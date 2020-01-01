Один VPN-сервис для всех устройств с функцией Smart TV
ExpressVPN совместим со многими телевизорами Smart TV и стриминговыми устройствами.
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ExpressVPN также совместим с: LG Smart TV | Android TV box | Mi Box | Nvidia Shield
Зачем нужна VPN для телевизора Smart TV?
Телевизоры с технологией Smart TV — это телевизоры с интернет-соединением. Несмотря на огромное количество разных брендов, моделей и операционных систем почти на всех «умных» телевизорах есть приложения, которые позволяют смотреть сериалы и фильмы на разных стриминговых сервисах, таких как Netflix, Hulu и HBO, а VPN обеспечивает полную безопасность при просмотре.
Измените локацию телевизора Smart TV с помощью VPN
Использование VPN-сервиса позволяет изменить видимую локацию телевизоров Smart TV. За счет этого ваши приложения будут безупречно работать независимо от того, в каком уголке мира вы находитесь. VPN также шифрует ваш трафик и помогает обойти цензуру и избежать регулирования пропускной способности со стороны интернет-провайдера.
У ExpressVPN есть решения для всех «умных» телевизоров и устройств
На некоторые устройства с технологией Smart TV можно установить VPN-приложение напрямую, а другие устройства требуют ручной настройки соединения.
На некоторых «умных» телевизорах, куда нельзя установить наше приложение, можно воспользоваться нашим сервисом MediaStreamer, которое скроет ваше местоположение, но у вас не будет защитных преимуществ VPN.
Вы также можете подключить свой телевизор Smart TV к роутеру с поддержкой VPN, чтобы получить полную защиту VPN с минимальным количеством дополнительных настроек.
Часто задаваемые вопросы
Телевизор Smart TV — это любой телевизор с интернет-соединением и доступом к потоковому мультимедиа по запросу. Компания Samsung использует этот термин в качестве торговой марки для своей линейки продуктов (Samsung Smart TV), но многие другие производители также выпускают телевизоры с подобной технологией.
Список устройств с функцией Smart TV слишком велик, чтобы гарантировать, что все они смогут использовать сервис ExpressVPN напрямую. На большинстве телевизоров Android TV приложение ExpressVPN для Android работает без проблем. На телевизоры Samsung Smart TV нельзя устанавливать программное обеспечение VPN, но они могут использовать MediaStreamer ExpressVPN. Если вы хотите получить ответы на конкретные вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки или загляните в наше руководство по настройке VPN-соединения для популярных устройств.
Также важно отметить, что любое устройство с интернет-соединением можно подключить к ExpressVPN через Wi-Fi-роутер с поддержкой VPN.
Нет. С помощью MediaStreamer можно получить доступ к заблокированному контенту, но при этом данные не шифруются и не туннелируются. Чтобы использовать телевизор Smart TV с полной защитой VPN, подключите его к роутеру с поддержкой VPN с помощью приложение ExpressVPN для роутеров.
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-активности и никаких журналов подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике в отношении логов.
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны и игровые консоли. С помощью одной подписки можно одновременно подключать до пяти устройств к ExpressVPN. А если вы установите приложение ExpressVPN на вашем Wi-Fi-роутере, то все подключенные к нему устройства будут защищены независимо от их количества.
Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и при этом получить все свои деньги обратно.
Почему ExpressVPN?
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Стриминг без границ
ExpressVPN позволяет обходить интернет-цензуру, файрволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
VPN для всех ваших устройств
Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.
Легкая установка и настройка
Хотите подключить свой телевизор с функцией Smart TV к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Техподдержка в реальном времени
Если у вас возникнут трудности с подключением телевизора Smart TV к ExpressVPN, вы в любое время можете Обратитесь в службу поддержки.
Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN
Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.
Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!
Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.