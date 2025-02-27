Это руководство покажет вам как зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.

Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

Примечание: Перед продолжением отключите любые настройки прокси-сервера на вашем устройстве без подключения к ExpressVPN.

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Если вы включили Автоматическая регистрация вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.

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2. Получите ваш IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Настройте MediaStreamer на вашем устройстве

После того как вы зарегистрировали ваше имя хоста в ExpressVPN, вы можете настроить MediaStreamer на вашем устройстве.

Пожалуйста, обратитесь к соответствующему руководству для вашего устройства:

Apple TV (HD, 4K, tvOS)

Apple TV (1-е, 2-е, 3-е поколения)

PlayStation 4

PlayStation 3

ТВ LG Smart

Mac

Nintendo Switch

Samsung телевизор со Smart TV

Windows

Xbox One

Xbox 360

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Если вы включили автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.

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Когда ExpressVPN удалит мои IP-адреса?

Если вы включили автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, ваш IP-адрес будет удалён, если:

вы не используете приложение ExpressVPN с зарегистрированным IP 30 дней

вы не входите в свой аккаунт ExpressVPN с зарегистрированным IP 30 дней

Если вы отключили автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, ваш IP-адрес будет удалён, если вы не зарегистрируете ваш IP и не используете зарегистрированный IP 30 дней

Для аннулированных аккаунтов может потребоваться до 30 дней, чтобы IP был удалён.

Если у вас динамический IP-адрес, возможно, что IP, ранее присвоенный вам, будет присвоен другому пользователю. Если кто-то другой зарегистрирует этот IP-адрес в ExpressVPN, тогда этот IP снова появится в системе ExpressVPN.

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