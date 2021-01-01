ExpressVPN支払い方法
クレジットカード、Paypal、Bitcoinなどで支払いましょう
ExpressVPNは、ほぼすべてのオンライン決済オプションを受け入れるので、選択する方法でお支払いいただけます。
ExpressVPNサブスクリプション購入方法
ステップ1：ExpressVPN注文ページに移動
ステップ2：プランを選択
ステップ3：メールアドレスを入力
ステップ4：お好みの支払い方法を選択して、適切な情報を提供
ステップ5：「今すぐ加入」をクリックして、購入を確認
お好みの支払い方法で購入
ExpressVPNは、プラットフォーム Paymentwallを通じて複数の国際および現地支払い方法をサポートしているので、ご自身にとって一番簡単な方法でサブスクリプションを購入できます。
クレジットカードで支払う
ExpressVPNは、Visa、MasterCard、American Express、Discover、JCB、Delta、Diners Club International、OneCard、Hipercardを受け入れています。
ダイレクトクレジットカード（PayPal）で支払う
弊社は、PayPal、Apple Pay （Apple 製品にて）、Qiwi Wallet、Yandex Money、WebMoneyなど複数のダイレクトクレジットカードの支払い方法を受け入れています。
プリペイド/デビットカードで支払う
ExpressVPNは、Maestro、Mint、FanaPay、Teencash、Boleto、Sepa Direct Debit、PostePay、Dankort、Elo、Carte Bleue、Mercado Pogo、Culture Voucher、Book Voucherを受け入れています。
オンライン送金で支払う
ExpressVPNは、Giropay、iDEAL、Interac、Klarna（またはSOFORT）を介したオンライン送金の支払いを受け入れています。
Bitcoinで安全に匿名で支払う
Bitcoinユーザーは、サインアップ時にはメールアドレスの提供が必要なだけです。お名前、ご住所、クレジットカード番号などの情報の入力は不要です。
ExpressVPNは、ユーザーのプライバシーを保証することに最大限の努力を投じています。だからこそ2014年以降、新しいアカウントにサインアップするユーザー向けにBitcoinと仮想通貨の支払いを受け入れています。
ExpressVPNはBitpayを介してBitcoin、その他さまざまな電子ウォレットを受け入れています。また、EthereumとXRPのほか、米ドルに価値を安定させる仮想通貨であるUSDC、BUSD、PAX、GUSDステーブルコインも受け入れています。
サブスクリプションで手に入れるもの
匿名での閲覧
ExpressVPNを使用すると、オンラインで身元を隠すことができます。さらにはBitcoinでの支払いや、ExpressVPNの隠された.onionサイトをTorを使用して閲覧できます。
内部機能もさらにあります
サインアップ時に返金保証を手に入れる
ExpressVPNは30日間返金保証を提供しているので、完全にリスクフリーでお試しいただけます。何等かの理由でご満足いただけない場合には、全額返金いたします。至って簡単なことです。
よくある質問
ExpressVPNの料金は？
ExpressVPNは、3種類の標準サブスクリプションプランを提供しています。サブスクリプション料金は、1ヶ月プランでは1ヶ月あたり12.95ドル、6ヶ月プランでは1ヶ月あたり9.99ドル、12ヶ月プランでは1ヶ月あたり8.32ドルです。サインアップページで詳細を知りましょう。
ExpressVPNアカウントを1つ以上購入できますか？
サインアップ済みでも、支払いプランを切り替えることはできますか？
はい。サブスクリプション更新の支払い方法を切り替えることができます。
サブスクリプションからプラン変更に移動
別の支払いプラン、または支払い方法を選択
ExpressVPNが対応するBitcoinウォレットはどれですか？
ExpressVPNは、以下のウォレットのBitcoinの支払いに対応しています。Bitpay, Copay, Coinbase, Blockchain Wallet, Electrum Wallet, BRD wallet, Brave Browser, Equal Wallet, Metamask, Opera Browser, Exodus Wallet, Atomic Wallet, Bittrex, Coinomi Wallet, Freewallet, Guarda Wallet, Jaxx Liberty, Kraken, Ledger Wallet, Poloniex, Trezor Wallet, Trust Wallet, Zelcore, Abra Wallet, Armory Wallet, Ballet Wallet, Binance, Bitcoin Core, Bitcoin Wallet by Polehin, Bitcoin.com Wallet, Bitfinex, BitGo, BitMEX, Bitnovo, Bitpanda, Bitso, Bitstamp, Bitwala, BlockSettle, BlueWallet, BTC.com Wallet, Cash App, CEX,io, Changelly, Coinbase Pro, Coinbase Wallet, Coinfloor, CoinJar, CoinSmart, CoolWallet, Crypto.com, Dapper, Dogecoin Core, Edge Wallet, Eidoo Wallet, Enjin Wallet, Gemini, Green Wallet, HODL Wallet, Huobi, iBitcoin.se, imToken, KuCoin, Liquid, LocalBitcoins, Lumi Wallet, Luno, Mycelium Wallet, OKCoin, OKEx, Paxful, Rain, Samourai Wallet, Shakepay, ShapeShift, Uphold, Wasabi Wallet, Xapo, Zap Wallet, ZenGo Wallet