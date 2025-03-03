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Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на Kodi для Windows.
Перед началом вам потребуется:
Чтобы использовать ExpressVPN с Kodi:
- Скачайте и настройте приложение ExpressVPN для Windows.
- В приложении нажмите .
- Подключитесь к предпочтительной локации VPN-серверов.
- Проверьте свой IP-адрес, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
- Откройте и используйте Kodi как обычно.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.