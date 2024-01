Trenger du et VPN eller DNS for Apple TV? Skaff deg ExpressVPN nå

Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp Apple TV tvOS (4. generasjon og nyere) med MediaStreamer ved å endre DNS-innstillingene.

MediaStreamer er en DNS-tjeneste som er bygd for å forbedre strømmeopplevelsen din. Hvis enheten din ikke støtter VPN, er MediaStreamer et flott alternativ for strømming.

For å kunne bruke MediaStreamer uten problem må du registrere IP-adressen din på ExpressVPNs nettsted. Dette lar ExpressVPN gjenkjenne IP-adressen din og gi enheten din tilgang til MediaStreamer. Alternativt kan du finne DDNS-vertsnavnet ditt og registrere vertsnavnet på ExpressVPNs nettsted.

Merk: MediaStreamer er ikke et VPN og tilbyr ikke personverns- og sikkerhetsfordelene til et VPN. Du kan ikke bytte lokasjoner med MediaStreamer.

Hvis du har en iOS-enhet kan du speile innhold til Apple TV uten å bruke MediaStreamer.

1. Registrer IP-adressen din på ExpressVPNs nettsted

Gå til ExpressVPNs side for DNS-innstillinger. Hvis du blir bedt om det, skriv inn brukernavnet og passordet ditt for ExpressVPN og klikk på Logg inn.

Skriv inn verifiseringskoden som ble sendt til e-posten din.

Under Registrering av IP-adresse klikker du på Registrer IP-adressen min. Hvis det allerede står «registrert» ved siden av IP-adressen din, er det ikke nødvendig å velge dette alternativet igjen.

Slå på Registrer IP-adressen min automatisk. Dette anbefales da det sporer endringer i IP-adressen din automatisk.

Hvis du har aktivert Registrer IP-adressen min automatisk, kan du holde IP-adressen oppdatert ved å bruke ExpressVPN-appen på enheten din eller logge på ExpressVPN-kontoen din av og til.

2. Finn MediaStreamer-serverens IP-adresse

Gå til ExpressVPNs oppsettside. Hvis du blir bedt om det, skriv inn brukernavnet og passordet ditt for ExpressVPN og klikk på Logg inn.

Skriv inn verifiseringskoden som ble sendt til e-posten din.

Til høyre finner du MediaStreamer DNS-serverens IP-adresse.

Hold dette nettleservinduet oppe. Du vil trenge denne informasjonen for oppsettet senere.

3. Konfigurer DNS-serverne på din Apple TV

Åpne Settings på din Apple TV.

Under Settings, velg Network.

Velg din nåværende aktive tilkobling i Network-menyen. (I vårt tilfelle er det en Wi-Fi-tilkobling.)

I Wi-Fi-menyen, velg ditt Wi-Fi network for å få tilgang til nettverksinnstillingene.

I tilkoblingens innstillinger-meny, bla ned og velg Configure DNS.

Velg Manual i alternativene for Configure DNS.

Du vil komme til skjermen for skrive inn DNS-adressen manuelt.

Merk: Noter deg de nåværende DNS-innstillingene hvis du har konfigurert det manuelt før. Hvis ikke kan du angi Configure DNS til Automatic igjen for å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.

Skriv inn numrene til MediaStreamer DNS-serverens IP-adresse, som du fant tidligere.

4. Start Apple TV på nytt

Du må starte Apple TV på nytt for at DNS-endringen tre i kraft. For å starte Apple TV på nytt, gå tilbake til Settings-menyen.

Fra Settings-menyen, velg System.

Fra System-menyen, velg Restart.

Gratulerer! Du har nå tilgang til MediaStreamer DNS-tjenester og kan nyte tidligere blokkert innhold på din Apple TV!

Merk: MediaStreamer DNS er ikke et VPN. Den tilbyr ikke de samme personverns- og sikkerhetsfordelene som et VPN.

Jeg får ikke tilgang eller kan ikke strømme videoer

Viktig: Hvis MediaStreamer plutselig slutter å fungere, kan IP-adressen din ha endret seg. Åpne Dynu-klienten og sjekk at den fremdeles sporer oppdateringer til IP-en din.

Cast eller speil fra enheten din til Apple TV

Casting og speiling er trådløse teknologier som lar deg strømme innhold fra enheten din til en TV med Apple TV.

Her er de kompatible alternativene for casting og speiling hvis du ønsker å strømme fra enheten din (med VPN) til en TV med Apple TV:

Skjermspeiling AirPlay iOS (med VPN) ✔ Støttet ✔ Støttet macOS (med VPN) ✔ Støttet ✔ Støttet

(Det er ikke mulig å caste eller speile innhold fra Android, Windows, Chromebook eller Linux til Apple TV.)

Alternativt kan du koble din Apple TV til en VPN-ruter, et manuelt konfigurert VPN eller en virtuell VPN-ruter. Med dette alternativet trenger du ikke å caste eller speile innhold fra mobilenheten din til Apple TV. Du trenger bare en VPN-tilkoblet Apple TV og en TV for å strømme innholdet.

