Metodi di pagamento ExpressVPN

Gli utenti Bitcoin sono tenuti a fornire semplicemente un indirizzo email al momento dell'iscrizione. Non è necessario inserire informazioni come il nome, l'indirizzo e il numero della carta di credito.



ExpressVPN si impegna a garantire la privacy dei propri utenti. Ecco perché dal 2014 accettiamo pagamenti in bitcoin e in criptovaluta per i nuovi utenti registrati.



ExpressVPN accetta Bitcoin tramite Bitpay e una varietà di altri portafogli elettronici. Accettiamo inoltre Ethereum e XRP, nonché stablecoin USDC, BUSD, PAX e GUSD, ossia token di criptovaluta legati al valore del dollaro statunitense.

Vedi tutti i portafogli di criptovaluta supportati da ExpressVPN.