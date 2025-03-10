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Этот учебник покажет вам как настроить и смотреть Kodi используя ExpressVPN на Android.
Примечание: Эти шаги также будут работать для Android TV Box. Убедитесь, что ваш Android TV Box совместим с ExpressVPN перед продолжением.
- На вашем устройстве Android запустите приложение ExpressVPN. (Смотрите инструкции по установке приложения ExpressVPN для Android.)
- Нажмите .
- Выберите предпочитаемую локацию.
- Проверьте свою локацию и IP-адрес, чтобы убедиться, что VPN-соединение работает.
- На вашем устройстве Android откройте и запустите Kodi как обычно. (Смотрите инструкции по установке Kodi на Android.)
Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.