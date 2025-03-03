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Этот учебник научит вас, как настроить и смотреть Kodi используя ExpressVPN на Chromebook.

  1. С рабочего стола запустите приложение ExpressVPN для Chromebook. Если вы еще не установили приложение, ознакомьтесь с инструкциями по установке ExpressVPN на Chromebook.
  2. Нажмите на переключатель локаций (…) и дважды щелкните на выбранной вами локации, чтобы подключиться.
  3. Проверьте, что ваш IP-адрес был изменен.
  4. Откройте Kodi и используйте его как обычно. Для инструкции по установке Kodi на Chromebook щелкните здесь.

Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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