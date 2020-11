Navegación anónima por internet: cómo navegar en total anonimato

ExpressVPN se toma en serio su privacidad

Navegue con privacidad

Su tráfico de internet nunca es registrado por ExpressVPN. Por lo tanto, no hay nada que le relacione con una dirección IP o un registro de hora. Las direcciones IP compartidas no pueden ser relacionadas con usted.

Pague de manera anónima

Cuando usted paga en BitCoin con BitPay, la única información que usted necesita dar es una dirección de correo electrónico, de modo que usted nunca tiene que revelar su identidad. Ttambién puede utilizar un amplio abanico de métodos de pago.

Desarme a los espías

ExpressVPN no comparte su información con agencias gubernamentales como la NSA. Y como no llevamos registros de tráfico, no hay posibilidad alguna de que su actividad en internet se filtre a terceras personas.