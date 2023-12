Os recursos de proteção avançada bloqueiam aplicativos e sites no seu dispositivo de se comunicar com sites de malware, rastreadores e sites adultos conhecidos em nossas listas de bloqueio. O bloqueio ocorre localmente e os domínios bloqueados nunca saem do seu dispositivo.

O Threat Manager está disponível nos aplicativos da ExpressVPN para iOS , Android , Mac , Windows e Linux . O bloqueador de anúncios e os controles parentais estão disponíveis no Android, iOS e Windows, e estarão disponíveis em breve no Mac e Linux. Se você tem o Aircove , nosso roteador VPN, todos esses recursos de proteção avançada estão disponíveis por padrão e podem ser aplicados a qualquer dispositivo conectado ao Aircove, até mesmo TVs inteligentes ou aparelhos domésticos inteligentes.

No Linux, você pode habilitar o Threat Manager no Terminal executando o seguinte comando: expressvpn preferences set block_trackers true

No Mac, clique no ícone do menu > Preferências > Threat Manager

No Windows, clique no ícone do menu > Opções > Proteção Avançada

Sim, esses recursos estão incluídos em todos os planos da ExpressVPN e podem ser ativados nas configurações do aplicativo. Veja as instruções detalhadas abaixo.

Como em outros serviços da ExpressVPN, a ajuda com essas funcionalidades está prontamente disponível com nossa equipe de suporte.

