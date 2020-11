Protocoles VPN : L2TP/IPsec

L2TP/IPsec, c'est quoi ?

L2TP signifie Layer 2 Tunneling Protocol, ou protocole de tunnelisation de couche 2. L2TP a été proposé pour la première fois en 1999 comme amélioration à la fois de L2F (Layer 2 Forwarding Protocol) et de PPTP (Protocole de tunnellisation de point en point). Sachant que L2TP ne permet pas un chiffrement ou un système d'identification robuste, un autre protocole, appelé IPsec, est souvent utilisé conjointement avec L2TP.

IPsec signifie Internet Protocol security, ou sécurité de protocole Internet. IPsec est un protocole très flexible pour une sécurité complète qui authentifie et chiffre chaque paquet individuel d'IP dans une communication donnée. Les applications d'IPsec sont multiples dans la Couche Internet de la suite de Protocoles Internet.

Utilisés ensemble, L2TP et IPsec sont bien plus sécurisés que PPTP (Protocole de tunnellisation de point en point), mais ils restent plus adaptés à l'anonymisation qu'à la sécurité.

L2TP a parfois des problèmes avec les pare-feux à cause de son usage du port 500 d'UDP, qui est régulièrement bloqué par certains pare-feux.