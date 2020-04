Eu gostaria de dizer que fiquei muito satisfeita com a ExpressVPN enquanto estava na Ásia com meus filhos. Estávamos educando nossos filhos em casa e era importante ter acesso a esses sites com um tempo de resposta aceitável. Também fui capaz de manter os amigos e a família informados através do Facebook. Voltamos aos Estados Unidos e não precisamos mais da nossa VPN, mas eu recomendo muito a ExpressVPN aos amigos e vou assiná-la de novo quando voltar à Ásia!

Joan