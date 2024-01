Trenger du et VPN eller DNS for Apple TV? Skaff deg ExpressVPN nå

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du setter opp MediaStreamer på Apple TV (1., 2., 3. gen).

MediaStreamer er en DNS-tjeneste designet for å forbedre strømmeopplevelsen din. Fordi Apple TV ikke innebygd støtter VPN, kan du bruke MediaStreamer som et alternativ for strømming.

Merk: MediaStreamer er ikke et VPN og tilbyr ikke de samme personverns- og sikkerhetsfordelene som et VPN. MediaStreamerhar ikke et grafisk brukergrensesnitt. du kan ikke bytte lokasjoner i MediaStreamer.

Merk: Videoen nedenfor viser en 4. generasjons Apple TV, så grensesnittet ser annerledes ut enn på eldre modeller.



1. Registrer IP-adressen din på ExpressVPNs nettsted

Gå til ExpressVPN-siden for DNS-innstillinger. Hvis du blir bedt om det, oppgi innloggingsdetaljene dine for ExpressVPN og klikk på Logg inn.

Oppgi verifiseringskoden du fikk tilsendt på e-post.

Under IP-adresseregistrering, klikk på Registrer min IP-adresse. Hvis det allerede står «registrert» ved siden av IP-adressen din, trenger du ikke velge dette alternativet igjen.

Slå på Registrer IP-adressen min automatisk. Dette er anbefalt ettersom det automatisk sporer endringer i IP-adressen din.

Så snart du har aktivert Registrer IP-adressen min automatisk, sørg for å holde den registrerte IP-adressen din oppdatert ved å periodisk logge inn på kontoen din på ExpressVPNs nettsted. Alternativt kan du bruke ExpressVPN-appen (på hvilken som helst enhet mens du er tilkoblet det samme nettverket som Apple TV-en din. Disse handlingene sikrer at enhetene dine fortsatt får tilgang til MediaStreamer.

2. Få MediaStreamer-serverens IP-adresse

Gå til ExpressVPNs oppsettside. Hvis du blir bedt om det, oppgi innloggingsdetaljene dine for ExpressVPN og klikk på Logg inn.

Oppgi verifiseringskoden du fikk tilsendt på e-post.

På høyre side vil du finne MediaStreamers DNS-servers IP-adresse.

Hold dette nettleservinduet åpent. Du vil trenge denne informasjonen senere for oppsettet.

3. Konfigurer lokasjonsinnstillingene på din Apple TV

På Apple TV-en din, åpne Innstillinger.

Velg iTunes Store.

Velg Sted.

Bla ned og velg USA.

Gå tilbake til hovedskjermen. Appene du vil ha skal nå vises.

4. Konfigurer DNS-serverne på din Apple TV

Gå til Innstillinger > Generelt.

Velg Nettverk.

Velg Wi-Fi eller Ethernet, avhengig av din Apple TVs internettoppsett. (Her har vi valgt Ethernet. Hvis du bruker Wi-Fi, velg Wi-Fi og oppgi brukernavn og passord for det trådløse nettverket ditt.)

Velg Konfigurer DNS.

Velg Manuell.

Merk: Vi anbefaler sterkt at du skriver ned din nåværende DNS-adresse/-innstilling før du endrer den for framtidig referanse og oppbevaring. Du vil kanskje trenge den hvis du vil slutte å bruke tjenesten vår.

Oppgi tallene til MediaStreamerens DNS-servers IP-adresse, som du fant tidligere.

Du MÅ restarte Apple TV-en din for at DNS-endringene skal tre i kraft. Gå til Innstillinger > Generelt > Restart.

Gratulerer! Du har nå tilgang til MediaStreamer-tjenesten.

