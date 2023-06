Jos äänichat ei toimi Overwatchissa, syynä voi olla korkea lagi, alueelliset VoIP-rajoitukset (esimerkiksi Egyptissä ja Brasiliassa sovellusten äänipuhelut on kielletty) tai tilin kohdistuva banni. VPN voi auttaa sinua käyttämään äänichatia edellyttäen, että olet yhteydessä sellaisen maan VPN-palvelinsijaintiin, jossa ominaisuus on käytettävissä.

Overwatch on Blizzard Entertainmentin kehittämä tiimipohjainen, ilmaiseksi pelattava ensimmäisen persoonan ammuntapeli. Pelaaja valitsee ohjattavan hahmon 37 vaihtoehdon joukosta. Jokaisella sankarilla on oma roolinsa: Damage, Tank tai Support. Pelimuotoja ovat muun muassa Control, Escort, Hybrid, Push, Capture the Flag, Deathmatch, Assault ja Elimination.

