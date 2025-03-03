Хотите смотреть Kodi в HD и на высокой скорости? Купить ExpressVPN сейчас

Нравится ExpressVPN? Хотите месяц бесплатно? Пригласите друга прямо сейчас

Этот учебник научит вас, как настроить и смотреть Kodi используя ExpressVPN на Chromebook.

С рабочего стола запустите приложение ExpressVPN для Chromebook. Если вы еще не установили приложение, ознакомьтесь с инструкциями по установке ExpressVPN на Chromebook. Нажмите на переключатель локаций (…) и дважды щелкните на выбранной вами локации, чтобы подключиться. Проверьте, что ваш IP-адрес был изменен. Откройте Kodi и используйте его как обычно. Для инструкции по установке Kodi на Chromebook щелкните здесь.

Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, .