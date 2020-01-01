    Воспользуйтесь самым лучшим VPN-сервисом для Chromebook

    ExpressVPN для Chrome OS

    • Невероятная скорость стриминга и веб-серфинга
    • Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
    • Поддерживается на Acer, HP, Google, Asus, Samsung и прочих моделях
    • Насладитесь полной защитой для вашего Chromebook. Расширения не нужны
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    Почувствуйте свободу в Интернете с помощью надежного VPN-клиента для Chromebook.


    Лэптопы Chromebook разных брендов.
    Просмотр фильма на Chromebook.

    Раскройте все возможности Google Chromebook

    Что такое Google Chromebook? Chromebook — это лэптопы, работающие под управлением операционной системы Chrome, разработанной компанией Google. Это легкие, быстрые и доступные устройства. Несколько крупных компьютерных брендов выпускают устройства под маркой Chromebook, в том числе Samsung, Acer, Dell, HP и Asus. Google также выпускает собственные лэптопы, в том числе премиум-модели Pixelbook.

    Используя ExpressVPN на вашем Chromebook, вы можете:

    Избавиться от ограничений скорости подключения со стороны интернет-провайдера при доступе к развлекательному контенту таких сервисов, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Если ваш трафик скрыт VPN-сервисом, то интернет-провайдер уже не сможет ограничить вам доступ к контенту. Узнать больше о том, как ExpressVPN обходит регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров.

    Зашифровать подключение вашего планшета к Сети. ExpressVPN зашифрует ваши данные, что помешает посторонним отслеживать ваши действия. Подробнее про онлайн-безопасность.

    Интерфейс ExpressVPN на экране Chromebook.

    Как установить приложение ExpressVPN для Chromebook

    1. Купить подписку на ExpressVPN.
    2. Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Android.
    3. Подключитесь к одной из 160 локаций VPN-серверов.
    4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

    Получите подробную инструкцию по работе с ExpressVPN на Chromebook.

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    Несколько лэптопов Chromebook от разных производителей.

    Для всех новейших моделей Chromebook

    Подключитесь к ExpressVPN на вашем лэптопе под управлением Chrome OS:

    • Acer Chromebook, Chromebook Spin
    • HP Chromebook
    • Google Pixelbook, Pixel Slate
    • Asus Chromebook Flip
    • Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus
    • Dell Inspiron Chromebook
    • Lenovo Chromebook
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    Часто задаваемые вопросы

    Необходимо ли VPN-расширение для Chromebook?

    На вашем Chromebook используется приложение ExpressVPN для Android, в котором есть все функции, доступные для пользователей ExpressVPN. Вам не нужно VPN-расширение для браузера, чтобы использовать ExpressVPN на Chromebook. Просто установите ExpressVPN для Android, чтобы начать работу.

    Следует отметить, что любая подписка на ExpressVPN открывает доступ к нашим расширениям для браузеров Chrome и Firefox. Они представляют собой сугубо опциональные дополнения к приложениям ExpressVPN для Windows, Mac и Linux. Эти расширения не поддерживаются в Chrome OS, но пользователи Chromebook смогут насладиться полной VPN-защитой и без них.

    Хранит ли ExpressVPN логи?

    Основная задача ExpressVPN — предоставить клиентам возможность пользоваться Интернетом конфиденциально и защищено. Поэтому ExpressVPN не хранит и никогда не будет хранить журналы подключений или журналы онлайн-активности. Это значит, что ExpressVPN никогда не регистрирует ваш IP-адрес, историю просмотра, данные трафика или DNS-запросы.

    Как еще можно использовать ExpressVPN?

    VPN-сервис не только поможет защитить ваши данные при работе на лэптопе, но и обойти цензурные блокировки доступа к различным сайтам и сервисам, сэкономить на онлайн-покупках и наслаждаться онлайн-играми на максимальной скорости. Подробнее о том, как еще можно использовать VPN.


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    Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Chromebook

    Серверы по всему миру

    Вы можете подключить свой Chromebook к сети ExpressVPN, включающей 160 локациях в 94 странах.

    Максимальная скорость

    ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    Надежная защита от утечки данных

    Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.

    Раздельное туннелирование

    При подключении к сети ExpressVPN Выберите, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.

    Многоязычный интерфейс

    Английский — не ваш родной язык? Установите приложение ExpressVPN для Android на любом из 12 других языков.

    Защита сети (функция экстренного отключения)

    Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

    Ярлыки ваших любимых сервисов

    Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.

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    Меню «Пуск» Google Pixelbook.

    Пользователи любят работать на Chromebook с ExpressVPN

    Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.
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    Мне нравится ExpressVPN, всё работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!
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    Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.
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    Преимущества ExpressVPN

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Легкая установка и настройка

    Хотите подключить Android-устройство к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые веб-сайты и сервисы. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.

    Анонимный веб-серфинг

    Скройте IP-адрес вашего Chromebook и свое местоположение, чтобы ваши действия в Интернете и метаданные невозможно было отследить.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность и невероятная скорость.

    Техподдержка в реальном времени

    Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN прямо в приложении.

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    Попробуйте ExpressVPN сегодня!

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    Надежный VPN-клиент для Chromebook

    Если вам не понравится качество сервиса ExpressVPN, мы вернем ваши деньги.

    Установите ExpressVPN для Chromebook с 30-дневной гарантией возврата денег и защитите свою конфиденциальность в Интернете!

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