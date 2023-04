Trenger du et DNS for smart-TV-en din? Prøv ExpressVPNs DNS nå

Denne veiledningen viser deg hvordan du konfigurerer ExpressVPN-appen på din Amazon Fire TV Stick eller Fire TV.

ExpressVPN-appen er kompatibel med:

Fire TV: Alle versjoner

Fire TV Stick: 2. generasjon og nyere

Du kan laste ned ExpressVPN-appen via Amazon Appstore. Hvis du ikke finner appen eller ikke får tilgang til Amazon Appstore kan du installere ExpressVPN-appen direkte.

Viktig: ExpressVPN-appen er ikke kompatibel med 1. generasjon Fire TV Stick.

Viktig: Om du ønsker at Amazon-enheten din skal strømme innhold fra et bestemt land, forsikre deg om at VPN-serverlokasjonen din og Amazon-kontoen din (gjelder bare Amazon Prime) er satt til samme land. Amazon-landinnstillingene dine kan du finne under Your Account > Your Content and Devices > Preferences > Country/Region.

1. Last ned ExpressVPN-appen

Viktig: Hvis du ikke får tilgang til Amazon Appstore kan du Hvis du ikke får tilgang til Amazon Appstore kan du installere ExpressVPN-appen direkte på Fire-enheten din.

På Fire-enheten din, gå til . Skriv inn ExpressVPN.

Velg ExpressVPN.

Viktig: Hvis du ikke finner ExpressVPN-appen på Amazon Appstore kan du Hvis du ikke finner ExpressVPN-appen på Amazon Appstore kan du installere ExpressVPN-appen direkte på Fire-enheten din.

Klikk Download.

Velg Open.

Gå videre til aktivering av ExpressVPN-appen.

Slik sidelaster du ExpressVPN-appens APK

Viktig: Følg kun stegene under for å sidelaste ExpressVPN-appens APK hvis ExpressVPN-appen ikke er tilgjengelig for å lastes direkte ned på Fire-enheten din. Merk: ExpressVPN er ikke tilknyttet noen tredjepartsapper. På Fire-enheten din, gå til Settings > My Fire TV > Developer Options. Viktig: Developer Options vil kanskje ikke være tilgjengelig på Fire TV-enheten din som standard. For å aktivere Developer Options: Gå til My Fire TV > About. Velg det første alternative på listen. Dette skal være navnet på Fire TV-enheten din. Trykk på Select-knappen på Fire TV-fjernkontrollen syv ganger. vil kanskje ikke være tilgjengelig på Fire TV-enheten din som standard. For å aktivere Du skal nå se en melding som sier you’re already a developer. Du kan nå få tilgang til Developer Options fra My Fire TV. Slå på Apps from Unknown Sources. Gå til . Skriv inn Downloader. Velg Download. Velg Allow for å gi Downloader tilgang til dine bilder, media og filer. Velg OK for å gå videre. Angi URL-adressen til installasjonsprogrammet for ExpressVPNs APK. (Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for å få URL-adressen.) Velg Go. Velg Install for å fullføre installasjonen.

2. Sett opp ExpressVPN-appen

Velg Logg inn.

Skriv inn e-postadressen og passordet ditt for ExpressVPN-kontoen din. Velg Logg inn.

Appen din vil spørre deg om du ønsker å dele anonym informasjon for å bidra til å gjøre ExpressVPN raskere og mer driftsikker. Velg preferansene dine for å gå videre.

Velg OK.

Velg OK når du blir spurt om å godta ExpressVPNs tilkoblingsforespørsel.

3. Koble til en VPN-serverlokasjon

For å koble til en VPN-serverlokasjon, velg . Som standard vil ExpressVPN foreslå en smartlokasjon, den lokasjonen som gir deg den beste mulige opplevelsen.

Når du ser «tilkoblet»-meldingen, kan du begynne å surfe med sterkere personvern og sikkerhet.

Koble fra en a VPN-serverlokasjon

For å koble fra en VPN-serverlokasjon, velg .

Du vil se «ikke tilkoblet»-meldingen.

Velge en annen lokasjon

For å velge en annen VPN-serverlokasjon, velg .

Som standard vil du se to faner, ANBEFALTE og ALLE LOKASJONER.

For å koble til en lokasjon, velg den med fjernkontrollen din. Du kan også legge til en lokasjon i favorittlisten din ved å holde «velg»-knappen på lokasjonen. Favorittlokasjonene dine vil bli lagt til i en fane merket FAVORITTER.

Avinstallere ExpressVPN fra Fire-enheten din

På Fire-enheten din, gå til Settings > Applications > Manage Installed Applications. Bla nedover listen og finn ExpressVPN. Velg Uninstall > Uninstall.

Appen er nå fjernet fra Fire-enheten din.

Caste eller speile fra enheten din til Amazon Fire

Casting og speiling er trådløse teknologier som lar deg strømme innhold fra enheten din til en TV med Amazon Fire TV.

Hvis du ønsker å strømme fra enheten din (med VPN) til en TV via din Amazon Fire TV, er dette de kompatible alternativene for casting og speiling:

Casting Speiling Android (med VPN) ✘ Støttes ikke ✔ Støttet Windows (med VPN) ✔ Støttet (i Chromium-baserte nettlesere) ✘ Støttes ikke Chromebook (med VPN) ✘ Støttes ikke ✘ Støttes ikke Linux (med VPN) ✘ Støttes ikke ✘Støttes ikke

(Det er ikke mulig å caste eller speile innhold fra iOS eller macOS til din Amazon Fire TV.)

Alternativt kan du koble din Amazon Fire TV til en VPN-ruter, et manuelt konfigurert VPN eller en virtuell VPN-ruter. Med disse alternativene trenger du ikke å caste eller speile innhold fra enheten din til Amazon Fire TV. Du trenger bare en VPN-tilkoblet Amazon Fire TV for å strømme innholdet.

