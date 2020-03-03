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Из этого руководства вы узнаете, как установить приложение ExpressVPN на Amazon Fire TV Stick и Fire TV.
Приложение ExpressVPN доступно для:
- Fire TV всех версий,
- Fire Stick (начиная со второго поколения).
Загрузить приложение ExpressVPN можно через Amazon Appstore. Если вы не можете найти нужное приложение в Amazon Appstore или получить доступ к этому магазину приложений в принципе, вы можете загрузить установочный файл приложения ExpressVPN.
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Содержание
1. Загрузка приложения ExpressVPN для Android
2. Установка приложения ExpressVPN
3. Подключение к VPN-серверу
Отключение от VPN-сервера
Выбор другой локации VPN-серверов
Удаление приложения ExpressVPN с устройства Fire
Дублирование или трансляция с ваших устройств на Amazon Fire
1. Загрузка приложения ExpressVPN для Android
На своем устройстве Fire нажмите и введите в строку поиска ExpressVPN.
Выберите приложение ExpressVPN.
Нажмите Загрузить.
Нажмите Открыть.
Активируйте приложение ExpressVPN.
Как загрузить APK-файл ExpressVPN
Примечание. Компания ExpressVPN никак не связана с компаниями-разработчиками сторонних приложений.
Откройте устройство Fire, далее откройте Настройки > Мой Fire TV > Параметры разработчика.
- Выберите пункт Мой Fire TV > Об устройстве.
- Выберите первый вариант в списке. Это должно быть название вашего устройства Fire TV.
- Семь раз нажмите кнопку Выбрать на пульте дистанционного управления Fire TV.
После этого вы увидите сообщение о том, что уже являетесь разработчиком. Теперь вы можете получить доступ к Параметрам разработчика, выбрав Мой Fire TV.
Активируйте опцию Приложения из неизвестных источников.
Откройте главное меню, далее . Введите Downloader.
Нажмите Загрузить.
Нажмите Разрешить, чтобы предоставить приложению Downloader доступ к вашим фото и иным файлам.
Чтобы продолжить, нажмите OK.
Введите URL-адрес установочного APK-файла ExpressVPN: expressvpn.com/latest/android. Нажмите Вперед.
Нажмите Установить для завершения установки.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Установка приложения ExpressVPN
Выберите Войти.
Введите адрес электронной почты и пароль для своей учетной записи ExpressVPN. Выберите Войти.
Приложение спросит, хотите ли вы делиться анонимными аналитическими данными, чтобы помочь ExpressVPN улучшить скорость и стабильность подключения. Выберите подходящий вам вариант, чтобы продолжить установку.
Нажмите ОК.
Когда получите запрос на подключение со стороны ExpressVPN, выберите ОК.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
3. Подключение к VPN-серверу
Чтобы подключиться к VPN-серверу, нажмите . В режиме работы по умолчанию ExpressVPN автоматически подключит вас к наиболее оптимальной локации — так работает функция Автовыбор.
Когда на экране появится надпись «Соединение установлено», вы сможете работать онлайн более безопасно и приватно.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Отключение от VPN-сервера
Чтобы отключиться от VPN-сервера, нажмите .
Вы поймете, что успешно отключились, увидев надпись «Соединение отключено».
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Выбор другой серверной локации
Чтобы выбрать другую локацию, нажмите .
Изначально вы увидите две вкладки: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ и ВСЕ ЛОКАЦИИ.
Чтобы подключиться к локации, выберите ее с помощью пульта. Вы также можете добавить локацию в список избранных, удерживая кнопку «Выбрать» на названии локации. Предпочитаемые локации будут добавлены во вкладку ИЗБРАННЫЕ.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как удалить ExpressVPN с вашего устройства Fire
- Откройте устройство Fire, далее Настройки > Приложения > Управление установленными приложениями.
- Прокрутите список и найдите ExpressVPN.
- Выберите Удалить и снова Удалить.
После этого приложение будет удалено с вашего устройства Fire.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Дублирование или трансляция с ваших устройств на Amazon Fire
Трансляция и дублирование — это беспроводные технологии, позволяющие передавать контент с устройства на телевизор с помощью Amazon Fire TV.
Если вы хотите транслировать потоковое видео с вашего устройства (с VPN) на телевизор через Amazon Fire TV, то доступны следующие варианты для трансляции и дублирования экрана:
|Трансляция
|Дублирование экрана
|Android (с VPN)
|✘ Не поддерживается
|✔ Поддерживается
|Windows (с VPN)
|✔ Поддерживается (в браузерах на базе Chromium)
|✘ Не поддерживается
|Chromebook (с VPN)
|✘ Не поддерживается
|✘ Не поддерживается
|Linux (с VPN)
|✘ Не поддерживается
|✘ Не поддерживается
(Транслировать или дублировать контент с iOS или macOS на Amazon Fire TV пока возможности нет.)
Кроме того, вы можете подключить Amazon Fire TV к VPN-роутеру или виртуальному VPN-роутеру, а также вручную настроить VPN-соединение. В этом случае вам не нужно передавать или дублировать контент с вашего устройства на Amazon Fire TV. Чтобы смотреть потоковые трансляции на телевизоре, достаточно будет подключенного к VPN устройства Amazon Fire TV.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.