Netflixin salaiset koodit kaikkien elokuvien avaamiseen

Netflixin pääkategorioiden koodit

Kirjaudu Netflixiin tietokoneen selaimella ja klikkaa “Elokuvat” yläreunan työkalurivissä. Valitse Luokat-pudotusvalikosta Komediat. Katso osoiteriviä ja näet tämän URL-osoitteen:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Viimeinen numero, 6548, on Netflixin kategoriakoodi komedioille. Jatka selaamista rullaamalla alaspäin. Näet, että jotkut kategoriat on määritelty tarkemmin kuin toiset. Esimerkiksi komediat jaetaan aliluokkiin, joista jokaisella on oma kategoriakoodi URL-osoitteen lopussa:

Mustat komediat (869)

Kansainväliset komediat (852492)

Myöhäisillan komediat (1402)

Dokumenttisatiirit (26)

Poliittiset komediat (2700)

Romanttiset komediat (5475)

Satiirit (4922)

Slapstick-komediat (10256)

Urheilukomediat (5286)

Stand-up-komedia (11559)

Teinikomediat (3519)

Jokaisella Netflix-kategorialla on oma koodinsa. Kun se lisätään URL-merkkijonon loppuun näin…

www.netflix.com/browse/genre/[kategoriakoodi]

…pääset sen kategorian elokuvien sivulle.