Раскройте все возможности Google Chromebook

Что такое Google Chromebook? Chromebook — это лэптопы, работающие под управлением операционной системы Chrome, разработанной компанией Google. Это легкие, быстрые и доступные устройства. Несколько крупных компьютерных брендов выпускают устройства под маркой Chromebook, в том числе Samsung, Acer, Dell, HP и Asus. Google также выпускает собственные лэптопы, в том числе премиум-модели Pixelbook.

Используя ExpressVPN на вашем Chromebook, вы можете:

Избавиться от ограничений скорости подключения со стороны интернет-провайдера при доступе к развлекательному контенту таких сервисов, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Если ваш трафик скрыт VPN-сервисом, то интернет-провайдер уже не сможет ограничить вам доступ к контенту. Узнать больше о том, как ExpressVPN обходит регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров.

Зашифровать подключение вашего планшета к Сети. ExpressVPN зашифрует ваши данные, что помешает посторонним отслеживать ваши действия. Подробнее про онлайн-безопасность.