Что такое IP-адрес?

Каждому компьютеру или устройству, подключенному к сети, присваивается IP-адрес для идентификации. Сеть может быть глобальной, например сеть Интернет, или локальной.

Общедоступный или внешний IP-адрес — это IP-адрес вашего устройства в глобальной сети Интернет. В большинстве случаев вашему устройству будет назначаться новый IP-адрес при каждом подключении к Интернету. Существует множество онлайн-инструментов, с помощью которых можно узнать свой общедоступный IP-адрес.

Локальный или внутренний IP-адрес назначается вашим роутером каждому подключенному к нему устройству, включая самого себя. Этот IP-адрес не виден в Интернете и используется только в вашей локальной сети. Большинство роутеров назначают IP-адреса, начинающиеся с 192.168.XXX.XXX. Выполнив шаги выше, вы узнаете локальный IP-адрес вашего маршрутизатора.