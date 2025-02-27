Это руководство покажет вам как зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN.
MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.
Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.
Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.
Примечание: Перед продолжением отключите любые настройки прокси-сервера на вашем устройстве без подключения к ExpressVPN.
Перейти к…
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
2. Получите ваш IP-адрес MediaStreamer
3. Настройте MediaStreamer на вашем устройстве
Как обновляется мой IP-адрес?
Когда ExpressVPN удалит мои IP-адреса?
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.
Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.
Если вы включили Автоматическая регистрация вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Получите ваш IP-адрес MediaStreamer
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Настройте MediaStreamer на вашем устройстве
После того как вы зарегистрировали ваше имя хоста в ExpressVPN, вы можете настроить MediaStreamer на вашем устройстве.
Пожалуйста, обратитесь к соответствующему руководству для вашего устройства:
Apple TV (1-е, 2-е, 3-е поколения)
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Как обновляется мой IP-адрес?
Если вы включили автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Когда ExpressVPN удалит мои IP-адреса?
Если вы включили автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, ваш IP-адрес будет удалён, если:
- вы не используете приложение ExpressVPN с зарегистрированным IP 30 дней
- вы не входите в свой аккаунт ExpressVPN с зарегистрированным IP 30 дней
Если вы отключили автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, ваш IP-адрес будет удалён, если вы не зарегистрируете ваш IP и не используете зарегистрированный IP 30 дней
Для аннулированных аккаунтов может потребоваться до 30 дней, чтобы IP был удалён.
Если у вас динамический IP-адрес, возможно, что IP, ранее присвоенный вам, будет присвоен другому пользователю. Если кто-то другой зарегистрирует этот IP-адрес в ExpressVPN, тогда этот IP снова появится в системе ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.