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Этот учебник покажет вам как настроить и смотреть Kodi используя ExpressVPN на Android.

Примечание: Эти шаги также будут работать для Android TV Box. Убедитесь, что ваш Android TV Box совместим с ExpressVPN перед продолжением.

  1. На вашем устройстве Android запустите приложение ExpressVPN. (Смотрите инструкции по установке приложения ExpressVPN для Android.)
  2. Нажмите Больше иконка..
    Нажмите на Выбор локации.
  3. Выберите предпочитаемую локацию.
    Вкладка
  4. Проверьте свою локацию и IP-адрес, чтобы убедиться, что VPN-соединение работает.
  5. На вашем устройстве Android откройте и запустите Kodi как обычно. (Смотрите инструкции по установке Kodi на Android.)

Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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