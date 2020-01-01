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Как узнать IP-адрес своего роутера

Если вы хотите зайти в настройки маршрутизатора или настроить устройства, подключенные к нему, вам необходимо знать IP-адрес своего маршрутизатора.

Узнать IP-адрес роутера См. стандартные IP-адреса роутеров

как узнать IP-адрес роутера

Как узнать IP-адрес маршрутизатора (основного шлюза) в Windows

  1. Откройте окно командной строки
  2. Напечатайте ipconfig
  3. IP-адрес вашего маршрутизатора указан в строке Основной шлюз

Как найти IP-адрес маршрутизатора на Mac

  1. Откройте Системные настройки
  2. Выберите Сеть, затем нажмите кнопку Дополнительно
  3. Откройте вкладку TCP/IP и увидите IP-адрес в строке «Маршрутизатор»

Что такое IP-адрес?

Каждому компьютеру или устройству, подключенному к сети, присваивается IP-адрес для идентификации. Сеть может быть глобальной, например сеть Интернет, или локальной.

Общедоступный или внешний IP-адрес — это IP-адрес вашего устройства в глобальной сети Интернет. В большинстве случаев вашему устройству будет назначаться новый IP-адрес при каждом подключении к Интернету. Существует множество онлайн-инструментов, с помощью которых можно узнать свой общедоступный IP-адрес.

Локальный или внутренний IP-адрес назначается вашим роутером каждому подключенному к нему устройству, включая самого себя. Этот IP-адрес не виден в Интернете и используется только в вашей локальной сети. Большинство роутеров назначают IP-адреса, начинающиеся с 192.168.XXX.XXX. Выполнив шаги выше, вы узнаете локальный IP-адрес вашего маршрутизатора.

Стандартные IP-адреса маршрутизаторов

Хотите узнать IP-адрес своего роутера Netgear или ASUS? Вот список стандартных IP-адресов маршрутизаторов некоторых из самых популярных брендов.

IP-адреса роутера Apple

10.0.1.1

IP-адреса роутера Asus

192.168.1.1

192.168.2.1

IP-адреса роутера Belkin

192.168.1.1

192.168.2.1

10.0.0.2

10.1.1.1

IP-адреса роутера Dell

192.168.1.1

IP-адреса роутера Cisco

192.168.1.1

192.168.0.30

192.168.0.50

10.0.0.1

10.0.0.2

IP-адреса роутера D-Link

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.0.10

192.168.0.101

192.168.0.30

192.168.0.50

192.168.1.254

192.168.15.1

192.168.254.254

10.0.0.1

10.0.0.2

10.1.1.1

10.90.90.90

IP-адреса роутера Huawei

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.3.1

192.168.8.1

192.168.100.1

10.0.0.138

IP-адреса роутера Linksys

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.1.10

192.168.1.210

192.168.1.254

192.168.1.99

192.168.15.1

192.168.16.1

192.168.2.1

IP-адреса роутера Microsoft

192.168.2.1

IP-адреса роутера Netgear

192.168.0.1

192.168.0.227

IP-адреса роутера TP-Link

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.0.254

Как сделать IP-адрес маршрутизатора безопасным

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