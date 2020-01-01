Как узнать IP-адрес своего роутера
Если вы хотите зайти в настройки маршрутизатора или настроить устройства, подключенные к нему, вам необходимо знать IP-адрес своего маршрутизатора.
Как узнать IP-адрес маршрутизатора (основного шлюза) в Windows
- Откройте окно командной строки
- Напечатайте ipconfig
- IP-адрес вашего маршрутизатора указан в строке Основной шлюз
Как найти IP-адрес маршрутизатора на Mac
- Откройте Системные настройки
- Выберите Сеть, затем нажмите кнопку Дополнительно
- Откройте вкладку TCP/IP и увидите IP-адрес в строке «Маршрутизатор»
Что такое IP-адрес?
Каждому компьютеру или устройству, подключенному к сети, присваивается IP-адрес для идентификации. Сеть может быть глобальной, например сеть Интернет, или локальной.
Общедоступный или внешний IP-адрес — это IP-адрес вашего устройства в глобальной сети Интернет. В большинстве случаев вашему устройству будет назначаться новый IP-адрес при каждом подключении к Интернету. Существует множество онлайн-инструментов, с помощью которых можно узнать свой общедоступный IP-адрес.
Локальный или внутренний IP-адрес назначается вашим роутером каждому подключенному к нему устройству, включая самого себя. Этот IP-адрес не виден в Интернете и используется только в вашей локальной сети. Большинство роутеров назначают IP-адреса, начинающиеся с 192.168.XXX.XXX. Выполнив шаги выше, вы узнаете локальный IP-адрес вашего маршрутизатора.
Стандартные IP-адреса маршрутизаторов
Хотите узнать IP-адрес своего роутера Netgear или ASUS? Вот список стандартных IP-адресов маршрутизаторов некоторых из самых популярных брендов.
|
IP-адреса роутера Apple
|
10.0.1.1
|
IP-адреса роутера Asus
|
192.168.1.1
192.168.2.1
|
IP-адреса роутера Belkin
|
192.168.1.1
192.168.2.1
10.0.0.2
10.1.1.1
|
IP-адреса роутера Dell
|
192.168.1.1
|
IP-адреса роутера Cisco
|
192.168.1.1
192.168.0.30
192.168.0.50
10.0.0.1
10.0.0.2
|
IP-адреса роутера D-Link
|
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.0.10
192.168.0.101
192.168.0.30
192.168.0.50
192.168.1.254
192.168.15.1
192.168.254.254
10.0.0.1
10.0.0.2
10.1.1.1
10.90.90.90
|
IP-адреса роутера Huawei
|
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.3.1
192.168.8.1
192.168.100.1
10.0.0.138
|
IP-адреса роутера Linksys
|
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.1.10
192.168.1.210
192.168.1.254
192.168.1.99
192.168.15.1
192.168.16.1
192.168.2.1
|
IP-адреса роутера Microsoft
|
192.168.2.1
|
IP-адреса роутера Netgear
|
192.168.0.1
192.168.0.227
|
IP-адреса роутера TP-Link
|
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.0.254
Как сделать IP-адрес маршрутизатора безопасным
Приложение ExpressVPN для роутеров защищает ваше Wi-Fi-соединение у самого источника. Любое устройство, подключенное к вашему роутеру, будет надежно защищено VPN-сетью премиум-класса.