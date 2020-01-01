Воспользуйтесь самым лучшим VPN-сервисом для Chromebook
ExpressVPN для Chrome OS
- Невероятная скорость стриминга и веб-серфинга
- Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
- Поддерживается на Acer, HP, Google, Asus, Samsung и прочих моделях
- Насладитесь полной защитой для вашего Chromebook. Расширения не нужны
Почувствуйте свободу в Интернете с помощью надежного VPN-клиента для Chromebook.
Раскройте все возможности Google Chromebook
Что такое Google Chromebook? Chromebook — это лэптопы, работающие под управлением операционной системы Chrome, разработанной компанией Google. Это легкие, быстрые и доступные устройства. Несколько крупных компьютерных брендов выпускают устройства под маркой Chromebook, в том числе Samsung, Acer, Dell, HP и Asus. Google также выпускает собственные лэптопы, в том числе премиум-модели Pixelbook.
Используя ExpressVPN на вашем Chromebook, вы можете:
Избавиться от ограничений скорости подключения со стороны интернет-провайдера при доступе к развлекательному контенту таких сервисов, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Если ваш трафик скрыт VPN-сервисом, то интернет-провайдер уже не сможет ограничить вам доступ к контенту. Узнать больше о том, как ExpressVPN обходит регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров.
Зашифровать подключение вашего планшета к Сети. ExpressVPN зашифрует ваши данные, что помешает посторонним отслеживать ваши действия. Подробнее про онлайн-безопасность.
Как установить приложение ExpressVPN для Chromebook
- Купить подписку на ExpressVPN.
- Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Android.
- Подключитесь к одной из 160 локаций VPN-серверов.
- Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Получите подробную инструкцию по работе с ExpressVPN на Chromebook.Купить ExpressVPN
Для всех новейших моделей Chromebook
Подключитесь к ExpressVPN на вашем лэптопе под управлением Chrome OS:
- Acer Chromebook, Chromebook Spin
- HP Chromebook
- Google Pixelbook, Pixel Slate
- Asus Chromebook Flip
- Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus
- Dell Inspiron Chromebook
- Lenovo Chromebook
Часто задаваемые вопросы
Необходимо ли VPN-расширение для Chromebook?
На вашем Chromebook используется приложение ExpressVPN для Android, в котором есть все функции, доступные для пользователей ExpressVPN. Вам не нужно VPN-расширение для браузера, чтобы использовать ExpressVPN на Chromebook. Просто установите ExpressVPN для Android, чтобы начать работу.
Следует отметить, что любая подписка на ExpressVPN открывает доступ к нашим расширениям для браузеров Chrome и Firefox. Они представляют собой сугубо опциональные дополнения к приложениям ExpressVPN для Windows, Mac и Linux. Эти расширения не поддерживаются в Chrome OS, но пользователи Chromebook смогут насладиться полной VPN-защитой и без них.
Хранит ли ExpressVPN логи?
Основная задача ExpressVPN — предоставить клиентам возможность пользоваться Интернетом конфиденциально и защищено. Поэтому ExpressVPN не хранит и никогда не будет хранить журналы подключений или журналы онлайн-активности. Это значит, что ExpressVPN никогда не регистрирует ваш IP-адрес, историю просмотра, данные трафика или DNS-запросы.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
VPN-сервис не только поможет защитить ваши данные при работе на лэптопе, но и обойти цензурные блокировки доступа к различным сайтам и сервисам, сэкономить на онлайн-покупках и наслаждаться онлайн-играми на максимальной скорости. Подробнее о том, как еще можно использовать VPN.
Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Chromebook
Серверы по всему миру
Вы можете подключить свой Chromebook к сети ExpressVPN, включающей 160 локациях в 94 странах.
Максимальная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
Надежная защита от утечки данных
Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.
Раздельное туннелирование
При подключении к сети ExpressVPN Выберите, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.
Многоязычный интерфейс
Английский — не ваш родной язык? Установите приложение ExpressVPN для Android на любом из 12 других языков.
Защита сети (функция экстренного отключения)
Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.
Ярлыки ваших любимых сервисов
Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.
Пользователи любят работать на Chromebook с ExpressVPN
— средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
Хотите подключить Android-устройство к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые веб-сайты и сервисы. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.
Анонимный веб-серфинг
Скройте IP-адрес вашего Chromebook и свое местоположение, чтобы ваши действия в Интернете и метаданные невозможно было отследить.
Доступ к потоковому мультимедиа
Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность и невероятная скорость.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN прямо в приложении.