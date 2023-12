Estamos confiando cada vez mais em nossos celulares para tarefas cotidianas como enviar mensagens a amigos e familiares, assistir a vídeos e ouvir música, ir às mídias sociais, jogar jogos, fazer operações bancárias, tirar fotos e navegar com mapas. Muitos de seus dados pessoais e sensíveis podem ser registrados por seu provedor de serviços de Internet, monitorados por espiões, e até mesmo vendidos — a menos que você tenha privacidade e segurança. A ExpressVPN é uma das VPNs para celular mais rápidas do mercado, protegendo seus dados com apenas um clique.



Se você estiver viajando para o exterior com seu celular, uma VPN pode lhe ajudar a superar a censura local, fazendo parecer que você está em um país diferente, para você poder desbloquear seus serviços e aplicativos web favoritos. Uma VPN também pode lhe ajudar se você quiser assistir a um programa ou filme que não está disponível no seu país.