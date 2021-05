Méthodes de paiement ExpressVPN

Ceux qui utilisent le Bitcoin doivent uniquement fournir une adresse e-mail lorsqu'ils s'enregistrent. Vous n'avez pas besoin d'entrer des informations telles que votre nom, adresse ou numéro de carte bancaire.

ExpressVPN est engagé dans la protection de la vie privée de ses utilisateurs, ce qui explique pourquoi depuis 2014, nous acceptons les paiements en Bitcoin et cryptomonnaie pour les utilisateurs qui s'enregistrent pour un nouveau compte.

ExpressVPN accepte le Bitcoin via Bitpay et une variété d'autres portefeuilles électroniques. Nous acceptons également Ethereum et XRP, ainsi que les pièces stables (stablecoins) USDC, BUSD, PAX et GUSD, qui sont des jetons de cryptomonnaie dont la valeur est liée à celle du dollar américain.

Découvrez tous les portefeuilles de cryptomonnaie pris en charge par ExpressVPN.