении приложениям определенных разрешений бывает полезным просканировать номера портов.
Кроме того, некоторые приложения, например VPN-клиенты, могут одновременно использовать несколько портов.
Общеизвестные номера портов
Хотите узнать больше о типах портов? Вот список некоторых из общеизвестных номеров портов для Windows. Если у вас Mac, посмотрите список общеизвестных портов для устройств Apple.