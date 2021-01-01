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ExpressVPN支払い方法

クレジットカード、Paypal、Bitcoinなどで支払いましょう

ExpressVPNは、ほぼすべてのオンライン決済オプションを受け入れるので、選択する方法でお支払いいただけます。

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ExpressVPNは、ほぼすべてのオンライン決済オプションを受け入れるので、選択する方法でお支払いいただけます。

ExpressVPNサブスクリプション購入方法

3つのプランとグリーンのプランに合わせたカーソルを表示する注文サインアップページ。

ステップ1：ExpressVPN注文ページに移動

ステップ2：プランを選択

ステップ3：メールアドレスを入力

ステップ4：お好みの支払い方法を選択して、適切な情報を提供

ステップ5：「今すぐ加入」をクリックして、購入を確認

お好みの支払い方法で購入

ExpressVPNは、プラットフォーム Paymentwallを通じて複数の国際および現地支払い方法をサポートしているので、ご自身にとって一番簡単な方法でサブスクリプションを購入できます。

クレジットカードで支払う

ExpressVPNは、Visa、MasterCard、American Express、Discover、JCB、Delta、Diners Club International、OneCard、Hipercardを受け入れています。

ダイレクトクレジットカード（PayPal）で支払う

弊社は、PayPal、Apple Pay （Apple 製品にて）、Qiwi Wallet、Yandex Money、WebMoneyなど複数のダイレクトクレジットカードの支払い方法を受け入れています。

プリペイド/デビットカードで支払う

ExpressVPNは、Maestro、Mint、FanaPay、Teencash、Boleto、Sepa Direct Debit、PostePay、Dankort、Elo、Carte Bleue、Mercado Pogo、Culture Voucher、Book Voucherを受け入れています。

オンライン送金で支払う

ExpressVPNは、Giropay、iDEAL、Interac、Klarna（またはSOFORT）を介したオンライン送金の支払いを受け入れています。

Bitcoinで安全に匿名で支払う

Bitcoinユーザーは、サインアップ時にはメールアドレスの提供が必要なだけです。お名前、ご住所、クレジットカード番号などの情報の入力は不要です。

ExpressVPNは、ユーザーのプライバシーを保証することに最大限の努力を投じています。だからこそ2014年以降、新しいアカウントにサインアップするユーザー向けにBitcoinと仮想通貨の支払いを受け入れています。

ExpressVPNはBitpayを介してBitcoin、その他さまざまな電子ウォレットを受け入れています。また、EthereumとXRPのほか、米ドルに価値を安定させる仮想通貨であるUSDC、BUSD、PAX、GUSDステーブルコインも受け入れています。

ExpressVPNが対応するすべての仮想通貨ウォレットを確認する

サブスクリプションで手に入れるもの

160のサーバーロケーション

世界94ヶ国、160のVPNサーバーロケーションから選択できます。また、無制限でサーバーを切り替えられます。

どこからでもコンテンツを視聴

世界中どこからでも、もちろん旅行先からも地理的制限を解除でき、自由なインターネットを楽しめます。

IPアドレスを隠す

実際のIPアドレスとアクセス場所を公開する必要はありません。ExpressVPNの安全なVPNサーバーを経由し、IPアドレスを切り替えられます。

匿名での閲覧

ExpressVPNを使用すると、オンラインで身元を隠すことができます。さらにはBitcoinでの支払いや、ExpressVPNの隠された.onionサイトをTorを使用して閲覧できます。

すべてのデバイス対応のアプリ

ExpressVPNは、Windows、Mac、iOS、Android、ルーター、Linux、ゲーム端末向けに受賞歴のあるアプリを用意しています。

24時間体制ライブチャットサポート

オペレーターによる設定やトラブルシューティングへのサポートは、年中無休、24時間体制でメールやライブチャットから受け付けています。

内部機能もさらにあります

VPNスプリットトンネル

VPNスプリットトンネルは、デバイスのトラフィックの一部をVPN経由にしながら、残りを直接インターネットにアクセスできるようにします。

TrustedServerテクノロジー

画期的なVPNサーバー運用アプローチにより、ハードドライブにデータが書き込まれることなく、安全を確保できます。

Network Lockキルスイッチ

Network Lockは、VPN接続が停止した場合、すべてのインターネットトラフィックを切断することによって、データを安全に保ちます。

プライベートDNS

ExpressVPNは、すべてのサーバーにおいて独自のプライベートで暗号化されたDNSを実行し、安全で高速な接続を可能にします。

クラス最高の暗号化

データは、世界中のセキュリティ専門家が信頼する暗号化規格である、AES-256の高度な計算によって保護されます。

アクティビティログなし、接続ログなし

ExpressVPNは、トラフィックデータ、DNSクエリ、その他個人の特定に繋がるものすべてのアクティビティログ＆接続ログを一切記録しません。

サインアップ時に返金保証を手に入れる

ExpressVPNは30日間返金保証を提供しているので、完全にリスクフリーでお試しいただけます。何等かの理由でご満足いただけない場合には、全額返金いたします。至って簡単なことです。

無料トライアル以上の保証：ExpressVPNの30日間返金保証
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よくある質問

ExpressVPNの料金は？
ExpressVPNアカウントを1つ以上購入できますか？
サインアップ済みでも、支払いプランを切り替えることはできますか？
ExpressVPNが対応するBitcoinウォレットはどれですか？

VPN使用に関する詳細

VPNで保護されたノートパソコンを使っている人。
VPNとは？

VPNがスヌーピングからオンライントラフィックを保護する方法を知る

詳細

暗号化のノートパソコン。
データの暗号化

強力な暗号化がデータと通信を保護

詳細

緑のファイルを開く女性。
アクティビティログなし

ExpressVPNは訪問するウェブサイトを見たり、記録することはありません

詳細

セキュリティとプライバシー

データを暗号化

アクティビティログなし

匿名で閲覧

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