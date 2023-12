Obtenha a melhor VPN para dispositivos IoT

Como configurar a ExpressVPN para dispositivos IoT

Conecte-se a um roteador habilitado para VPN

Com a ExpressVPN em seu roteador, você pode estender a privacidade e segurança de uma VPN para todos os dispositivos em sua casa, incluindo seus assistentes virtuais, câmeras de segurança e luzes inteligentes. Ficar protegido é tão fácil quanto entrar na sua rede Wi-Fi. (Não está pronto para um roteador VPN? Considere usar o seu computador Mac ou Windows como um "roteador virtual".)

Use nossos aplicativos móveis

Com nossos aplicativos iOS e Android, você pode proteger suas interações via celular ou tablet com seus dispositivos IoT com um toque de um botão. Isso protege você de qualquer um que queira bisbilhotar sua conexão Wi-Fi quando você está controlando seus dispositivos domésticos inteligentes através do seu telefone.