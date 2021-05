ExpressVPN betaalmethodes

Bitcoin gebruikers hoeven alleen maar een e-mail adres op te geven als zij zich aanmelden. U hoeft geen informatie als naam, adres of creditcardnummer in te voeren.

ExpressVPN richt zich op het beschermen van de privacy van gebruikers, daarom accepteren wij al sinds 2014 Bitcoin en andere cryptomunten als betaling voor gebruikers die zich voor een nieuw account aanmelden.

ExpressVPN accepteert Bitcoin via Bitpay en allerlei andere electronische wallets. We accepteren ook Ethereum en XRP, evenals USDC, BUSD, PAX en GUSD stablecoins, dat zijn cryptocurrency tokens die in waarde verbonden zijn met de Amerikaanse dollar.

Kijk welke cryptocurrency wallets ExpressVPN ondersteunt.