Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

Este tutorial mostrará como configurar o ExpressVPN no seu roteador Sabai usando o protocolo OpenVPN. Antes de começar, você precisará de:

Uma assinatura ativa do ExpressVPN

Um roteador pré-instalado com firmware do Sabai OS

Nem todos os locais do ExpressVPN podem estar disponíveis para conexões configuradas manualmente.

Importante: A configuração manual do OpenVPN não oferece os mesmos benefícios de segurança e privacidade que o A configuração manual do OpenVPN não oferece os mesmos benefícios de segurança e privacidade que o app ExpressVPN . Se o seu roteador não suporta AES-NI (por exemplo, Asus RT-AC86U), você pode experimentar problemas ocasionais de velocidade ao usar a configuração manual do OpenVPN. Se você estiver localizado em um país com alto nível de censura na internet, é recomendado usar o app ExpressVPN para uma conexão VPN mais estável.

1. Baixe os arquivos de configuração da VPN

Acesse a página de configuração do ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais do ExpressVPN e selecione Entrar.

Digite o código de verificação que foi enviado para seu email.

À direita, você verá seu nome de usuário, senha e uma lista de arquivos de configuração OpenVPN.

Clique no(s) local(is) ao(s) qual(is) você deseja se conectar. O(s) arquivo(s) .ovpn correspondente(s) será(ão) baixado(s) para o seu dispositivo.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará desta informação para a configuração posteriormente.

Precisa de ajuda? .

Voltar ao topo

2. Configure o seu roteador Sabai

Para acessar o painel do roteador Sabai, abra um navegador da web e insira 192.168.199.1 na barra de endereços. Se o endereço IP do seu roteador foi alterado anteriormente, ou se você não consegue se lembrar dele, você pode encontrá-lo nas configurações do seu dispositivo.

Faça login com seu nome de usuário e senha. Por padrão, são admin e sabaipass123. (Se você esqueceu sua senha do roteador, restaure-o para as configurações de fábrica.)

Selecione Entrar.

Na barra lateral esquerda, selecione Rede > OpenVPN.

Selecione Escolher arquivo.

Selecione o arquivo ovpn. arquivo que você baixou anteriormente. Selecione Abrir.

Selecione Mostrar Arquivo.

Selecione Editar.

Para Nome de Usuário/Senha, cole o nome de usuário e a senha do OpenVPN que você encontrou anteriormente. Selecione Concluído > Salvar.

Selecione Iniciar.

Vai levar um tempo para o seu roteador Sabai configurar a conexão VPN. Assim que você estiver conectado à VPN, verá “VPN is up via OpenVPN” e o endereço IP da VPN no canto superior direito da tela.

Para verificar se você está conectado, você pode usar o Verificador de Endereço IP do ExpressVPN para verificar seu endereço IP e localização. Eles devem corresponder ao endereço IP e à localização mostrados no painel do roteador.

Precisa de ajuda? .

Voltar ao topo

Conectar a uma localização de servidor VPN diferente

No painel do roteador Sabai, selecione Rede > OpenVPN.

Para remover seu atual arquivo ovpn. arquivo, selecione Parar > Apagar.

Selecione OK.

Baixar outro arquivo ovpn. arquivo do site da ExpressVPN e faça upload do arquivo no painel do seu roteador.

Precisa de ajuda? .

Voltar ao topo

Desconectar de uma localização de servidor VPN

No painel do roteador Sabai, selecione Rede > OpenVPN.

Selecione Parar.

Quando você não vir mais “VPN is up via OpenVPN” no canto superior direito da tela, você está desconectado da VPN.

Precisa de ajuda? .

Voltar ao topo