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Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на Kodi для Windows.

Перед началом вам потребуется:

Чтобы использовать ExpressVPN с Kodi:

  1. Скачайте и настройте приложение ExpressVPN для Windows.
  2. В приложении нажмите Больше иконка..
  3. Подключитесь к предпочтительной локации VPN-серверов.
  4. Проверьте свой IP-адрес, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
  5. Откройте и используйте Kodi как обычно.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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