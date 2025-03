Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Denne opplæringen vil vise deg hvordan du setter opp MediaStreamer på din Nintendo Switch.

MediaStreamer er en DNS-tjeneste designet for å forbedre din streamingopplevelse. Hvis enheten din ikke støtter VPN naturlig, er MediaStreamer et flott alternativ for streaming.

For å bruke MediaStreamer uten problemer må du registrere din IP-adresse på ExpressVPN-nettstedet. Dette gir ExpressVPN muligheten til å gjenkjenne din IP-adresse og gi din enhet tilgang til MediaStreamer.

Merk: MediaStreamer er ikke en VPN og tilbyr ikke personvern- og sikkerhetsfordeler som en VPN. Du kan ikke endre steder med MediaStreamer.

Noen strømmetjenester vil bare fungere i visse eShop-regioner. Du må kanskje endre eShop-lokasjonen din for at disse strømmetjenestene skal fungere.

1. Registrer din IP-adresse på ExpressVPN-nettstedet

Gå til ExpressVPN DNS-innstillingssiden. Hvis du blir bedt om det, skriv inn dine ExpressVPN legitimasjon og velg Logg inn.

Angi bekreftelseskoden som er sendt til din e-post.

Under IP-adresse registrering, velg Registrer min IP-adresse. Hvis det står «registrert» ved siden av din IP-adresse, er det ikke nødvendig å velge dette alternativet igjen.

Veksle Automatisk registrer min IP-adresse på. Dette anbefales da det automatisk sporer endringer i din IP-adresse.

Når du har aktivert Automatisk registrering av IP-adressen din, sørg for å holde den registrerte IP-adressen oppdatert ved jevnlig å logge inn på kontoen din på ExpressVPN-nettstedet. Alternativt kan du bruke ExpressVPN-appen (på hvilken som helst enhet) mens du er koblet til det samme nettverket som din Nintendo Switch. Disse handlingene gir enhetene på nettverket ditt fortsatt tilgang til MediaStreamer.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

2. Få din MediaStreamer-server IP-adresse

Gå til ExpressVPN oppsettside. Hvis du blir bedt om det, skriv inn dine ExpressVPN legitimasjon og velg Logg inn.

Angi bekreftelseskoden som er sendt til din e-post.

Til høyre vil du finne MediaStreamer DNS-server IP-adressene.

Hold dette nettleservinduet åpent. Du vil trenge denne informasjonen for oppsettet senere.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

3. Konfigurer DNS-serverne på din Nintendo Switch

På din Switch, velg Systeminnstillinger.

Velg Internett > Internettinnstillinger.

Velg nettverket du for øyeblikket er tilkoblet. Hvis du ikke er koblet til noen nettverk, velg et nettverk.

Velg Endre innstillinger.

Velg DNS-innstillinger. I DNS-innstillinger, velg Manuell.

For Primær DNS, skriv inn den første MediaStreamer IP-adressen du fant tidligere. Hvert tall du skriver inn kan bli omformatert som et tresifret tall. Velg OK.

For Sekundær DNS, skriv inn den andre MediaStreamer IP-adressen du fant tidligere. Velg OK.

Velg Lagre.

Velg OK. Du har fullført MediaStreamer-oppsettprosessen. Du har nå tilgang til MediaStreamer på din Nintendo Switch.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen