Список устройств с функцией Smart TV слишком велик, чтобы гарантировать, что все они смогут использовать сервис ExpressVPN напрямую. На большинстве телевизоров Android TV приложение ExpressVPN для Android работает без проблем. На телевизоры Samsung Smart TV нельзя устанавливать программное обеспечение VPN, но они могут использовать MediaStreamer ExpressVPN. Если вы хотите получить ответы на конкретные вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки или загляните в наше руководство по настройке VPN-соединения для популярных устройств.

Также важно отметить, что любое устройство с интернет-соединением можно подключить к ExpressVPN через Wi-Fi-роутер с поддержкой VPN.